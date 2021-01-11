11 января в Минске начали судить пятерых мужчин за то, что они поцарапали гвоздем машину жены милиционера, запенили дверные проемы, залили краской кузов, а шины прокололи.Обвиняемым – от 28 до 39 лет. Антон Быковский - детский тренер по дзюдо, Павел Сахарчук и Андрей Нечипор до задержания работали в пиццерии, Артем Онищук трудился в службе безопасности метрополитена, Егор Евстратов нигде не работал.Их задержали 29 сентября 2020 на стоянке в Новой Боровой оперативники ГУБОПиК и бойцы СОБР. Тогда в МВД рассказывали, что подозреваемые познакомились в «радикальных чатах» и решили выместить злобу к силовикам: приехали ночью на машинах, оставили их в лесу и пешком дошли до парковки. Там они нашли белый «Рено Каптюр», который принадлежал жене одного из сотрудников милиции, повредили капот, бампер, фары, прокололи шины, кузов залили краской. Эксперты позже оценили ущерб в 5,5 тысяч рублей.«Ошибся политическими взглядами»На видео с места происшествия, которое распространили в телеграм-канале ОНТ, обвиняемые были возле машины, когда к ним подбежали силовики в касках, уложили на землю. На другом видео, которое появилось на этом же канале госСМИ, один из обвиняемых, Антон Быковский, отвечает на вопросы мужчины за кадром:- С какой целью сюда приехали?- Я ошибся политическими взглядами.Лицо 39-летнего Антона Быковского в крови, на вопросы он отвечал с закрытыми глазами.Сейчас ему вменяют три статьи: хулиганство, незаконный оборот наркотиков и незаконное выращивание растений, которые содержат наркотические или психотропные вещества. По версии обвинения, он хранил дома вещество, в составе которого была марихуана, а еще посадил семена конопли и вырастил одно растение. Свою вину в незаконном обороте наркотиков и хулиганстве он признал частично, обвинение по третьей статье не признал.У 31-летнего Егора Евстратова во время обыска дома после задержания нашли бутылки с горючими веществами, поэтому помимо хулиганства его обвиняют и в незаконных действиях в отношении взрывчатых веществ (ч.3 ст. 295 УК). 28-летнего Павла Сахарчука судят за сбыт телескопической дубинки, которую у него нашли во время обыска, и хулиганство. У 32-летнего Артема Онищука в обвинении одна статья, ч.2 ст. 339 УК (хулиганство), так же, как и у его ровесника Андрея Ничипора.Дело рассматривает судья Виктор Шевцов. Все пятеро обвиняемых находятся под стражей.«У него изъяли три телефона, две флешки, электрошокер, системный блок, и две бутылки»Первой в качестве свидетеля суд допросил пенсионерку, которая живет по соседству с Егором Евстратовым. Во время обыска в его квартире она была понятой.- У него изъяли три телефона, две флешки, электрошокер, системный блок, и две бутылки – стеклянная и пластмассовая с какой-то жидкостью.По словам женщины, в квартире нашли три или четыре флага:- Белорусский, бело-красно-белый и еще какой-то не наш, то ли итальянский, то ли какой-то другой.Еще один свидетель, Станислав, был знаком с обвиняемым Павлом Сахарчуком со времен учебы в Военной академии. После выборов парни встречались дважды: на первой встрече Павел рассказал знакомому, что у него есть газовый баллончик и электрошокер.- Я сказал «о, прикольно, давай». Взял для самообороны. Потом Сахарчук предложил мне вступить в группу в телеграме, где состояли 10 человек. Обсуждали политические темы.- У вас есть образование политическое, вы политолог? – уточняет прокурор. Судья вопрос снял.За неделю до задержания участники группы решили встретиться, чтобы познакомиться лично. На эту встречу Сахарчук принес пакет с вещами, где были в том числе электрошокеры и телескопические дубинки. Эти вещи ему кто-то переслал по почте.В своих прежних показаниях свидетель говорил, что в группе обсуждали и возможность испортить имущество милиционеров.- Я понял, что в этом участвовать не хочу и примерно за 3-4 дня до задержания вышел из группы.«Это машина простого сотрудника-кадровика, который не участвовал ни в каких мероприятиях»Потерпевший - Александр Гейц, милиционер Департамента исполнения наказаний, он работает в должности замначальника отдела организации оперативно-режимной работы. В суде мужчина несколько раз повторяет, что «не участвовал ни в каких мероприятиях», у него другие обязанности, связанные с местами лишения свободы.- Если бы обвиняемые раньше отбывали наказание, я бы еще мог это как-то связать, - комментировал потерпевший. - Я задавал им вопрос: для чего это было сделано? Это машина простого сотрудника-кадровика. Но мне ничего не ответили.Белый «Рено Каптюр» Александр Гейц с женой купили в 2018 году в салоне, оформили кредит на 10 лет. Собственником машины была жена потерпевшего, но ездил на ней он. Вечером накануне задержания обвиняемых он забрал жену из Академии МВД, где она работает, поставил машину на стоянку и больше ей не пользовался. А ночью 29 сентября, около 4 часов, ему позвонил председатель ЖСПК.- Говорит, тут с твоей машиной что-то произошло. Когда подошел к машине, четверо обвиняемых лежали на асфальте, рядом были сотрудники СОБР. Пятого человека через час доставили на стоянку, со слов сотрудников СОБРа, он хотел скрыться.Все колеса машины были проколоты, кузов по кругу исцарапан и залит краской красного цвета, проемы дверей и выхлопная система были залиты пеной.За пять дней до этих событий в телеграм-канале «Каратели Беларуси» появились данные жены милиционера. Там было указано, что она работала старшим инспектором в управлении ДИН, в сообщении был госномер машины и марка, паспортные даные, домашний адрес.- В течение 5 минут ей начали поступать звонки, смс-ки, в том числе оскорбляющие. Звонили из Польши, России.Потерпевший заявил иск о возмещении 3 тысяч рублей морального вреда. Еще тысячу он просит за проколотые колеса, которые не были учтены в экспертизе. Мужчина так объясняет, какие ему были причинены страдания:- Пока шла экспертиза и машина ремонтировалась (около двух месяцев), мы с семьей были без машины. Пользовались общественным транспортом. Машину мы купили новую, брали кредит на 10 лет, платим по сей день. При продаже даже неспециалист будет видеть, что машина уже перекрашивалась. К машине я всегда относился трепетно, слезы аж потекли, когда увидел, что с машиной произошло. Поездки в райотдел, созвоны – это все накладывалось на переживания.Все деньги от обвиняемых мужчина планирует перечислить в Радошковичскую школу-интернат.[Будет дополнено]