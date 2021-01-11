Пока писался этот текст, количество подписчиков в инстаграме Федора Сумкина выросло на тысячу с лишним. А за ночь число тех, кто заинтересовался фельдшером из Гродно, увеличилось в полтора раза. Сейчас парня читают больше девяти тысяч человек. Одни подписчики волнуются, чтобы у Федора не начались проблемы с работой, другие шутят, что теперь пациенты будут вызывать только его бригаду.Вечером в воскресенье Федор обратился к подписчикам: «Замечательный день, с кровати встал раза четыре. Мож, эфирчик мутканем какой?» Эфирчик «мутканул»: Федор курил вейп, показывал свои татуировки, говорили обо всем - и о беременности, и о коронавирусе, и - неожиданно - о монастыре. Подписчики задавали вопросы, Федор отвечал, и тут к эфиру белорусского блогера неожиданно подключилась Светлана Тихановская. Федор решил, что это розыгрыш, и выпил пива за Светлану.- Приве-е-ет! - на экране появилась Тихановская на фоне темных штор.Пока Федя пытался подобрать слова от неожиданности и эмоционально повторял «Такого не бывает!», Светлана была спокойна и нежно улыбалась.- Бывает, Федь, бывает. Я тебя давно смотрю. Ты классный. То, что ты делаешь, это просто великолепно.Федор эмоционально реагировал на каждое слово Светланы Тихановской: «Да лаааадно, вот так?!», «Серье-е-езно?!», «Аааа, подождите, я сейчас умру тут от такого!», «Да не может быть такого!», «Я сейчас буду реветь на весь эфир, на всю Беларусь!»- Ну прекрати, ну ладно уже, - закокетничала Светлана. - Я уже спать ложилась. Извиняюсь, что без макияжа и все такое.Светлана была в эфире чуть больше минуты. Сказала, что сама ведет свой аккаунт и несколько раз повторила, что смотрит Федора уже давно, извинилась, что отнимает время в эфире блогера, поблагодарила подписчиков Федора.- Федь, ты классный, я тебе серьезно говорю, - с фрикативным «г» сказала Светлана. - Все, я спать, у меня еще дети не уложены.После эфира Федор рассказал об эфире и о своих эмоциях. Говорит, устроил себе выходной в воскресенье.- Бродил по дому с грязной головой, в магаз в домашнем вышел. Сел на своей обшарпанной кухне (все сил нет ремонт закончить), жаришь себе курицу в духовке, эфир запустил, все свои люди. Как всегда, обо всём. Тема сама приходит в процессе. Подписчики задают вопросы, делятся. Всё как всегда. А тут хоба! Президент вошёл в чат!Поделился Федор и философскими мыслями.- Я не сделал никакого геройского поступка. Стараюсь лишь приносить пользу на своём рабочем месте и там, где меня мой Бог направит. Не быть скотом - вот девиз 2021 года. Будь лучшим: священником, доктором, рабочим, продавцом, секретарем... Везде, где ты, сей покой и мир. И не важно, что было раньше. Важно, что теперь и как будет дальше. Этот эфир показал двух людей. Простого фельдшера со своим багажом скорбей и радостей и главу государства в такой непростой для страны период. А встретились они на обшарпанной кухне, в домашней одежде и без косметики.- Я даже готов закончить высшее образование, если есть перспектива стать министром здравоохранения, - пошутил на прощание фельдшер.