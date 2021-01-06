Пройдет Всебелорусское собраниеПолитические ожидания на 2021 год связаны с конституционными преобразованиями в стране и с перераспределением полномочий ветвей власти. Об этом представители госструктур говорили после всплеска протестного движения, начиная с августа.В прошлом году предложения по изменениям в Основной закон граждане вносили в парламент. Позже Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом и избирать делегатов на пятилетний срок, сделать подотчетными им руководителей парламента, министров и губернаторов. Но потом уточнил, что собрание не уполномочено и не будет менять конституционные нормы.Напомним, шестое по счету собрание пройдет 11 - 12 февраля в Минске. В собрании примут участие 2700 человек. Участников форума избираются от областей и Минска районными и горсоветами депутатов, наиболее многочисленными общественными объединениями. От каждой области в собрании примет участие не более 310 человек, от Минска - не более 370.Подрастет минималка, а рост цен хотят замедлитьСудя по запланированному бюджету на 2021 год, расходы страны вырастут еще больше (напомним, в 2020-м Беларусь истратила примерно на 3 млрд рублей больше, чем заработала), а вот доходы сократятся: на конец 2021-го Минфин запланировал дефицит - 4 млрд рублей. Среди прочего почти на треть вырастут расходы на здравоохранение и на 11% - на национальную оборону.В 2021 году в очередной раз поменяют систему оплаты труда бюджетников, чтобы их получки не отставали от роста средних зарплат по стране. Обещали также рост пенсий и зарплат медикам и учителям. До 400 рублей увеличится минималка.Пенсионный возраст с 1 января снова прибавит полгода - мужчины начнут выходить на пенсию в 62 года и 6 месяцев, а женщины - в 57 лет и 6 месяцев. Увеличится с 17,5 до 18 лет и минимальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии.Власти ожидают, что рост цен в 2021 году замедлится. Прошедший заканчивается с рекордной за 4 года инфляцией в 6%, а в 2021-м годовая инфляция должна составить не более 5%. При этом коммуналка подорожает на 5 долларов за год для типовой двушки - это уже традиция.Прививаемся от коронавируса и бесплатно делаем ЭКОСреди расходов на здравоохранение в Беларуси на централизованную закупку лекарств направят 518 млн рублей, из которых на закупку вакцины от коронавируса - 50 млн.По словам главного государственного санврача - замминистра здравоохранения Александра Тарасенко, планируется, что прививку от COVID-19 получат не меньше людей, чем во время вакцинации против гриппа (а это обычно около 40% населения). Хоть первые прививки от коронавируса российской вакциной «Спутник V» начали делать еще в декабре, массовая вакцинация начнется все же в 1-м квартале 2021-го. По прогнозам, с января в Беларуси начнется снижение заболеваемости коронавирусом.В странах Евросоюза и России, где уже полным годом идет вакцинация от коронавируса, пока говорят, что побежден он будет к лету 2022 года.Также с января 2021 года по президентскому указу №171 многие семейные пары, имеющие показания, смогут бесплатно сделать одну попытку ЭКО в РНПЦ “Мать и дитя”, 2-м роддоме Минска и Гомельском диагностическом медико-генетическом центре с консультацией «Брак и семья». На эти цели планируют выделить из бюджета 12 млн рублей.Начнутся суды по громким делам?В ноябре 2020-го КГБ завершил предварительное расследование дела Виктора Бабарико, обвиняемые и адвокаты начали с ним знакомиться. Напомним, бывшему председателю правления Белгазпроманка и претенденту в кандидаты на пост президента предъявили обвинение в получении взятки организованной группой в особо крупном размере и легализации денег, полученных преступным путем. Дальше дело может быть передано прокурору, затем в суд. Защитники же ходатайствовали о прекращении уголовного преследования.Более полугода находится за решеткой блогер и политик Сергей Тихановский. В ноябре следствие предъявило ему новое обвинение и продлило срок содержания под стражей до конца февраля 2021 года. По статье, в которой его обвиняют, Тихановского могут удерживать под стражей до 18 месяцев - после этого дело будет направлено в суд.До 8 января точно остается под стражей Мария Колесникова, член президиума Координационного совета (КС), у адвоката и члена президиума КС Максима Знака срок содержания под стражей истекает 9 января. Их обвиняют в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. О завершении расследования пока не сообщалось.Журналист TUT.BY Катерина Борисевич и врач Артем Сорокин, которые проходят обвиняемыми по делу о разглашении медицинской тайны, полтора месяца находятся в СИЗО. Их могут удерживать под стражей до полугода, то есть до мая 2021-го. Если дело дойдет до суда, им грозит до 3 лет лишения свободы. Напомним, Борисевич и Сорокина задержали после того, как на портале TUT.BY вышел материал, в котором со ссылкой на медицинский документ было сказано, что погибший после потасовки во дворе Роман Бондаренко был трезв.В этом году может начаться суд и по делу «Пресс-клуба»: его основательница Юлия Слуцкая и ряд сотрудников были задержаны по подозрению в уклонении от уплаты налогов.Ждем перенесенную Олимпиаду и решение по хоккейному чемпионату мира в Минске2021-й должен стать для мира спорта относительно разгрузочным годом, но пандемия сдвинула сроки проведения главных турниров. Ожидается, что чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля, а Олимпийские игры в Токио - с 23 июля по 8 августа.В этом году самые яркие наши звезды сверкали в теннисе. Учитывая, что Арина Соболенко занимает в рейтинге 10-е место, а Виктория Азаренко - 13-е, мы будет ждать от них побед, особенно на турнирах «Большого шлема».С 21 мая по 6 июня в Минске и Риге должен пройти чемпионат мира по хоккею - напомним, Беларусь успешно принимала соревнования такого статуса в 2014-м. Но из-за политических событий в Беларуси вокруг чемпионата развернулись политические баталии. Так, против проведения первенства в Минске выступил Европарламент. Однако глава Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что после 7 января он намерен прибыть в Минск: «Я встречусь с Александром Лукашенко, и мы обсудим складывающуюся ситуацию, будем делать все возможное, чтобы чемпионат мира состоялся в Минске. Для этого приложим все усилия», - цитирует Фазеля «РИА Новости».На большие экраны выйдет «Купала»?В этом году наверняка состоится премьера фильмов «Купала» и «Прыгоды Прантiша Вырвiча», снятых уже много месяцев назад. Тем более незаконченная версия «Купалы» осенью уже пошла гулять по интернету. А в таких случаях с премьерой не затягивают - велико искушение посмотреть доступный пиратский вариант.В мае мы будем участвовать в «Евровидении-2021», Белтелерадиокомпания объявила прием заявок. Многие страны заявили, что не будут искать новых артистов и отправят на конкурс избранников с прошлого года, когда конкурс в привычном формате не состоялся. У нас были выбраны VAL, но место вакантно. Можно предположить, что причины две: во-первых, они в предварительном рейтинге букмекеров оказались на низкой позиции, а во-вторых, довольно однозначно высказались по поводу политической ситуации в стране.Практически все фестивали прошлого года, кроме «Славянского базара», отменили из-за коронавируса. «Рок за бобров», Freaky Summer Party, Viva Braslav и другие оптимистично заявляли новые даты уже в этом году. Удастся ли их провести? Зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Шоу-бизнес прощупывает почву. 7 февраля заявлен большой концерт «Кино» в «Минск-Арене». От него будет многое зависеть: если состоится, концерты будут проводить и дальше.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус и изоляция, выборы и аресты, волонтеры и взаимопомощь: главные темы 2020 года