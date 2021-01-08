Фотографии сделаны на юге Беларуси в приграничной с Украиной деревне Держинск, где традиции рождественского колядования традиционно соблюдаются и по деревне в которой проживает более 600 человек,по домам ходят более 15 детских и 25 взрослых колядных групп. Во всех рождественских празднованиях всегда активно принимает участие здешние эстрадно-фольклорный ансамбль «Пралеска» и аутентичный народный коллектив «Надзея» под руководством Наталии Сивак.После окончания колядования почти все совершеннолетние калядовщики собираются в здешнем кафе-баре чтобы отпраздновать Рождество,полакомиться полученными ими во время колядования угощениями.