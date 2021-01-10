- Ромочка - первый и желанный ребёнок в семье. Он появился на свет \\"в рубашке\\" на сроке всего в 28 недель. Когда доктор открыла ее, она увидела малюсенького человечка, рост которого составлял всего 34 сантиметров, а вес – 980 граммов. Но Роме при рождении был дан хороший знак, - написала в своем письме в \\"Комсомолку\\" Ольга, мама Ромы.Первые полтора месяца жизни Рома находился в роддоме. Малыш самостоятельно дышал, но кушал через зонд.- В один из дней Ромочку перекормили - он перестал дышать, его реанимировали и подключили к аппарату ИВЛ, - рассказывает Ольга. - Дважды у него была остановка сердца.Рому выписали домой на 42 неделе, но с тех пор борьба за его жизнь не прекращалась. Выяснилось, что у мальчика серьезные проблемы со зрением, потерял малыш и слух.Сейчас Роме 6 лет. В 2016-ом году его прооперировали в Минске и установили кохлеарный имплант, который позволяет мальчику слышать на одно ушко с помощью аппарата.- У сына стали появляться первые слова \\"мама\\", \\"папа\\"... А затем начались проблемы с настройками импланта, из-за чего ребенок перестал говорить. Два года у нас ушло в никуда. Когда же Роме настроили аппарат, как положено, он стал снова слышать, к нему вернулась речь. Рома стал отзываться на свое имя, выполнять наши просьбы, - говорит Ольга. - Все это время мы боремся и за зрение Ромы. Он видит, но один его глазик страдает от близорукости и в нем удалён хрусталик, а другой страдает от дальнозоркости. Плюс у сына есть косоглазие. Впереди нас ждет еще операция на глазки.Компенсировать слабое зрение ребенка Ромины родители хотят слухом, поэтому они открыли сбор на операцию по кохлеарной имплантации на левом ушке. На правое ушко Рома уже слышит, благодаря прошлой операции.- Дети, имплантированные на одно ухо, испытывают неудобство в шумной обстановке, при локализации источника звука, они не в состоянии на улице оценить, с какой стороны приближается машина, а это небезопасно, - объясняет Ольга.В Беларуси операция Роме будет бесплатна, но сам кохлеарный имплант и речевой процессор нужно купить, а он стоит очень больших денег.- В нашей семье пока работает один папа, я занимаюсь реабилитацией ребёнка. Батарейки, различные комплектующие для речевого процессора, реабилитация сына - все это тоже требует материального вложения, с которым мы самостоятельно справляемся. А вот сумма имплантации второго уха, на сегодняшний момент, составляет около 25 тысяч 904 евро, таких огромных денег в нашей семье нет. Из этой суммы нам осталось собрать 21 тысячу 78 евро (на 10 января - Ред.).РЕКВИЗИТЫ:Благотворительные счета открыты в ЦБУ № 200 Беларусбанка. - г.Витебск, ул.Ленина, 10Б; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X:Белорусские рубли: транзитный счёт BY27AKBB38193821000300000000 на благотворительный счёт BY22AKBB31340000049652020001 в отделении 200/2014, бессрочный.Доллары: транзитный счёт BY27AKBB38193821000300000000 на благотворительный счёт BY17AKBB31340000060002020001 в отделении 200/2014, бессрочный.Евро: транзитный счёт BY27AKBB38193821000300000000 на благотворительный счёт BY84AKBB31340000060022020001 в отделении 200/2014, бессрочный.Российские рубли: транзитный счёт BY27AKBB38193821000300000000 на благотворительный счёт BY02AKBB31340000060012020001 в отделении 200/2014, бессрочный.Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Андрюшюнас Ольги Михайловны для лечения сына Андрюшюнас Романа Витальевича.Можно пополнить баланс номера МТС: +375 (29) 854-75-53.Можно также перечислить деньги на банковские карты.Карта Беларусбанка:9112 0001 6554 5274. Срок действия карты: до 10/21.Карта оформлена на Андрюшюнас Ольгу.Карта Белагропромбанка: 4320 3700 2026 0255. Срок действия: до 10/21. Карта оформлена Андрюшюнас Ольгу.Карта Белинвестбанк: 5578 8433 9009 3114. Срок действия: до 08/23. Карта оформлена на Андрюшюнас Виталия.Почтовый адрес: 210015, г. Витебск, ул. Буденного, д. 3, кв. 18Контакты:Ольга, мама Романа:(8029) 899-41-97Электронный адрес для связи: olga.andryushyunas.87@mail.ruЭта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Пишите ведущей рубрики Дарье Ломоновской по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».