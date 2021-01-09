Как стало известно, за сутки еще у 1 тысячи 805 человек подтвердился диагноз COVID-19. Общее число заразившихся с начала пандемии – 208 тысяч 601 человек с «ковидом». При этом увеличилось и число тех, кто переболел коронавирусом. Из больниц за сутки были выписаны еще 2 тысячи 177 пациентов.- Всего, с начала пандемии, в Беларуси выздоровели 190 966 пациентов, у которых ранее был положительный тест на коронавирус, - прокомментировали в Минздраве.К сожалению, обновилась и статистика по смертности - за сутки умерли еще 9 человек. Всего за время пандемии скончались 1 тысяча 498 пациентов.Медики рассказали, какой чай заварить от коронавирусаМедикам удалось научно подтвердить, что некоторые растения эффективны против коронавируса. По данным ученых после исследований в области фитотерапии ученых из Боснии и Герцеговины при поддержке специалистов из Италии, наиболее богата соединениями, воздейстующими на COVID-19, кожура граната. Содержащиеся в ней вещества взаимодействуют со всеми четырьмя белками, связанными с распространением ковида, и расщепляют их.В противовирусной чашке будут хороши лиственница, зеленый чай, черника и томаты. Так, в лиственнице есть биофлавоноид дигидрокверцетин. По данным некоторых специалистов из Китая, это соединение помогает противостоять ковиду.Помогают справиться с коронавирусом алтей аптечный, мирра, лакрица, плющ обыкновенный и бузина черная. В некоторых растениях содержатся флавонолы астрагалин, кемпферол и кверцетин, которые связывают два основных фермента вируса, причем их действие может в несколько раз превышать действие одного из известных препаратов. В то же время ученые предупреждают, что фитотерапия при ковиде может быть использована только как дополнение к основной схеме лечения.Медики: у тех, кто перенес ковид в легкой форме, он может перейти в хроническую.Коронавирус может пополнить число хронических заболеваний. Причем риск выше у тех, кто перенес его легкую форму и лечился амбулаторно, со ссылкой на Journal of Clinical Medicine пишет РИА Новости.Исследователи из Бельгии и Нидерландов анализировали процесс восстановления пациентов после ковида. Изучив данные о 1837 пациентах, которые лечились амбулаторно, они выяснили, что почти у половины из них выросла потребность в уходе, а каждый третий стал нуждаться в посторонней помощи. Проблемы сохранялись на протяжении как минимум трех месяцев. Все пациенты перенесли коронавирус в легкой форме и относительно молоды – средний возраст обследованных 47 лет. До ковида абсолютное большинство считало себя здоровыми людьми.98 процентов жаловались на усталость, 90 - на мышечную слабость, 88 – на проблемы со сном, 87 – на боли различного характера. Были жалобы на снижение производительности труда и необходимость медицинской помощи.Исследователи считают: причина в том, что больные с тяжелыми формами ковида проходят в дальнейшем реабилитацию, а те, кто перенес его амбулаторно, оказываются вне внимания медиков. В будущем эти больные создадут огромную нагрузку на систему здравоохранения, прогнозируют они.ЧИТАТЬ ТАКЖЕДневник болеющего с ковидными симптомами: «Чтобы поесть, ставила будильник. Зато спала, как детсадовец!». Журналист «Комсомолки» переболела «ковидом» в легкой форме. Как это, когда повезло, но не так чтобы очень сильно? (читать далее)