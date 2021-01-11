Марина Соколова рассказала телеканалу СТВ о…… ЛЕГЧЕ ЛИ ПОДРОСТКИ ПЕРЕНОСЯТ COVID-19«Во всем мире эта особенность была отмечена. Это не значит, что дети не болеют. Дети болеют коронавирусом, некоторые переносят его бессимптомно, но действительно тяжесть не такая, как у взрослых. Но это не значит, что нет «тяжелых» детей с COVID-19. Чаще всего дети, которые поступали к нам, были теми, кто нуждался в другой, специфической помощи – дети с онкологическими, гематологическими, кардиологическими проблемами. Это были дети, например, которые нуждались в оперативном лечении, и это тоже проводилось детям с ковидной инфекцией в стенах нашего стационара. Дети как таковые с пневмонией тоже были, но не так много».… РОДИТЕЛЬСКОМ ВНИМАНИИ«Не важно, COVID-19 это или грипп, или кишечная инфекция. Насторожить родителей должно состояние ребенка. Длительная высокая температура, вялость, рвота, какой-то ребенок апатичный, лежит все время. Есть признаки ухудшения состояния у детей, которые должны насторожить родителей для того, чтобы ребенок был осмотрен врачом, а при необходимости нужно стационарное лечение».… НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ COVID-19«Уже прошло почти девять месяцев, но иногда кажется: такой тяжелый больной, пожилой, с кучей осложнений, каких-то сопутствующих заболеваний, но все выходит. А бывает все хорошо, а потом такой нарастающий вал, и руки не подложишь. Поэтому люди, которые работают с коронавирусом, понимают: как бы хороша ни была медицина, лучше не заболеть. Поэтому если возможно минимизировать риск заражения, это надо делать. Даже банальное мытье рук и социальная дистанция уже привели к резкому снижению количества кишечных заболеваний у детей. Мы это видим. А ведь есть угрожаемые кишечные инфекции, даже были случаи летальности, когда поздно везут. Считайте, еще какая-то часть людей не заболела».… КАКИМ БУДЕТ ВЫХОД С ПЛАТО COVID-19«По ощущениям есть некоторое снижение, но плато было высокое, оно будет длительным, снижение не будет быстрым. Рано или поздно, конечно, инфекция пойдет на спад. Это закон эпидемиологии. Будет ли третья волна? Говорят, что есть. Будем ждать, что она будет не такая.Сейчас еще сильный вопрос – грипп. Придет грипп, и насколько люди услышали нас, насколько они привились, насколько грипп вытеснит или будет рядом с коронавирусом. Это тоже очень сложно сейчас прогнозировать».