В БЕЛАРУСИ: ЛУКАШЕНКО РАССКАЗАЛ, БУДЕТ ЛИ ПРИВИВАТЬСЯ ОТ КОВИД-19Министерство здравоохранения традиционно сообщило о динамике заболеваемости в республике. По официальным данным суточный прирост зарегистрированных случаев составил 1833 новых. За все время пандемии в стране COVID-19 выявлен у 212 201 пациента. Из больниц за сутки в стране выписали 2 364 пациента. Всего же с подтвержденным диагнозом COVID-19 с начала пандемии выздоровевшими признаны 194 984 человека. Увы, летальность также сохраняется: за сутки умерло 10 человек с подтвержденным КОВИД-19.Количество тестов, которые сделали белорусские медики, уже более 4 миллионов: проведено 4 130 911 тестов.О том, как он и его сын Николай перенесли коронавирус рассказал Александр Лукашенко. Сделал он это время интервью скандально известной российской журналистке Наиле Аскер-заде в рамках ее программы «Действующие лица» ..- Заболели все втроем, он - малыш (Николай Лукашенко – Авт.), она (Лукашенко указал на женщину, своего личного врача – Авт.) там среднего возраста, а я – уже постарше. Мы по разному болели. Я вообще на ногах перес ковид. И только вот когда пришел на КТ – у меня обнаружили остаточные явления. Но эти остаточные явления меня очень сильно хвостом ударили. В этот раз я лечился, потому что до послания белорусскому народу и парламенту оставалось пять дней. Я врачу говорю: «У вас пять дней поставить меня на ноги». Если кто-то видел, какой я был там (4 августа 2020 Лукашенко обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию - Авт.) …и хорошо, что это так закончилось, потому что, когда я ушел от трибуны, он (Николай Лукашенко – Авт.) меня встретил, я на него опирался и уходил от туда. То есть еще очень тяжело, слабость, - сказал Александр Лукашенко- Вакцинироваться пока не планируете? - спросила Наиля Аскер-заде.- Нет, - ответил Александр Лукашенко.- Я не планирую вовсе, - сказал его сын НиколайВ МИРЕ: США - ЛИДЕР ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, КОРОЛЕВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ СДЕЛАЛА ПРИВИВКУОфициальная статистика ВОЗ указывает: количество зараженных коронавирусной инфекцией превысило 86,7 миллиона человек. Умерли - 1 миллион 890 тысяч человек.Самое большое количество заболевших – в США: здесь данный диагноз поставили 21,8 миллиона человек. Второе место в печальном рейтинге занимает Индия, где количество зараженных - 10, 4 миллиона. Третья позиция у Бразилии (положительных ковид-тестов здесь более 8 миллионов). Наша восточная соседка занимает четвертое место. Пятое место удерживает Великобритания, здесь количество зараженных приближается к 3 миллионам.К слову, на днях стало известно, что королева Великобритании Елизавета Вторая сделала прививку от коронавируса. Ровно также поступил и ее супруг - герцог Эдинбургский Филипп. По сообщениям Букингемского дворца, процедура вакцинации прошла в Виндзорском, где монаршие особы находятся по время локдауна. Между тем мэр столицы Великобритании Садик Хан выступил с заявлением о том, что в Лондоне вводится режим чрезвычайной ситуации в связи с тем, что система здравоохранения работает из-за коронавируса с перегрузкой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛукашенко дал большое интервью Наиле Аскер-заде - российской журналистке. Говорил он о многом. Например, о введении комендантского часа, новой конституции, чемпионате мира по хоккею, своем единственном друге, реакции США на выборы в Беларуси, своем отношении к алкоголю, цене на российский газ, кукловодах Тихановской и даже о том, что у него есть права на вождение трамвая. Так Лукашенко сообщил о том, сколько будет стоить для Беларуси российский газ в 2021 году, а также о том, что не считает Светлану Тихановскую самостоятельной политической фигурой. И это не все: он рассказал и о единственном своем друге, и о том, что Беларусь готова провести чемпионат мира по хоккею «хоть завтра».