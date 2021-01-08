Прежде всего, хочу поблагодарить друзей и знакомых, которые поддерживали и делились своим опытом. Как оказалось, если ты не медик то, сколько бы ни читал или не писал про коронавирус, когда появляются «эти» симптомы, как минимум непонятно, что же делать? Так что начнем с самого начала.«Не корона, бро? Точно не корона, бро?»А началось все с чихов, но тогда я этого не понимала. За 2 -3 дня до появления ярких симптомом я начала много чихать. Да-да, прямо как в шуточном треке: «Апчхи! Не корона, бро? Точно не корона, бро? А-а-пчхи!». Чихала сразу по многу раз несколько дней кряду. Но других симптомов не было, и я не задумывалась. Даже готовилась написать в своем инстаграме красивый пост с итогами года: «Мол, не такой уж для меня был и плохой этот 2020-й. Все-таки пандемия, а я не заболела…» И вот.К 19 декабря я поняла что заболеваю, появились слабость, небольшой озноб и странная заложенность носа: ощущение будто нырнул в речку, и вода попала в нос. Помните, это неприятное болезненное чувство? А оно меня не покидало всю болезнь. К вечеру этого дня пропали почти все запахи: я могла почувствовать только слабый запах, чего-то ядреного. Например, нюхая шампунь прямо из бутылки, чувствовала лишь легкий запах ванили, сильно попшикала освежителем воздуха - легкая нотка лимона…«Раньше, чем на 9-ый день болезни тест «ковид» не покажет»К 20 декабря пропали все запахи и вкусы, при этом ни насморка, ни кашля не появилось. Натуральная еда, вообще, никак не ощущалась, как ваты пожевал. Только после пары чипсин почувствовалась сильнейшая горечь, возможно, этот так ощущался глутамат. В этот же день я позвонила «103», я не понимала, что делать: надо ли вызывать врача на дом, можно ли идти самому в больницу, раз вроде бы «ковид»?- Какие симптомы, а температура есть? Если температуры нет, то врач на дом не приедет. Идите к вашему терапевту в поликлинику, к которой приписаны, - объяснили мне на «скорой».Но температуры не было. И я, работая дома удаленно, решила подождать, развития событий.В понедельник, 21 декабря, увидела информацию о Call-центре Минздрава по коронавирусу. Это такие номера во всех регионах страны, где по идее должны проконсультировать, если есть вопросы по «ковиду». Дозвонилась на номер в Барановичах, долго говорить со мной девушка на том конце провода не стала:- Идите в поликлинику к врачу…- А когда можно сдавать тест на коронавирус?- Раньше, чем на 9-й день болезни тест «ковид» не покажет.Раз тест не покажет, а кроме отсутствия запаха и вкуса, да легкой головной боли мне особенно ничего не мешает, я снова подумала - отсижусь на самоизоляции.Во вторник, 22 декабря, на четвертый день болезни поплохело. Ночью беспокоили судороги в ногах, болели суставы (у меня хронические артрозы), все та же заложенность, сильная усталость и сонливость, какое-то покалывание в грудной клетке. А к вечеру температура поднялась до 38,5 градусов. Ее удалось сбить, но я решила - идти к врачу надо.Самоизоляция - на своей совестиУтром 23 декабря, я поняла, как «работают с ковидными». На дверях поликлиники сразу висит объявление: «Пациентам с признаками инфекции - вход со двора в инфекционное отделение». С торца здания попадаешь на небольшой пятачок: фойе на пару квадратных метров, где ждут приема пациенты, и два кабинета - в одном принимает доктор, в другом делают забор материалов. К началу приема нас уже было 5 человек: я, беременная женщина, две пенсионерки и пожилой мужчина. В разговоре оказалось, что первичный прием проходит удаленно ото всей поликлиники, но если открывают больничный, то ты потом ходишь к своему терапевту.Осмотрев меня, врач дала рекомендации, открыла больничный на 9 дней. Я спросила, будет ли направление на тест на «ковид», оказалось, что нет:- Так, а что мне делать с коронавирусом?- Ничего не делать. Весь мир не знает, что с ним делать, - устало заметила доктор, но добавила: - Тест все равно пока не покажет, придете к доктору на прием 29-го и поговорите с ним.- А мне сейчас надо сказать, где я буду болеть, чтобы милиция проверяла? - вспомнила я о больших штрафах для нарушающих изоляцию.- У вас диагноз ОРИ, поэтому вас контролировать не будут. Но конечно, лучше всего вам изолироваться: завести отдельную посуду и средства гигиены от родных, меньше общаться с ними, чаще проветривать свою комнату. Все остальное - на вашей совести, - добавила доктор.Еще мне дали стандартные направления на анализы: кровь и моча. Их сдавать уже надо было заходя, через основной вход в поликлинику. Принцип отсеивания потенциально коронавирусных больных только на первичном приеме, мне так и остался непонятен.Что касается моей совести, то с ней у меня все в порядке. По дороге из поликлиники я купила два пакета продуктов, чтобы не бегать в магазин: замороженные овощи, курицу и фарш, два пакета молока, спагетти - гречка у меня оставалась еще с первой волны ковида.До следующего приема у терапевта - мои симптомы были со мной. Я пила прописанные врачом лекарства, усиленные дозы витаминов, много жидкости. Чтобы позавтракать и пообедать, ставила будильники - аппетита не было от слова совсем. Небольшая температура поднималась по вечерам, но ее удавалось сбить. Зато спала, как детсадовец, с 1,5-часовым сном днем и «отбоем» вечером за 7 секунд.Бесплатных реагентов нетПрием 29 декабря уже был в самой поликлинике в терапевтическом отделении, здесь была видна вторая волна пандемии во всей красе. К началу приема в коридорах были десятки пациентов. Кто-то пытался дистанцироваться, а кто-то заботливо поправлял защитную маску на лице знакомого при разговоре. По возрасту было больше пожилых людей, были и те, кто «болеют» с весны: переболели ковидом и пытаются восстановиться.- Я переболел еще в марте, лежал в больнице, дышал в маску. А сейчас начало сердце шалить, врачи говорят, что и с легкими проблема. Вот хожу, - рассказал мужчина в очереди.Когда дошел мой черед, я попала в кабинет, где терапевтический прием вела молодая врач. Она, как и на первом приеме другая медик, сначала проверила сатурацию пульсоксиметром, послушала стетоскопом, посмотрела горло, еще изучила данные пришедших анализов.- Я вам продлеваю больничный - придете на прием уже в новом году, 2 января, - сказала она, выписывая рецепт на более сильные антибиотики.- А как же тест на короонавирус, можно мне его сдать?- В поликлинике нет реагентов. Но вы можете попробовать сдать платно в каком-нибудь частном медцентре, - посоветовала доктор.Я так и сделала, поехала в ближайший медцентр и там без очередей, заполнив документы в выданных бахилах и с талоном на бесплатную чашку кофе пошла сдавать кровь из вены.- ПЦР-тестов мы не делаем, только берем кровь на иммуноглобулины. Если анализ будет положительным, мы будем обязаны известить вашу поликлинику, - предупредили меня на ресепшн.В кабинете забора крови все прошло быстро и вполне безболезненно. Там мне еще дали ягодную пастилу - вкусняшку за медпроцедуру. Анализы, пообещали, будут готовы к 31 декабря и придут прямо на почту с извещением о них в СМС. Все это медицинское удовольствие обошлось мне в 30 рублей.Когда нет запахов и вкуса, то и праздники не чувствуются…Праздника под Новый год, конечно, не ощущалось: я оставалась на самопровозглашенной изоляции, мандарины съедались по ощущениям как маленькие пакетики с водой, а на оливье сил просто не было.Зато 31 декабря пришли хорошие новости - тест «отрицательный». «Скорее всего, вы не болеете коронавирусной инфекцией либо исследование проведено слишком рано. Если вы подозреваете наличие инфекции, рекомендуется обратиться к врачу и повторить тест через 5 - 7 дней»: говорилось в документе.Под бой курантов с яблочным соком в руках (а можно было и с водой, ведь нет разницы), я загадала чувствовать себя прекрасно будучи здоровой и счастливой. А уже 2 января к 08.00 утра снова пошла на прием к терапевту. Врач после осмотра спросила, где я работаю и, узнав про удаленку, пояснила, что больничный можно закрывать:- Вам лучше всего пока максимально оставаться дома. Так как заразнее всего коронавирус первые 4 дня начала болезни и последние 4 суток в ее конце. Но на рождество, 7 января, вы уже можете и к родным поехать, - заметила она.- А что делать со вторым тестом на коронавирус, появились ли в поликлинике реагенты? В частном центре сказали, что анализ следует сдать повторно? - допытывалась я.- Реагенты не пропадали, возможно, что вы что-то не так поняли. Вы могли сдать платно и у нас - еще около 60 тестов было перед новым годом в наличии. Их стоимость около 22 рублей. Но я вам посоветую лучше потратить деньги на витамины, а не на тест. Что он вам даст? Будете знать, что переболели. Антитела у кого-то держаться пару месяцев, а у кого-то и пару недель. Тем более, что вот уже говорят о новом штамме коронавируса. Да и переболели или нет, а правила: носить маску, перчатки, пользоваться антисептиками, дистанцироваться, и меньше посещать общественные места - никто не отменяет, - заметила терапевт.Но я никак не унималась, ведь основные симптомы: запах и вкус пока ко мне не вернулись. А «коронавируса» по факту не было.- Так мне же надо как-то понимать, переболела ли я коронавирусом. Ведь уже и вакцинация начинается…- Пока вакцины будут ставить медикам, учителям, силовикам, и только позже - остальным группам населения. А что касается запахов, то здесь у всех по-разному. Пропадают они и при обычных простудах. А во время «ковида» на моей практике не возвращаются запахи в течение пары недель-месяца, максимум - у пациента не было запахов 9 месяцев. До этого срока можете не беспокоиться, ведь это не самое страшное, что может произойти, - успокоила меня медик.По совету врача, я, действительно, решила не делать второй тест. Возможно, кому-то другому он будет нужнее. Деньги я потрачу на галотерапию, за прохождение курсами «солевых пещер» в течение предыдущих 3 лет доктор меня похвалила, мол, поддерживать иммунитет нужно и важно во все времена. Последний курс я как раз закончила проходить в начале декабря, возможно, это и помогло мне переболеть относительно легко. Хоть документально «ковид» у меня не подтвердился, соглашусь с мнениями друзей: «Когда заболеваешь коронавирусом, понимаешь, что это он - ни с чем другим его не перепутаешь».Берегите себя и своих близких, не болейте!P.S. К вечеру 19-го дня болезни я почувствовала легкий запах освежителя воздуха. Правда, на банке написано «Лимон», а мне чувствуется просто какой-то сладковатый аромат, но это уже что-то! Вкусы начали возвращаться днем ранее.