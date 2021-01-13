О десятилетнем Евсее \\"Комсомолка\\" писала не раз. У мальчика ДЦП. Несмотря на свой диагноз, Евсей хорошо говорит, учится в обычной минской школе на 9 и 10 и в будущем мечтает стать робототехником или генетиком. Однако сейчас главная цель Евсея и его родителей - научиться ходить. Поэтому вот уже долгие годы мальчик проходит постоянную реабилитацию.Сейчас Евсей с мамой находится в российском физкультурно-оздоровительном центре \\"Адели-Пенза\\".- Мы прошли курс в декабре и собирались лететь домой 25 декабря, но хирург-ортопед, который раньше оперировал Евсея, сказал, что на данном этапе нельзя прервать лечение. Это может привести к повторной операции, - рассказывает Татьяна, мама мальчика. - Дело в том, что из-за долгого перерыва в реабилитации случился откат в развитии. Несмотря на то, что я с ним занималась ежедневно, спастика взяла свое. У Евсейки очень повысился тонус. Нам было трудно принять решение, ведь мы собирались домой на новогодние праздники. Но все-таки решили остаться и пройти еще один реабилитационный курс в январе. К счастью, наши билеты на самолет, которые оплатил благотворительный фонд, нам поменяли.Центр выставил ребенку счет на лечение в 200 тысяч российских рублей. Это около 2700 долларов.- Мы одолжили эти деньги и сейчас лечимся в долг, - говорит Татьяна. - Пока нам пришли небольшие поступления от неравнодушных людей.Татьяна вспоминает, как ей предлагали отказаться от сына, когда Евсею поставили диагноз.- Нам говорили, что сын будет просто растением и мамой он никогда меня не назовет. А сейчас Евсей стихи и поэмы может выучить и рассказать! - гордится своим сыном Татьяна.Мама Евсея просит помочь собрать деньги и сохранить те успехи, которые дались мальчику с большим трудом.РЕКВИЗИТЫ:Благотворительные счета открыты в филиале 511 ОАО \\"АСБ Беларусбанк\\" - г. Минск, ул. Плеханова,72; УНП 100325912, МФО AKBBBY21511.Белорусские рубли : транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY40AKBB31340000078655220273 в отделении 511/273, бессрочный.Доллары: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY48AKBB31340000078585220273 в отделении 511/273, бессрочный.Евро: транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY92AKBB31340000078685220273 в отделении 511/273, бессрочныйРоссийские рубли : транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY03AKBB31340000078615220273 в отделении 511/273, бессрочныйНазначение платежа: Для зачисления на благотворительный счет Архиповой Татьяны Петровны в отделении 511/273 ОАО \\"АСБ Беларусбанк\\" на лечение сына Архипова Евсея Андреевича.Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Архиповой Татьяны Петровны в отделении 511/273 ОАО \\"АСБ Беларусбанк\\" на лечение сына Архипова Евсея Андреевича.Можно перечислить деньги на карту Беларусбанка: 4255 2003 0941 3409, срок действия до 03/22.Также можно пополнить баланс по номеру телефона МТС:(+37529) 861-21-19. Архиповой Татьяне Петровне.Контакты:Татьяна, мама Евсея: (029) 861-21-19; (029) 130-88-69.Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Пишите ведущей рубрики Дарье Ломоновской по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».