Купил за 18 рублей, продал за 100: как можно заработать прибавку к пенсии на памятных монетах Нацбанка

Очень редкая и дорогая памятная монета «Белорусский балет. 2014» была отчеканена в Германии и в Беларусь не завозилась. Ее аукционная цена колеблется в пределах 35-75 тысяч долларов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Коллекционная монета - как хорошее вино, с годами только дорожает, говорят нумизматы. Нумизматика долгое время считалась бизнесом достаточно закрытым. Еще в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР поставил ее вне закона. Позже репрессивные меры в отношении коллекционеров монет дублировались в законодательстве СССР, а отголоски некоторое время оставались в законодательстве независимой Беларуси. Но с 1996 года Национальный банк Беларуси стал официально чеканить монеты и продавать их коллекционерам. Первая монета была посвящена 50-летию ООН. С этого времени нумизматика стала государством поддерживаться.

В настоящий момент в Беларуси есть Белорусское республиканское объединение коллекционеров, Белорусское нумизматическое общество и несколько региональных нумизматических клубов. Но это любители. Профессиональных компаний, которые специализируются на работе с монетами, пока только одна - «Белнумизматика». По сути, эта компания - огромный магазин-сейф, и система охраны здесь не хуже, чем в банковских хранилищах.

Памятная монета «550 лет обретения чудотворной Жировичской иконы Божьей матери» создана с использованием нескольких модных технологий. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы встретились с директором компании, коллекционером и завсегдатаем международных нумизматических выставок Дмитрием Шереверой и узнали, как лучше вложить деньги в этой сфере, какие монеты в ближайшие годы возрастут в цене в разы, а на какие не стоит ставить.

- Дмитрий, для меня, как для обывателя, монеты в витрине банка - это красивый дорогой подарок, но не более. А для вас?

- Для меня - страсть, увлечение, которое длится уже три десятилетия, а в последние три года это мой бизнес, и его цель, помимо прочего, - популяризация нумизматики. К сожалению, в Беларуси нумизматов-профи не много - хорошо, если три тысячи наберется. Большинство людей рассматривают монеты как подарок, сувенир. Но монета - хорошая инвестиция. Мы профессионально консультируем своих клиентов, как лучше вложить деньги в этой сфере. В нумизматике бывает, что медно-никелевая монета стоит в десятки раз дороже, чем монета из золота или серебра. Если человек рассматривает вложение средств в монеты как инвестиции в свое будущее, в пенсию, в будущее своих детей, то, с моей точки зрения, это одно из лучших вложений.

Директор предприятия «Белнумизматика», коллекционер памятных монет Дмитрий Шеревера за работой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Можете привести аргументы?

- В нумизматической монете из драгметалла есть две составляющие - стоимость металла, из которого она отчеканена, и стоимость ее как коллекционного изделия, как произведения искусства. Бывают моменты, когда стоимость золота или серебра на рынке падает, но коллекционная стоимость монеты из этих металлов не дает ей упасть, она на рынке стоит столько же или даже больше. С другой стороны, коллекционная монета из драгметалла никогда не будет стоить дешевле материала, из которого она сделана. В этом смысле вложение в монеты уникальное и беспроигрышное.

- То есть каждый может разбогатеть, и вы сейчас к этому подталкиваете. Зачем? Занимались бы монетами тихонько сами, богатели мало-помалу…

- Заниматься, конечно, можно, если бы было неограниченное количество денег. Одна из задач создания «Белнумизматики» - расширение числа коллекционеров-инвесторов.

Вот выходит монета (ежегодно в Беларуси их появляется примерно 20), тираж ее 2000 экземпляров, и для того, чтобы монета стала представлять кроме коллекционной еще и инвестиционную стоимость, ее должны покупать. Чем больше людей будут понимать, что монета - это не только красивый предмет, который можно подарить, но и надежная инвестиция, тем быстрее тираж будет выкупаться, а цена - расти.

Так выглядит монета, посвященная 100-летию Купаловского театра. За рубежом уже создали ее тюнингованную версию. Фото: Павел МАРТИНЧИК

И не надо вкладывать сразу последнее! Сегодня одну купил, через какое-то время другую. Понравилась человеку монета, хочет он сохранить деньги на будущее - пусть несколько монет покупает, создавая свой личный запас. Кто-то таким образом становится коллекционером, кто-то инвестором, начиная следить за курсами валют, металлов, изучать тиражи монет, строить прогнозы. А кто-то купит монету, положит в шкатулку к сережкам-колечкам жены - и лежит она там до лучших времен. И тоже хорошо. Вот так потихоньку монеты уходят с рынка, и их количество, находящееся в обращении, становится меньше. Отсюда возникают спрос и большая цена - работают законы рынка.

- Все эмитированные Нацбанком монеты одинаковы ценны?

- Да, но как гласит народная пословица – «Каждому овощу свое время». Вот несколько примеров. К чемпионату мира по хоккею в 2014 году наш Нацбанк выпустил комплект серебряных монет с изображением хоккеистов. Они продавались долго - три или четыре года, особой популярностью не пользовалось. Стоимость одной такой монеты была около 19 долларов в эквиваленте.

Золотая монета «Белорусская милиция. 100 лет» суперпопулярна у коллекционеров и очень дорога. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для сравнения: в середине декабря 2020 года Нацбанк выпустил памятную монету «Фердинанд Рущиц. 150 лет». Она очень понравилась и простым людям, и коллекционерам, она красивая, необычная по дизайну - внутри ее с помощью цифровой печати в цвете воссоздана известная картина Рущица; а еще и формы она редкой, прямоугольной. Так вот, серебряную монету Рущица распродали в течение трех часов, медно-никелевую - к концу рабочего дня. Люди в очередь записывались, дежурили, в том числе и ночью, ходили на сверку - все как в советское дефицитное время за чешской стенкой. При том, что в руки дают только по одной монете.

На старте цена этой медно-никелевой монеты (тираж ее маленький, 1499 тысяч экземпляров) - 18 рублей, серебряной (599 экземпляров) - 150 рублей. Через 10 дней после выхода медно-никелевая монета продавалась уже за 75 рублей, а цена серебряной доходила до 200 рублей. Нацбанк и раньше выпускал монеты в честь художников: Репина, Хруцкого, Масленникова, но они чеканились только в серебре, а тут более бюджетный вариант - медно-никелевая монета, да еще небольшим тиражом.

Памятная монета, выпущенная к 150-летию художника Фердинанда Рущица, была столь популярна, что за ней люди стояли в очереди семьями. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для сравнения: в один день с монетой Рущица появилась в продаже монета «Нацыянальны акадэмiчны тэатр iмя Янкi Купалы. 100 год» - серебряная и медно-никелевая. Медно-никелевая тиражом 2499 штук продалась за неделю, серебряная 1199 штук - есть и сейчас. Почему не было у не такой популярности, как у монеты Рущица? Одна из причин – большой тираж.

Памятная монета «550 лет обретения чудотворной Жировичской иконы Божьей матери» на рынке с середины октября 2020-го. Очень красивая монета, созданная с использованием нескольких модных технологий. Начальная цена была 35 рублей за медно-никелевую, 395 рублей - за серебряную. Сегодня цена серебряной доходит до 1000 рублей, медно-никелевой - до 100 рублей.

НО вернемся к нашим хоккеистам, с которых мы начали. Эти монеты спустя несколько лет тоже стали пользоваться спросом. Помог тюнинг - одна из немецких компаний стала эти наши монеты с хоккеистами тюнинговать, то есть модернизировать, улучшать. Красиво получилось, целый набор, посвященный историческим событиям хоккея, выпустили. Были варианты и с паттированием драгоценными металлами - рутением и золотом. Монеты заиграли. С помощью тюнинга было изменено и фактически выведено с рынка более половины тиража. Из-за красоты и небольшого тиража тюнингованные монеты продавались на зарубежных рынках по цене в пять раз «натуральных», неизмененных - больше 100 долларов за монету. Хотя справедливости ради стоит сказать, что эти же монеты без тюнинга тоже начинают сейчас становиться дефицитной позицией, цена на них доходит до 200 руб.

Монеты с изображениями икон, святых популярны, их часто покупают в подарок. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Выходит, держать сбережения в монетах выгоднее, чем в валюте?

- Если знать, что покупать, - то да, выгоднее.

- Тюнинг в нумизматике - это нормально?

- Он способен непопулярную монету превратить в раритет, в нечто уникальное. Зарубежные монеты тюнингуют уже лет 15, наши - года два-три. Если раньше тюнингованные монеты на мировых выставках занимали 10 - 15%, то теперь - до 50%. И они немногочисленны, а это значит, что со временем они вырастут в цене.

Коллеги из-за рубежа сказали, что недавно появилась тюнингованная версия белорусской монеты, выпущенной к юбилею Купаловского театра. С нетерпением ожидаю увидеть - там есть где развернуться.

- Мне понравилась монета с картиной Рущица, и я бы хотела ее, недорогую медно-никелевую, купить. Я совершенно новичок в этом деле. Можете дать хороший совет: где покупать, когда выгоднее?

- Последние два года Нацбанк продает физическим лицам свои монеты только в одном офисе в Минске - на улице Толстого, 6. Но этой монеты вы там уже не найдете. Однако монеты Нацбанк продает не только физическим лицам. Банки и клубы коллекционеров также получают часть тиража, так что понравившуюся вам монету стоит поискать на сайтах банков. Правда, цена там может быть процентов на 25 - 30 выше, чем при покупке в Нацбанке.

Оттюнингованные монеты из серии, посвященной Чемпионату мира по хоккею. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Я обычно не делаю публичных прогнозов, но для вас - в качестве исключения. Многие из тех людей, которые стояли в очереди за монетой Рущица, а стояли целыми семьями, захотят ее обменять на другие монеты или продать. Это краткосрочные инвесторы, им скоро могут понадобиться средства на другие монеты, которые на подходе. Рущица станет больше на рынке, и цена снизится. Конечно, не до той, по которой монета продавалась в кассах Нацбанка, но ниже текущей рыночной. Вот тогда, если понравилась вам эта монета, и стоит покупать. Но не сильно тянуть. У монеты есть потенциал роста.

- Неужели монеты - такой капитал, который в цене не падает никогда?

- Относительно начальной цены - никогда. Одна из первостепенных задач инвестора - сохранить капитал, не уйти в убыток. В минус с коллекционными монетами уйти сложно, но можно. Есть инвесторы, а есть спекулянты. Последние хватают подешевле, пытаются быстро на этом наварить. Минус на монетах может возникнуть, когда спекулянтов много. Все они хватанули и все сразу потянули на рынок перепродавать. В каком-то моменте можно и потерять. А если вы купили и сидите со своей монетой, то дальше вопрос времени - будет ли цена на пике, когда вам понадобятся деньги и когда вам захочется монету обналичить. Если вдруг сегодня нужны деньги, то придется продавать по цене сегодняшнего дня, если есть время подождать - выбираете, когда цена пойдет вверх. А расти она будет неизбежно.

Около 20 разных по тематике памятных монет ежегодно появляются в Нацбанке Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Каждый коллекционер немного спекулянт и каждый спекулянт немного коллекционер» - это я на одном форуме прочитал и согласился. Любой коллекционер хочет иметь в своей коллекции больше монет. Сделать это с помощью денег невозможно, если ты не миллионер, и поэтому каждый хочет получить что-то в так называемый обменный фонд. То есть он сегодня купил Рущица за 18 рублей, а завтра у коллеги выменяет за него, например, монету с изображением иконы, которая стоила намного дороже.

- Монеты - это инвестиции с историей, а вот как вы относитесь к новшествам, например, к биткоину? Стали бы вы вкладывать туда?

- Нет, не стал бы. В отличие от монет, биткоин - неограниченный ресурс, делится бесконечно. Монета существует автономно, биткоин - с огромными энергозатратами, потому что для поддержания работы компьютеров, проведения транзакций в биткоинах нужна электроэнергия. Считаю, что это первый в истории человечества паразитический ресурс и технология.

- Признайтесь, ваши клиенты - не учителя и врачи?

- И учителя и врачи в том числе. Бывают клиенты-инвесторы, которые покупают одну монету в три месяца, а то и в полгода. Простые белорусы начинают понимать, что памятные монеты - это та пенсия, которая не подвержена так называемому контрагентному риску. Это подушка безопасности. И это лучше, чем, например, золотые слитки. История знает пример, когда государство забрало у своих граждан золото. В 1933 году в США была проведена конфискация золота у населения, и до 1974 года гражданам США запрещено было у себя его иметь. Но коллекционные монеты не конфисковывали, и те, у кого они были, не только сохранили, но и многократно преумножили свой капитал. Вот у вас есть монеты, деньги понадобились - одну-две продал, живешь.

С точки зрения инвестирования очень редко можно найти инструмент, который имел бы столько гарантий, как нумизматические монеты.

5 НАИВНЫХ ВОПРОСОВ О МОНЕТАХ

Почему все коллекционные монеты в пластиковых капсулах, а не в коробочках на бархатной подушке?

Потому что их целостность - это их стоимость. Любая черточка, точка, царапинка на монете - и теряется ее коллекционная цена, она становится просто кусочком металла, драгоценного или нет.

Зачем на монете, которая официально у Нацбанка стоит, например, 18 рублей, стоит номинал 1 рубль? Ведь стоит она дороже?

Фактически монета - это деньги. Теоретически вы можете пойти с ней в магазин и расплатиться за покупку по номинальной стоимости. Медно-никелевые монеты, как правило, выпускаются номиналом 1 рубль, серебряные - 10, 20, 50, 100, 500, 1000 рублей, золотые - 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 рублей. Это традиция в нашей нумизматике. Каждая страна выбирает определенный номинал монет, которые она все время на них ставит.

Тюнингуют монеты, отчеканенные на Западе, уже лет 15, до Беларуси эта мода докатилась совсем недавно. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Почему монеты с ошибкой, неточностью в тексте, непрочеканенные ценятся у коллекционеров дороже стандартных монет?

Любое отклонение от заявленного эмитентом стандарта - это редкость, поэтому бывает, что медно-никелевая «простолюдинка» с браком стоит дороже безупречной золотой «леди». В общем тираже так называемого брака - мизерное количество. Например, на монете, посвященной Адаму Мицкевичу, была ошибка в годе смерти - вместо 1855-го стоял 1854-й. Успели продать около 100 экземпляров серебряной монеты, пока заметили ошибку. Перечеканили, но вот такая монета с ошибкой стала раритетом, ее стоимость на рынке - около 10 тысяч рублей. Медно-никелевую же монету в продажу не пустили, весь тираж был уничтожен. Единственный экземпляр находится в музее НБ, и стоимость этой монеты трудно даже представить. Бывает так называемая непрочеканка, когда отсутствуют какие-то элементы рисунка на монете. Даже обычные наши монетки в 1, 2, 5 копеек бывают с браком, непрочеканенные. Через 20 лет они будут очень высоко цениться у коллекционеров. Так что рассматривайте монеты внимательно!

Какой тираж считается небольшим?

Небольшой тираж для золотых и серебряных монет - 500 экземпляров, большой - 2000. Но есть две монеты, которые выпущены тиражами 49 и 100 экземпляров. Изредка тиражи серебряных монет доходят до 5000. Исключение - памятные монеты «Знаки зодиака», их чеканили большими тиражами. Медно-никелевые монеты обычно печатаются тиражами от 2000 до 5000, но в последнее время есть исключения - малые тиражи в пределах 1500 экземпляров и даже 999 экземпляров.

Где можно продать коллекционные монеты?

Их берут на комиссию в «Белнумизматике», можно отнести и в ломбард. А можно выставить на аукционных площадках в интернете.

РАРИТЕТЫ

Какая белорусская монета будет стоить $1 миллион

Даже в Музее Нацбанка нет золотой монеты «Белорусский балет. 2014», отчеканенной тиражом 49 экземпляров. В ней 5 унций золота весом 155,5 грамма. Ее аукционная цена сегодня - от $35 000 до $75 000.

- Данные об этой монете я собирал по крупицам, - рассказывает Дмитрий Шеревера. - Лет 5 назад увидел ее на международной выставке на стенде немецкой компании. В каталоге Нацбанка ее тогда не было. Заинтересовался, купил, привез, стал здесь показывать коллекционерам, а мне говорят: «Это фальшивка какая-то, ее в Нацбанке нет». Начал переписку с Нацбанком. Выяснил, что такая монета есть, но в каталоге ее нет, потому что отчеканена она была в Германии, в Беларусь не завозилась, весь тираж продали на зарубежном рынке. Но в итоге «Белорусский балет. 2014» все же в каталог внесли. Я сам провел целое расследование об этой монете и выяснил, что практически весь тираж находится в руках одной немецкой компании, прошла информация, что они монеты переплавили, когда золото было на пике в этом году, оставив всего несколько экземпляров. Подтвердить невозможно, но косвенно монета вообще все эти годы полностью отсутствовала на аукционах и в нумизматических магазинах, а продано вообще только три монеты, и одна из них со мной вернулась в Беларусь. Можно предположить, что через какое-то время эта монета будет стоить и миллион, и 1,5 миллиона долларов и будет продаваться на «Кристис» и «Сотбис», потому что станет уникальной.

Специалисты, создающие памятные монеты Нацбанка, вкладывают в них свой талант и умение. Глаза разбегаются от обилия предложений. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще одна суперпопулярная золотая монета - «Белорусская милиция. 100 лет», выпущенная в 2017 году.

- Было отчеканено всего 100 штук таких монет, при том, что заявленная эмиссия была 300. Монета ведомственная, заказчик - МВД, в свободной продаже в кассах Нацбанка она не была представлена, - поясняет наш собеседник. - Стоимость ее была 350 долларов в эквиваленте, но очень быстро поднялась до 5000 долларов. Вот вам и удачная инвестиция.

КСТАТИ

Первая белорусская инвестиционная монета стоит 1333 рубля

Золотые и серебряные коллекционные монеты - хорошая инвестиция, они чеканятся из серебра 925, 999 пробы и золота 900, 999 пробы (как слитки). Слитковые монеты тоже чеканятся, их называют не коллекционными, а инвестиционными. В Беларуси из серебра инвестиционных монет пока вообще не чеканилось, а из золота выпущена лишь одна такая монета - «Славянка» номиналом 50 рублей. Она отчеканена в Швейцарии в 2013 году, заявленный тираж - до 100 000 экземпляров. Ее вес - 7,78 грамма, проба сплава - 999,9. Стоимость этой монеты определяется ценами на золото на момент покупки-продажи. 5 января 2021 года Нацбанк продавал золотую «Славянку» по 1333 рубля 2 копейки, а покупал ее же по 1233 рубля 35 копеек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Какие купюры и монеты самые ценные? Поройтесь в кошельке и домашней коллекции: может вы уже миллионер!

Расследование «КП»: белорусского «зайчика» списали из детской книжки! Первые белорусские деньги появились в 1992 году. Мы уже 20 лет живем с «зайчиком». А между тем они могли быть абсолютно другими

Куда исчезли новые белорусские деньги с Купалой и Скориной. Их тайно напечатали в Германии в 1994 году. Но пока купюры доехали до страны, в ней сменился президент, герб и глава Нацбанка

ТОП-10 самых дорогих белорусских товаров на Ebay: осколок брагинского метеорита, монеты с пятнами и мяч, которым играли на «Динамо» На крупнейшем международном онлайн-аукционе выставлено 55 тысяч товаров из Беларуси, мы выбрали самые интересные