Среди десятков снимков на выставке «Евгений Халдей. Знамя Победы» в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны можно увидеть ясновидящую Вангу, встречающую в Болгарии советских солдат, жителей Севастополя, загорающих на руинах города, моменты боев в разных странах Европы. Снимки принадлежат РОСФОТО. Но от завотделом письменных и изобразительных источников Галины Павловской мы узнали: в фондах нашего музея тоже есть 9 оригинальных отпечатков Халдея.Торпеда, выпущенная с самолета белоруса, попала в транспорт и потопила егоНа снимке Евгения Халдея 1943 года - 31-летний командир эскадрильи гвардии майор Дмитрий Минчугов, который с капитаном Грызаловым дает указания летчикам 5-го гвардейского минно-торпедного авиаполка.10 апреля 43-го Минчугов повел четыре самолета на удар по танкеру, обнаруженному воздушным разведчиком на переходе Констанца - Евпатория. Судно шло в охранении трех сторожевых катеров. Одна из фугасных бомб разорвалась в носу танкера и вызвала пожар. А 14 мая Дмитрий погиб. За этот месяц в части и побывал Халдей, сделав единственную фотографию летчика на фронте.После контузии отца на Первой мировой войне семья переехала из Симбирска (ныне Ульяновска) на родину матери - в деревню Башни современного Шумилинского района Витебщины. В самом Шумилино Дмитрий окончил семилетку, а после службы в армии связал жизнь с морской авиацией, приняв в декабре 1941-го командование эскадрильей. На сайте банка документов о награждениях «Подвиг народа» (podvignaroda.ru) мы узнали, что осенью 1942-го майора наградили орденом Красного Знамени.А всего он произвел 100 успешных боевых вылетов - в том числе на Бухарест, Одессу и многие другие участки фронта. Скажем, в операции по высадке десанта на аэродром Майкопа уничтожил два самолета и 80 солдат и офицеров, находившихся на объекте.«25.11.1942 тов. Минчугов был ведущим звена торпедоносцев, совершивших набеговую операцию на порт Феодосия с целью потопления стоявшего там транспорта. Торпеда, сброшенная с ведомого самолета, попала в транспорт и потопила его. Налет был произведен днем, при сильном противодействии зенитной артиллерии и пулеметов, в исключительно плохих метеоусловиях», - говорится в приказе о награждении орденом.За отвагу и геройство в боях за Крым и Кавказ 24 июля 1943-го ему было присвоено звание Героя СССР с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Посмертно. В книге «Крылья над морем. Морские летчики - Герои Советского Союза» сообщается, как именно погиб экипаж:«14 мая 1943 года шесть бомбардировщиков заступили на дежурство. Вскоре они под командованием Д.М. Минчугова вылетели для нанесения бомбового удара по вражескому конвою, обнаруженному воздушной разведкой у мыса Меганом (район Судака, Крым). Корабли были обнаружены на траверзе Судака. Ведущий пошел на сближение с конвоем. Противник встретил его интенсивным зенитным огнем «эрликонов». Когда самолеты вышли на боевой курс, самолет ведущего взорвался, его осколками были повреждены другие самолеты, шедшие в строю. По свидетельству летчиков, один из вражеских снарядов попал в бомболюк ведущей машины, и она взорвалась на своих бомбах…»Из пяти братьев с Гомельщины с войны вернулись троеСделанное Халдеем фото матроса на фоне эсминца «Сообразительный» в музей еще в 1970-х принес ветеран Василий Мазуркевич. Сотрудник музея Елена Дворецкая показала нам его воспоминания о боевом пути.В семье Мазуркевичей из деревни Михедовичи Петриковского района Гомельской области Родину защищали пять братьев. Старшему - Михаилу - в 1941 был 41 год. Он был мобилизован рядовым, под Москвой попал в плен.- При следовании эшелона с пленными по территории Беларуси на Запад пленные проделали лаз в полу и сбежали. Михаил, ориентируясь по солнцу и звездам, обходя населенные пункты, поздней осенью дошел домой, - вспоминал Василий.В 1943-м деревня оказалась в прифронтовой полосе. Михаил попал в одну из облав фашистов, и его отправили в тифозный лагерь в Людвинов - там он заболел и умер.Второй по старшинству брат - Николай. Его, учителя, призвали старшим сержантом. Воевал под Сталинградом, на Орловско-Курской дуге. Погиб 16 августа 1943-го.Трое братьев выжили. Иван прошел с боями пол-Европы: форсировал Днепр, освобождал Варшаву и Берлин. Александр Мазуркевич участвовал в обороне Москвы. А Василий Мазуркевич был кадровым военным. Войну он встретил на эсминце «Сообразительный». Командовал зенитной батареей, а в 1944-м на крейсере «Ворошилов» - артдивизионом. Участвовал в обороне Одессы, Севастополя, Кавказа.В представлении Василия Мазуркевича к ордену Красного Знамени говорится: «За весь период войны его батарея (на эсминце. - Ред.) отразила 100 воздушных налетов. Сбито три самолета противника, подбит один самолет. Корабль не имел ни одного боевого повреждения во время воздушных налетов».Фотограф Евгений Халдей побывал на «Сообразительном», и каждый член экипажа получил снимок. Вернувшийся после войны на родину Василий Павлович, где он возглавил один из отделов Минобразования, передал фото в музей.Судьба Леонида Горычева остается загадкойФотография Евгения Халдея «Знамя Победы над рейхстагом», вошедшая, по оценке американского журнала Time, в число лучших снимков ХХ века, тоже связана с нашими земляками.Спустя десятилетия после войны мы стали узнавать подробности водружения знамени над рейхстагом в Берлине. Исходя из новых исследований, флаг первым водрузил 30 апреля разведчик Григорий Булатов, но как первых знаменосцев мы знаем Михаила Егорова и Мелитона Кантарию, а на одном из знаменитых снимков, символизирующем Победу, видим еще Алексея Ковалева, Абдулхакима Исмаилова и Леонида Горычева.Причем Булатов не был признан властью как первый знаменосец и так и не добился справедливости до конца своей жизни. Тем временем Егоров и Кантария получили звезды Героев Советского Союза, а Исмаилова удостоили звания Героя России в 1996-м. Биографии этих людей известны. Кроме одного - белоруса Леонида Горычева.Известно, что водружение знамени на куполе рейхстага 2 мая было постановочным. Евгений Халдей попросил бойцов помочь ему. Знамя он уже принес с собой. Впрочем, в 90-х сержант разведроты Исмаилов рассказывал в интервью «Независимой газете», что он с Ковалевым и Горычевым тоже устанавливали флаг еще до визита Халдея, в бою:«…В конце концов, мы втроем с товарищами оказались на крыше. Внизу шел бой. Перестрелка. Грохот артиллерии. Такого задания - водрузить флаг - нам не давали. Но у всех, кто штурмовал Рейхстаг, на всякий случай флаг с собой имелся. Был и у нас. Вот мы его и установили. Не на главном куполе, а на одной из башенок».2 мая Халдей сделал серию снимков. Украинец Ковалев закрепляет знамя, дагестанец Исмаилов его поддерживает, а белорус Горычев их охраняет с автоматом в руках. Это была серия снимков, и на части из них можно увидеть только двоих, на других Горычев в кадр не попадает. Символично.После того как в 1995 году стали широко известны имена этих трех бойцов, Ковалев и Исмаилов были еще живы и дали несколько интервью. Так мы узнали, что Горычев умер от ран вскоре после войны. Это все, что известно об этом человеке. Более того, есть сомнения, правильно ли Халдей записал фамилию белоруса. Надеемся, что когда-нибудь мы узнаем это…