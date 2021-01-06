- Мы выдвинули своих представителей и надеемся, что их включат в состав делегатов, - сказал Олег Гайдукевич. - Понятно, что я как депутат парламента буду участвовать. Но хотел бы, чтобы представители нашей партии из регионов обязательно приняли участие во Всебелорусском собрании. И мы выдвигаем своих представителей, и будет предлагать в каждом регионе. Один уже стал делегатом собрания – это председатель бобруйской организации ЛДП. Я убежден, что в составе собрания должны быть не только провластные организации, не только «Белая Русь» и БРСМ. Так не бывает, чтобы все в стране были одного мнения.- Как, по-вашему, должна измениться Конституция?- Мы уже внесли свои предложения. Если брать политическое устройство страны, то это то, о чем мы говорили 10-15 лет назад. Если бы в 2015-м году власть слышала нашу партию и изменила бы тогда избирательное законодательство на пропорционально-мажоритарную систему, убежден, что таких сложных выборов, как в 2020-м, у нас бы не было (При мажоритарной системе побеждает кандидат, получивший большинство голосов на участке. при пропорциональной голосуют за партии, а они назначают кандидатов в парламент в зависимости от набранного количества голосов. Смешанная - это когда используются оба подхода. - Ред.) Если мы не развиваем сами свои политическую систему, ее начинают развивать извне.- Давайте вкратце о ваших предложениях.- Перераспределить полномочия между парламентом, президентом и Совмином. Я сторонник президентской республики. Никаких парламентских республик быть не должно. Ни одна постсоветская страна (ни Украина, ни Молдова, ни Киргизия) не показали успехов в парламентской демократии. Бардак. Ничего не работает. Никакого улучшения жизни людей нет. Но при этом мы должны так распределить полномочия, чтобы кто бы ни стал следующим президентом, он бы не смог радикально поменять курс страны. Как в Польше.- А как в Польше?- Вот нам говорят: какие хорошие выборы в Польше. Два кандидата в президенты, разница между ними три процента, кто-то победил. Но почему-то не говорят другую вещь: кто бы ни стал президентом Польши, он не поменяет ни политический курс страны, ни систему. И у нас так должно быть. Чтобы мы знали наперед, что не будет никаких революций и радикальных изменений.- На какой срок должен избираться президент?- Надо внести ограничения. Не более двух сроков.- В чем смысл перераспределения полномочий?- Надо чтобы ответственность парламента, Совмина и местных чиновников была выше... Чтобы местный чиновник не ждал, что из Минска приедут и решат за него все вопросы. Президент должен быть сильной фигурой, но другие органы власти должны быть более устойчивы. Ответственность должна быть распределена между ветвями власти.- Что даст изменение избирательного законодательства?- Почему пропорционально-мажоритарная система? Например, ваш кандидат набирает 20%. Это много? Много. Но депутатом он не будет. И 20% голосов округа, где вы живете не имеют своего представителя. А при пропорционально-мажоритарной системе вы голосуете за партию. Она набрала 5% и находится в парламенте, местных советах. Таким образом, мы обеспечиваем разные мнения, представленные на уровне власти. И людям не надо ходить на улицу, не надо митинговать.Самое главное, мы не должны принять Конституцию, которая бы привела к строительству страны сначала. Как говорят: вернемся к Конституции 1994 года. Это бред, маразм. Мы это все проходили. В 1995 году меняли Конституцию, потому что страна разваливалась. Если бы Верховный Совет победил, то Беларуси бы уже не было. Поэтому надо двигаться только эволюционно.И еще одно предложение. Оно не связано с Конституцией. Запрещение иностранного финансирования любой политической деятельности, принятие закона об иностранных агентах. Мы должны раз и навсегда закрыть возможность заниматься политической деятельностью с поддержкой извне.Мы также поддерживаем предложение православной церкви об укреплении института семьи. Мы за недопущение переписывания истории нашей страны.