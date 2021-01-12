12 января 2021 года умер митрополит Филарет — епископ белорусской православной церкви на покое, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси, герой Беларуси.Новость о том, что владыка заболел коронавирусом, Белорусский экзархат распространил 21 декабря. Тогда сообщалось, что его состояние удовлетворительное, митрополит Филарет находится в одной из минских больниц под надзором высококвалифицированных врачей. Митрополит Вениамин попросил верующих молиться о его здоровье.Почетный Патриарший экзарх всея Беларуси, высокопреосвященнейший митрополит Филарет (в миру – Кирилл Вахромеев) был первым предстоятелем Белорусской православной церкви. Он прослужил на этом посту больше 20 лет – с 1989 по 2013 год. Владыка был влиятельным священнослужителем , стал лауреатом множества наград – и церковных, и светских, а в 2006-м получил звание Героя Беларуси. Чем белорусам запомнился владыка Филарет?Возрождал православие в БеларусиЗа годы служения Филарета в стране появились десятки новых храмов, возродились уничтоженные в советское время приходы. При владыке в Минске был заложен и построен храм во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Первый камень в его фундамент был заложен еще патриархом Алексием II в 1991 году. Освятил храм в 2018 патриарх Кирилл.Владыка Филарет возродил духовную семинарию в Жировичах, училища в Минске и Витебске. С его помощью был создан Институт теологии БГУ. По заказу Филарета брестский художник-ювелир Николай Кузьмич воссоздал утраченный в годы войны крест Ефросинии Полоцкой.– Митрополит Филарет начал свое служение, когда на всю страну существовала только одна епархия. На сегодняшний день его трудами их уже 15. Сейчас в Беларуси служат около 1500 священнослужителей, и все мы его ученики. Владыка проделал гигантскую работу, поднимал архивы, чтобы мы смогли по-настоящему гордиться и почитать имена Кирилла Туровского и других белорусских православных святых, о которых до 1990 года почти ничего не знали, - так на открытии выставки белорусской иконописи в Национальном художественном музее, приуроченной юбилею Филарета, отзывался о нем епископ Слуцкий и Солигорский Антоний.Уже будучи на покое, почетный экзарх продолжал жить делами церкви. Например, по случаю своего юбилея подарил частичку Креста Господня в воссозданный Туровский крест.Он усердно молился - регулярно совершал богослужения в домовом храме Минского епархиального управления. По возможности принимал там людей, изредка совершал визиты.В 2020 году отметил сразу два юбилеяВ 2020 году владыка Филарет отметил 85-летие. С этой датой почетного экзарха поздравили Александр Лукашенко, Владимир Путин и патриарх Кирилл.Кроме этой даты Филарет отметил еще одну, не менее важную для архипастыря – 55 лет со дня архиерейского посвящения.– Следуя наставлению апостола Петра, вы всегда старались надзирать за клиром и паствой не принужденно, но охотно и богоугодно, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду (1 Пет. 5:2-3). Посему ваше архипастырское делание на белорусской земле стало столь плодоносным и полезным Церкви. Свидетельство тому — любовь самых разных людей, которую вы стяжали за годы усердного служения, - говорится в поздравлении святейшего.Мог бы стать Московским патриархомВ 2009 году на Поместном соборе выбирали патриарха Московского и всея Руси. Митрополит Минский и Слуцкий Филарет был выдвинут одним из трех кандидатов на этот пост. За него проголосовали 16 архиеереев, за митрополита Калужского и Боровского Климента – 32, за митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла – 97. Наш Филарет на соборе взял самоотвод. Он призвал своих сторонников проголосовать за митрополита Кирилла – он в последствии и стал предстоятелем РПЦ.Был против смертной казниФиларет регулярно публично высказывался по важным для белорусского общества вопросам, в том числе и политическим. Например, он последовательно выступал за отмену смертной казни в Беларуси.– Белорусская православная церковь настойчиво обращала внимание общественности на проблему смертной казни еще в девяностых годах прошлого века. В 1996 году накануне всенародного референдума, на котором, среди прочего, обсуждался вопрос о смертной казни, мы призвали белорусский народ отказаться от такой меры наказания. Мы, христиане, не можем оправдывать смертную казнь, ибо это грех убийства. Жизнь любого человека принадлежит его Творцу, Богу. Государство, казня своих граждан, каждый раз заново распинает Христа. Такой была наша позиция в год референдума. На сегодня она осталась неизменной, - выступал Филарет на круглом столе «Религия и смертная казнь» в 2013 году.Обращался к белорусам накануне выборов-2020В августе 2020, накануне президентских выборов, иерарх призвал белорусов «не поднимать руку на брата».– Призываю каждого из вас к сугубой ответственности перед Богом и потомками. Помните, что мы — одна семья и что брат не должен поднимать руку на брата. Независимо от ваших взглядов и предпочтений — соблюдайте закон, слушайте голос своей совести, будьте людьми, – с таким обращением выступал Филарет.Был другом ЛукашенкоАлександр Лукашенко не раз публично высказывался про теплые и дружеские отношения, которые его связывают с Филаретом. Лукашенко посещал почетного экзарха в Миснком епархиальном управлении – это были официальные визиты, но можно предположить, что неофициальные тоже имели место.Филарет поздравлял Лукашенко с переизбранием президентом и присутствовал на инаугурации в 2015 году.Лукашенко регулярно поздравляет Филарета с церковными праздниками и круглыми датами, они обмениваются подарками.– Благодаря вашей деятельности христиане Беларуси доверяют православной церкви как оплоту духовности и высоких моральных ценностей, - так говорил Лукашенко в одном из своих поздравлений в адрес Филарета.Ни как действующий предстоятель Белорусской православной церкви, ни на покое, будучи почетным экзархом, Филарет не выступал с публичной критикой в адрес Лукашенко.А вот что владыка говорил о власти в одном из своих интервью «Комсомолке»:– Да, я знаю, что происходит в стране. И я отношусь к существующей власти так, как и должен каждый христианин. Потому что апостол Павел в своем послании к римлянам раз и навсегда заповедал христианский принцип отношения к светской власти: “Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены” (Рим. 13:1). А главою власти в демократическом государстве является тот, кого избрал народ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Митрополит Филарет хотел уйти со своего поста еще три года назадОн закончил служение на посту Патриаршего экзарха всея Беларуси в 2013, но в отставку подавал еще в 75 лет (читать далее)Митрополит Филарет: «У церкви нет стремления стать государственной!»Вспоминаем интервью экзарха \\"Комсомолке\\" (читать далее)Новый митрополит Минский и Слуцкий Павел: «По сравнению с Владыкой Филаретом я неопытный человек, неграмотный и молодой»Павел сменил Филарета (читать далее)Что известно о новом Патриаршем Экзархе всея Беларуси: «Он молитвенник, изначально шел в монастырь»В августе новым митрополитом стал Вениамин (читать далее)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:О власти, интернете, выборах и смертной казни: топ-7 ярких цитат митрополита ФиларетаЯркие высказывания владыки (читать далее)Митрополит Филарет хотел уйти со своего поста еще три года назадОн закончил служение на посту патриаршего экзарха всея Беларуси в 2013, но в отставку подавал еще в 75 лет (читать далее)«Все эти 32 года, которые Господь судил мне посвятить Белой Руси, — это воистину чудо!»Интервью владыки «Комсомолке» в 2010 году (читать далее)Митрополит Филарет: «У церкви нет стремления стать государственной!»Вспоминаем еще одно интервью экзарха «Комсомолке» (читать далее)«Владыка Филарет: Я коренной москвич»Он взял самоотвод на выборах патриарха в пользу митрополита Кирилла (читать далее)Новый митрополит Минский и Слуцкий Павел: «По сравнению с Владыкой Филаретом я неопытный человек, неграмотный и молодой»Павел сменил Филарета (читать далее)Что известно о новом Патриаршем Экзархе всея Беларуси: «Он молитвенник, изначально шел в монастырь»В августе новым митрополитом стал Вениамин (читать далее)