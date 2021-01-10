Суточное количество умерших от COVID-19 в Беларуси ни разу не превысило 10 человекВ Министерстве здравоохранения 9 января рассказали, что за сутки в Беларуси зафиксировали 1767 новых случаев COVID-19. Также из больниц выписали 1654 человека, перенесших коронавирусную инфекцию. Не обошлось без жертв: за сутки умерло 9 человек, а за все время (напомним, первый случай в Беларуси зафиксировали 28 февраля 2020 года у студента из Ирана) , получается, уже умерли 1507 пациентов. Если судить по данным Минздрава, более 10 человек за сутки от COVID-19 в стране еще ни разу не умирало. Последний печальный рекорд зафиксировали 5 января – умерло 10 болеющих, после этого у нас стало умирать по 9 человек в сутки.За все время пандемии в стране переболели коронавирусной инфекцией 192 620 пациентов. Минздрав отчитался, что в Беларуси провели почти 4,12 млн тестов.А если снова сравнить Беларусь и Швецию?Беларусь во время пандемии часто сравнивают со Швецией, которая также не вводила карантин во время первой волны пандемии и сопоставима нам по количеству населения. Однако, если сопоставить официальные данные Минздравов двух стран, то они сильно разнятся. Например, за один день 7 января в Швеции умерло 277 человек с COVID-19, а вот в Беларуси количество смертей за сутки еще ни разу не превысило 10. За все время в Швеции умерло 9 433 пациента, а у нас – 1 507. Сильно отличается и количество зараженных: в Швеции за все время коронавирус перенесло почти полмиллиона человек, а в Беларуси – чуть менее 192 тысяч.С июля 2020 года Белстат Беларуси перестал публиковать, а также передавать в ООН данные о смертности в стране. Последняя имеющаяся статистика - за апрель-июнь прошлого года, и она превысила среднюю за последние 5 лет примерно на 5,6 тысяч человек.Сильная икота может быть необычным симптомом коронавирусаИкота бывает острой или стойкой. Последняя длится дольше 48 часов подряд и может быть нетипичным симптомом коронавируса. Научную работу о таком казусе опубликовали американские врачи в медицинском журнале The American Journal of Emergency Medicine.Исследователи рассказали историю 62-летнего пациента. Мужчина обратился в отделение экстренной медпомощи, поскольку его мучила нескончаемая — в течение 4 суток! - икота. Градусник показывал 37,3 градуса Цельсия, пульс 96 ударов в минуту, давление 137/70. Частота дыхательных движения равнялась 20-ти, а насыщение крови кислородом было равно 97%. Ни кашля, ни боли в горле не отмечалось.Однако ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Компьютерная томография легких показала картину поражения по типу матового стекла, что сигналило о диагнозе: COVID-19. Вскоре у пациента поднялась температура выше 38 градусов.Врачи напоминают, что причиной икоты является непроизвольное сокращение диафрагмы — мышцы, которая отделяет грудную клетку от брюшной полости. Вызвать неприятное явление могут многие факторы — от стресса и глотания воздуха до серьезных заболеваний, включая онкологические. В случае с коронавирусом известно, что инфекция, с одной стороны, может неблагоприятно влиять на желудочно-кишечный тракт (вызывая боли в желудке, тошноту, диарею). А с другой — приводить к повреждению миелиновой оболочки (защитной оболочки) нервных стволов, что также может способствовать судорожным сокращениям диафрагмы.В любом случае стойкая икота, продолжающаяся 48 часов и более, должна стать поводом для обращения к врачу и обследования, подчеркивают медики.В мире почти 90 млн зараженных и почти 2 млн умерших от COVID-19Многие страны сейчас переживают вторую волну пандемии коронавируса в мире, которая оказалась сильнее первой. По данным на 9 января, COVID-19 заражены более 89 миллионов жителей планеты, умерли 1,92 млн человек. В топе стран по количеству заболевших - США, Индия, Бразилия и Россия. В США выявили более 22,6 млн зараженных, в Индии - 10,5 млн, Бразилии - более 8 млн, Россия – 3,4 млн, Великобритании - 3 млн, Франции - более 2,7 млн заражений.В Европе ситуация осложнилась после обнаружения в Великобритании нового, более опасного штамма вируса. В Лондоне даже объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы переполнения больниц. В это время новый рекорд по количеству заболевших за сутки зафиксировали в Чехии – плюс 17 тысяч человек, при этом почти половина – повторные заражения. Также рекорд по заболевшим за сутки обновила Япония – плюс 7,8 тысяч человек.ЧИТАТЬ ТАКЖЕДневник болеющего с ковидными симптомами: «Чтобы поесть, ставила будильник. Зато спала, как детсадовец!». Журналист «Комсомолки» переболела «ковидом» в легкой форме. Как это, когда повезло, но не так чтобы очень сильно? (подробности)