Как оказалось, нынешний собственник бывшего военного аэродрома – подшефный колхоз Быховского консервно-овощесушильного завод. «Комсомолка» проследила судьбу этого непростого объекта.Самолеты быховского аэродрома наводили страх на всю ЕвропуВ советское время этот объект наводил страх на всю Европу. Еще бы – здесь дислоцировалась 57-ая морская ракетная авиационная дивизия Балтийского флота, для которой прямо у городской черты Быхова и построили огромный - даже по европейским меркам - аэродром. Здесь базировалась стратегическая авиация СССР – легендарные самолеты Ту-22М, которые несли ядерные ракеты. Эти самолеты патрулировали акваторию Северного Ледовитого океана и Балтийского моря. Такие самолеты и сейчас стоят на вооружении российской армии. Основное предназначение этого самолета - уничтожение авианосцев противника, для чего в арсенале имеется крылатая ракета Х-32, развивающая скорость более 4000 км/ч и обладающая дальностью полета до 1000 километров. Скорость самого бомбардировщика-ракетоносца достигает 2300 км/ч. В 2015 году белорусы могли видеть такие самолеты на параде в Минске – тогда дальняя авиация российской армии впервые приняла участие в белорусских торжествах.А вот в Быхове такие самолеты не видели с перестройки: к 1993 году полк расформировали - бомбардировщики Ту-22 и ядерные боеголовки вывезли в российский город Энгельс для утилизации. Вслед за Ту-22 секретную военную часть покинуло и население гарнизона – и аэродром постепенно становился жертвой мародеров.Десять жертв на аэродроме и попытка расстрелять с неба бунт на военном кораблеНо жертвы, причем человеческие, были на аэродроме и в советское время. В 1959 году здесь при ночной посадке самолета Ту-16 погибли 4 летчика. Еще 4 летчика - при посадке такого же самолета в 1965 году. В 1985 году при посадке Ту-22 погибли еще двое летчиков. А в 1975 году быховские асы участвовали в подавлении вооруженного мятежа группы военных моряков на большом противолодочном корабле «Сторожевой». Летчики получили задание вылететь и расстрелять корабль, который тогда находился в Балтийском море и шел в сторону Швеции. В последний момент нанесение удара по кораблю было отменено, самолеты вернулись в Быхов. Зачинщика бунта позже обвинили в измене Родине и расстреляли после суда.Из аэропорта в Быхове могли летать лоукостеры по всей Европе?Так или иначе, после перестройки аэродром пришел в негодность. Поговаривали, что в 1990-е аэродром хотели выкупить какие-то частники, но так ничего и не получилось. Только малой части сооружений нашли новое применение: в здании предполетной подготовки устроили отдел милиции, какие-то ссооружения достались мясокомбинату, часть территории отдали под лесопилку. В 2000-е на аэродроме регулярно проводили чемпионаты Беларуси по драг-рейсингу – сюда съезжались самые мощные и быстрые машины страны. В одном из таких чемпионатов удалось поучаствовать и автору этих строк.Несколько лет назад в Беларуси активно муссировалась тема прихода к нам лоукост-авиакомпаний. Известный факт: лоукостеры экономят на всем, на чем только можно. В том числе - на аэропортах. Чем они проще и дальше от города - тем дешевле в них обходится обслуживание прилетающих бортов. Поговаривали, что для этого можно было приспособить белорусские заброшенные военные аэродромы. Однако быховский был бы «в пролете»:- Вряд ли удастся воспользоваться этим аэродромом, потому что он в достаточной степени заброшен, - рассказывал «Комсомолке» военный эксперт Александр Алесин.И теперь аэродром выставили на продажу. Как оказалось, его нынешний собственник –Быховский консервно-овощесушильный завод - после перестройки никому не нужную взлетную полосу просто приписали к ближайшему колхозу, который принадлежал консервному заводу.Объявление о продаже аэродрома появилось на аукционной площадке ЗАО «Белреализация». Бетонную взлетно-посадочную полосу, площадью 483 тысяч квадратных метров, выставили на так называемый «аукцион на понижение». Начальная цена – 84 миллиона рублей (это примерно 32 миллиона долларов). По правилам, если желающих нет – цена постепенно снижается, пока аэродром кто-нибудь не купит. Но есть ограничение: после отметки в 63 миллиона рублей, аукцион останавливается. Так произошло и с быховским аэродромом – его пока никто не купил.По данным портала realt.by причина продажи аэродрома – избавление завода от неиспользуемых активов.— Купить такой объект недолго, другой вопрос - как его использовать в дальнейшем? По назначению - достаточно сложно. Во-первых, могут возникнуть юридические нюансы, а во-вторых, никакого авиационного оборудования там уже не осталось. Поэтому кому это продать — не представляю. Разве что только тому, у кого есть стратегическая авиация, - цитирует портал директора ЗАО «Белреализация» Михаила Андреева.Повторные торги, предположительно, состоятся в конце январе - начале февраля. При этом стартовая стоимость будет снижена.