Митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси в декабре попал в больницу с коронавирусом. Нынешний митрополит Вениамин просил верующих молиться за почетного экзарха. Днем 12 января появилось сообщение о смерти преосвященного. Ему было 85 лет.Родом Филарет – в миру Кирилл Варфоломеевич Вахромеев - из Москвы. Родился 21 марта 1935 года.Его отец – потомственный дворянин, преподаватель Гнесинки – музыкального училища при Московской консерватории, известен тем, что составил учебник церковного пения. Мать, а также сестра Ольга были педагогами в музыкальных школах Москвы. Кирилл Вахромеев тоже получил музыкальное образование по классу хорового пения и контрабаса.Стать священником решил сразу после школы. Поступил в духовную семинарию в Москве, служил клириком при патриархе Алексии. После семинарии Вахромеев поступил в Московскую духовную академию.В 24 ГОДА СТАЛ МОНАХОМ ФИЛАРЕТОМ, В 30 – РЕКТОРОМ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИБудучи второкурсником академии 3 апреля 1959 года Кирилл Вахромеев принял монашество в честь святого праведного Филарета Милостивого. Ему тогда было 24 года. Отныне его обителью стала Троице-Сергиева Лавра – крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви.Рукоположение в иеродиакона Филарет принял от патриарха Алексия I в апреле 1959-го. После окончания духовной академии в 1961 Филарет был рукоположен в иеромонаха. Администрация учебного заведения оставила молодого человека читать в академии лекции. Он был одним из самых юных педагогов.Усердного монах, преподаватель и молитвенник скоро дошел до сана архимандрита. В 1965 году патриарх Алексий I и священный синод РПЦ сделали архимандрита епископом Тихвинским Ленинградской епархии, а в следующем году – Дмитровским Московской епархии и одновременно с этим ректором Московской духовной академии.БЫЛ МИТРОПОЛИТОМ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫФиларет как представитель делегации РПЦ часто участвовал в заграничных поездках, во встречах, конференциях, беседах с представителями церкви и общественности. Он выступал в защиту мира, был членом правления обществ дружбы.Так Филарет стал еще и специалистом по международным связям, и в 1968 году Алексий назначил Филарета зампредседателя Отдела внешних церковных сношений Московского патриархата. В 1971 владыка стал архиепископом, а спустя два года получил назначение на кафедру Патриаршего экзарха Средней Европы в Берлине. В 1975 году – в 40 лет – Филарет стал митрополитом.Вскоре он стал отвечать за православных, живущих западнее Москвы – в том числе и за белорусов. Патриарх Пимен в октябре 1978 года назначил Филарета митрополитом Минским и Белорусским и Патриаршим экзархом Западной Европы. Одновременно с этим владыка недолго управлял еще и Корсунской епархией.Он участвовал в подготовке к торжествам по случаю 1000-летия крещения Руси. Позже стал возглавлять отдел внешних церковных сношений Московского патриархата и был назначен постоянным членом священного синода РПЦ. С января по декабрь 1991 был народным депутатом СССР.Филарет стал митрополитом Минским и Слуцким в 1989 году, когда было образован Белорусский экзархат Московского патриархата. Предстоятелем Белорусской православной церкви он был до ухода на покой в 2013 году. Владыка был влиятельным священнослужителем, он даже мог стать патриархом Московским и всея Руси в 2009 году, но снялся в пользу митрополита Кирилла.Филарет стал лауреатом множества наград – и церковных, и светских, а в 2006-м получил звание Героя Беларуси.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Возрождал православие, был другом Лукашенко, выдвигался на место патриарха: каким нам запомнится владыка ФиларетОн возглавлял БПЦ почти 35 лет (читать далее)О власти, интернете, выборах и смертной казни: топ-7 ярких цитат митрополита ФиларетаЯркие цитаты почетного Патриаршего экзарха (читать далее)Митрополит Филарет хотел уйти со своего поста еще три года назадОн закончил служение на посту Патриаршего экзарха всея Беларуси в 2013, но в отставку подавал еще в 75 лет (читать далее)«Все эти 32 года, которые Господь судил мне посвятить Белой Руси, — это воистину чудо!»Интервью владыки «Комсомолке» в 2010 году (читать далее)Митрополит Филарет: «У церкви нет стремления стать государственной!»Вспоминаем еще одно интервью экзарха «Комсомолке» (читать далее)«Владыка Филарет: Я коренной москвич»Он взял самоотвод на выборах патриарха в пользу митрополита Кирилла (читать далее)Новый митрополит Минский и Слуцкий Павел: «По сравнению с Владыкой Филаретом я неопытный человек, неграмотный и молодой»Павел сменил Филарета (читать далее)Что известно о новом Патриаршем Экзархе всея Беларуси: «Он молитвенник, изначально шел в монастырь»В августе новым митрополитом стал Вениамин (читать далее)