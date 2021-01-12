Правительство Беларуси установило новые правила проведения акций и распродаж в магазинах, а также внесло изменения в шрифты ценников. «Комсомолка рассказывает, что поменяется для обычных покупателей со 2 апреля, когда правила вступят в силу.Самый большой шрифт на ценнике - цена без скидкиПостановлением Совмина ввели новые правила проведения акций и распродаж. Теперь, чтобы провести распродажу, продавец должен соблюсти несколько правил. Например, такие товары уже должны продаваться на обычных условиях в торговой точке, кафе или ресторане. То есть, начать продавать новый товар с распродажи нельзя. Кроме того, на \\"распродажные\\" товары не должны быть установлены фиксированные законодательством или предельные минимальные цены. Исключение – для скоропортящихся продуктов питания, цена на которые к концу срока годности может быть ниже установленных законом.Размер скидки на товар можно указывать в процентах или в рублях, причем указывать нужно минимум две цены: со скидкой и без нее. Если для получения скидки нужно соблюсти какие-либо условия (например, купить два товара по цене одного), это также должно быть указано. При этом самым большим шрифтом на ценнике должна быть указана цена без скидки.И снова меняется ценники за 1 килограмм/литрПравило указывать «честные цены» на бутылке молока в 950 мл или плитке шоколада в 85 г ввели 21 февраля 2019 года. За прошедшие почти два года каждый покупатель не раз щурился, пытаясь рассмотреть мелкий шрифт с указанием цены за кило чая в пакетиках или литре молока. Со 2 апреля сделать это станет немного проще: «честная цена» цена за килограмм или литр продукта на ценнике должна максимум вдвое меньше цены за единицу товара. Исключение по-прежнему осталось для алкоголя, яиц, наборов продуктов (например, соусов) и продуктов меньше 50 граммов или миллилитров. Для них «честные цены» нужно указывать из расчета за 100 граммов.КСТАТИЭто же постановление изменило правило продажи товаров в секонд-хендах, которое долгое лоббировал «Беллегпром». В итоге правительство решило запретить продажу в одном торговом объекте бывшей в употреблении и новой одежды и обуви (кроме новых швейных и трикотажных бельевых изделий).