По данным Министерства здравоохранения, за сутки число заразившихся резко выросло: COVID-19 выявлен у 1 855 человек. Напомним, что по данным Минздрава на день назад были зарегистрированы 1 273 новых случаев болезни.Также за минувшие сутки из больниц выписаны 1 тысяча 820 пациентов. Умерли девять человек. За все время распространения инфекции в Беларуси умерли 1 тысяча 480 пациентов с выявленным COVID-19.Всего с начала пандемии в республике официально зарегистрированы 204 тысячи 958 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 186 тысяч 394 пациента, у которых ранее был подтвержден этот диагноз.Стало известно, когда восстанавливается обоняние после коронавирусаОбоняние пропадает у 85% больных коронавирусом в легкой форме. Исследователи выяснили, когда у большинства пациентов оно восстанавливается, результаты их работы опубликованы в Journal of Internal Medicine.Эксперты проанализировали данные 2,5 тысяч пациентов из 18 больниц во Франции, Бельгии и Италии и установили, что снижение чувствительности или полная потеря обоняния наблюдалась у 85,9% больных при легкой форме COVID-19, а также у 4,5% – при умеренной и у 6,9% инфицированных при тяжелой форме болезни.В среднем потеря обоняния при коронавирусе длится 21,6 дня, при этом четверть заболевших рассказали, что ощущение вкуса и запаха не восстановилось полностью даже спустя два месяца.– Обонятельная дисфункция чаще встречается при легких формах COVID-19, чем при формах от умеренных до критических, и 95% пациентов восстанавливают обоняние в течение шести месяцев после заражения, – заключил ведущий автор научной работы Джером Р. Лечиен.Часто бьется сердце? Это может быть коронавирус. Ученые объяснили, когда стоит обеспокоитьсяЕще один симптом, который может свидетельствовать о наличии в организме коронавирусной инфекции, это учащенное сердцебиение. С помощью мобильного приложения исследователи проанализировали данные более четырех миллионов человек по всему миру. Выводы: COVID-19 может вызывать нерегулярную или высокую частоту сердечных сокращений.Когда стоит беспокоиться? Учащенным считается сердцебиение со скоростью более 100 ударов в минуту. Перед тем, как считать пульс, желательно пять минут расслабиться и отдохнуть. Если ранее у вас не диагностировали никаких сердечных патологий, а нерегулярная или высокая частота пульса выявляется неоднократно, имеет смысл проявить беспокойство и провериться на коронавирус, считают исследователи.Вирусолог назвал главную опасность «нигерийского» штамма коронавирусаШтамм коронавируса, который появился в Нигерии в декабре 2020-го, распространяется быстрее остальных. Такое заявление сделал вирусолог Сандей Омнилабу. Кроме того, у пациентов более заметно проявляются симптомы.– Что мы можем сказать с клинической точки зрения, так это то, что у нас больше людей, имеющих более серьезные признаки и симптомы заболевания, – уточнил он.Эксперт отметил также, что этот штамм более заразен: один человек может заразить одновременно четыре или пять членов семьи. Ранее исследователи отметили, что мутации – это естественное явление для коронавируса.ВОЗ официально: «Британский» штамм коронавируса выявлен уже в 41 странеО том, что на территории уже 41 страны инфекционистами обнаружен «британский» штамм коронавируса, проинформировало ТАСС со ссылкой на данные еженедельного бюллетеня ВОЗ. Таким образом, отличающийся высокой заразностью новый штамм «ковида» продолжил распространение.- По данным на 5 января новая разновидность коронавируса, первоначально выявленная в Великобритании в небольшом числе случаев обнаружена еще в 40 государствах, - сообщили в организации.При этом другой новый штамм коронавируса - «разновидность 501Y.V2», который первоначально был выявлен в ЮАР, также стал распространяться, и уже обнаружен в 6 других странах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Главный санитарный врач Беларуси рассказал подробности о плато и возможных сроках спада коронавируса (читать далее)После перенесенной коронавирусной инфекции у многих сильно выпадают волосы. Можно ли этого избежать и как бороться (читать далее)