22 декабря основательницу журналистского культурно-образовательного учреждения «Пресс-клуб» Юлию Слуцкую задержали как подозреваемую в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В тот же день задержали еще четверых сотрудников \\"Пресс-клуба\\", в том числе оператора Петра Слуцкого, сына Юлии. В канун Нового года Следственный комитет предъявил обвинение в уклонении от уплаты налогов основательнице \\"Пресс-клуба\\" и обвинения в соучастии - ее сыну и другим сотрудникам организации. Напомним, Юлия Слуцкая в журналистике с 1994 года, с 1996 по 2006 годы была главным редактором «Комсомолки», затем возглавляла «Еврорадио», а пять лет назад основала в Минске журналистскую мастерскую \\"Пресс-клуб\\".6 января адвокат Юлии Слуцкой Сергей Лепеш сообщил, что на депозитный счет Центрального аппарата Следственного комитета РБ перечислена сумма 109 769 рублей 58 копеек в счет обеспечения исполнения судебного решения о возмещении ущерба по уголовному делу, если таковой будет установлен. Иными словами, если суд признает Слуцкую виновной, то ущерб она уже возместила.«Комсомолка» получила от адвоката Сергея Лепеша ответы на несколько вопросов, заданных Юлии Витальевне.- С какими мыслями прошли эти две недели?- Сначала была в стадии отрицания. Не могла поверить, что это случилось со мной. Но в СИЗО очень строгий распорядок дня: в 6 часов подъем, в 22 часа отбой. Он, как ни странно, помогает. Стала задумываться о том, что могу здесь сделать для себя. Делаю зарядку 3 раза в день на разные группы мышц. В руки попалась книга Дейла Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить». Кроме того, в камере оказался учебник английского языка. Еще есть телевизор, но он мешает думать, по нему идет только БТ. Начинаю думать только после отбоя. Думаю о тех людях, которые здесь или в подобных местах. Понимаю, что их жизнь проходит по тому же расписанию. О Маше Колесниковой думаю.- Ощущали ли вы на себе или на «Пресс-клубе» внимание силовых органов прежде?- В ноябре обнаружила, что к моему телеграмму подключено другое устройство, desktop, который находится где-то в Российской Федерации. Обратилась к специалистам. Было установлено, что подключение было сделано еще 11 июня. Посмеялись, что моей персоной интересуются, подключились еще до августа. Отключила устройство, впоследствии проверяла, но не придавала должного значения.- С чем или с кем связаны сейчас самые большие переживания?- С сыном. Он технический работник, звукорежиссер. Я понимаю, что это давление на меня, понимаю, что рушится его жизнь. И еще, второе, – о близких, которые остались на свободе.- Знаете ли вы, что происходит с другими задержанными по этому делу?- Нет.- Чего не хватает больше всего сейчас?- Свободы, ходьбы, свежего воздуха. Но больше всего не хватает семьи. Раньше занималась много работой, и сейчас идет переоценка семьи. Понимаю, что мало уделяла ей внимания.- Доходят ли до вас письма, открытки?- Нет. Только одна телеграмма дошла.- Как вы себя чувствуете? Каковы условия в камере?- Чувствую себя хорошо, все нормально. В камере 7 человек. Из них три обвиняемых по так называемым политическим статьям (одна женщина из команды Тихановского, одна студентка-активистка и девушка-волонтер). Есть еще одна женщина, осужденная за наркотики, и одна за кражу.Напомним, 22 декабря в офис «Пресс-клуба» и домой к нескольким сотрудникам с обысками и осмотрами пришли силовики. Позже стало известно, что задержаны шесть человек: основательница учреждения Юлия Слуцкая, директор Сергей Ольшевский, программный директор Алла Шарко, программный директор Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий и Ксения Луцкина - бывшая сотрудница Белтелерадиокомпании, которая имела отношение к Академии «Пресс-клуба». По информации адвокатов, 31 декабря Юлии Слуцкой предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Шарко, Ольшевского, Луцкину и Слуцкого подозревают в соучастии. Сергея Якупова, гражданина России, выслали из Беларуси без предъявления обвинения.В ТЕМУМеждународная правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ, ее штаб-квартира назодится в Нью-Йорке) потребовала от белорусских властей освободить всех задержанных по делу «Пресс-клуба». Соответствующее заявление размещено на сайте комитета. Там сказано, что CPJ направил запросы на получение комментариев по ситуации с делом «Пресс-клуба» на электронную почту Следственного комитета и департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, но ответов пока не получил.