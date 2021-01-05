После Нового года статистика заболеваемости коронавирусум в Беларуси заметно улучшилась. До праздника количество заболевших за сутки было под две тысячи, а 5 января – 1273.- Мы видим четкую стабилизацию, - отметил главный государственный санитарный врач Беларуси, замминистра здравоохранения Александр Тарасенко. - Мы вышли на так называемое плато и даже снижение коронавирусной инфекции. Но прошли Новогодние праздники, впереди рождественские, поэтому четко понятно, находимся мы на плато и есть ли снижение, будет только после 14 января.На вопрос журналиста «Комсомолки», стоит ли считать началом вакцинации от коронавируса в Беларуси первые прививки, которые получили белорусы в конце декабря, Александр Тарасенко ответил, что массовая вакцинация тоже начнется после январских праздников.Напомним, что министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич в середине декабря 2020 в заявлении об эпидемиологической обстановке в стране отмечал, что по «поступлениям людей с пневмониями, особенно связанными с ковидом» Беларусь вышла на пик.- К сожалению, показатели достаточно высокие, и мы думаем, что будем на таких цифрах как минимум еще полтора месяца, - цитирует Пиневича БелТА.Массовую вакцинацию от ковида планировалась начать у нас в стране в январе. Похоже, так и будет, хотя официально первые прививки российской вакциной “Спутник V» белорусы получили уже в конце декабря. И это уже не испытания на добровольцах, а полноценная прививка. Точнее, первая ее часть. Поскольку прививают «Спутником» в два этапа с интервалом в 21 день.Читайте также:Что известно о российской вакцине от коронавируса, которой будут прививать белорусовКак не перепутать гайморит и ковид