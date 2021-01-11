29 декабря на очередном витке сражений вокруг чемпионата мира-2021 президент Международной федерации хоккея Рене Фазель пообещал:«Я приеду в Беларусь после Рождества. Это будет после 7 января. Визит запланирован, и он состоится, на 100% в этом уверен. Я встречусь с Александром Лукашенко, и мы обсудим складывающуюся ситуацию, будем делать все возможное, чтобы чемпионат мира состоялся в Минске. Для этого приложим все усилия, - цитировало швейцарца «РИА Новости».И Фазель свое обещание выполнил. В первый же рабочий день после православного Рождества он прибыл в хорошо ему знакомый Минск. Город, где в 2014-м году прошел один из самых успешных чемпионатов в истории.«Мы особо не паримся»Накануне его визита, 10 января, в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Действующие лица» Александр Лукашенко так ответил на вопрос о шансах на проведение чемпионата в Беларуси:\\"Мы особо не паримся. Пройдет - пройдет, не пройдет - не пройдет. Но оснований для того, чтобы он не прошел, на миллиметр даже нет. Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить, арены готовы\\".И 11 декабря в личной беседе с Фазелем Лукашенко подтвердил готовность организовать чемпионат собственными силами.\\"Отвечая на главный вопрос, как я воспринимаю все телодвижения вокруг проведения чемпионата мира в Беларуси, скажу откровенно: очень спокойно. Сумеет Международная федерация хоккея устоять против несправедливого давления - значит, мы проведем чемпионат мира. Если Латвия откажется - мы проведем чемпионат мира в Беларуси, и это будет лучший чемпионат мира в истории. Думаю, ты в этом абсолютно убежден. Если Международная федерация хоккея не справится с давлением отдельных политических кругов отдельных стран - значит, не будет чемпионата мира в Беларуси. Все зависит сейчас от вас\\", - цитирует Лукашенко БелТА.Он подчеркнул, что в Беларуси нет никакой опасности ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь или приезжают:«У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. И это главная причина недовольства отдельных политиков в Европе Беларусью. Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну и людей, но меня для этого и избрали. Я обязан обеспечить общественную, внутреннюю и внешнюю безопасность людей и государства. Может быть, мои действия в связи с этим кому-то на Западе не нравятся, но это их предпочтения\\".Рене Фазель также прокомментировал встречу. Его слова передает БелТА:- Мы очень рады присутствовать сегодня, чтобы обговорить эту ситуацию. Ситуация немного отличается от той, что была в 2014 году. Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат. Ситуация немного изменилась. Когда в Беларуси начались проблемы, на нас оказывается очень большое давление. Но у нас четкая позиция: как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику. И спорт должен объединять народы, а не разъединять.Против чемпионата в Минске выступил ЕвропарламентНапомним, решение о проведении чемпионата мира по хоккею-2021, который должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня, было принято Международной федерацией хоккея еще в 2017-м году.Города вели планомерную подготовку, но из-за общественно-политических событий в Беларуси последних месяцев проведение первенства в Минске оказалось под угрозой.Еще 17 августа премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал ИИХФ найти другую страну вместо Беларуси иначе, если ситуация не изменится, Латвия может отказаться от организации чемпионата со своей стороны.17 сентября не проводить чемпионат в Беларуси призвал уже Европарламент. Затем в разное время это решение поддержали различные европейские министры, например из Чехии, Финляндии, Швеции.В тоже время глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что поддерживает проведение чемпионата в Беларуси: «Мы вне политики, главное — безопасность игроков».Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 11 ноября заявил на заседании оргкомитета, что страна готова к проведению чемпионата, а безопасность болельщиков и спортсменов будет обеспечена.Более того, премьер завил, что Беларусь готова самостоятельно провести чемпионат.