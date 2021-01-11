С 1 января 2021 в Беларуси отвязали прохождение техосмотра от уплаты дорожного сбора. Те, кто, не желая платить последний, ездил без ТО, решили: лучше все же получить разрешение на допуск к участию в движении. В результате на диагностических станциях появились очереди, а у их сотрудников - настроение: клиент пошел. Точнее, поехал.- Очереди вы не видите, потому что у нас все по записи, клиенты приезжают к назначенному времени, - объясняет сотрудник станции «Минск-Лада» на Серова. - Очередь расписана на неделю вперед, сегодня (понедельник, 11 января. - Авт.) ведем запись на субботу. Больше чем в 10 раз увеличился поток. Если в последние года два к нам приезжало на техосмотр по 5-6 машин в день, то сейчас - по 70.- И все проходят?- Почти. Но бывает, что человек не знал о неисправности. Это же как медосмотр - вроде чувствуешь себя здоровым, а анализы показывают, что не все в порядке. Мы сильно не придираемся и если есть какие-то небольшие недочеты, выдаем разрешение с замечаниями.- А что за замечания?- Например, правая лампочка на подсветке номера не горит или обогрев заднего стекла не работает. Пять замечаний - машина техосмотр не проходит.- А если левая лампочка на подсветке не горит?- Это уже неисправность.Время от времени на станцию заглядывают те, кто приехал без записи. И им иногда везет попасть между клиентами, которые записались заранее, а то и вместо них.- Ой, я забыла машину помыть, - спохватывается женщина, и ее место тут же занимает водитель-везунчик, который приехал на свежевымытой машине и уже собирался записаться на субботу.За час линию диагностики проходят шесть машин. Три водителя из шести честно признались - ездили 2-3 года без ТО «из принципа» - не хотели оплачивать дорожный сбор.- Это было несправедливо - привязать пошлину за дороги к техосмотру, поэтому не платил, - объясняет водитель «Рено». - За три года меня раза четыре останавливали, но ни разу не оштрафовали. А сейчас решил пройти техосмотр не потому что штрафов боюсь, а потому что я - за справедливость.Судя по подсчетам УП «Белтехосмотр», таких борцов с несправедливостью в Беларуси больше миллиона. Так, если в 2015 году разрешения на допуск к участию в дорожном движении получили 1 705 640 транспортных средств, то за 11 месяцев 2020-го выдали лишь 674 568 разрешений. На станциях диагностики уверены - в этом году ситуация изменится:- Ждать, что очереди пропадут, не стоит.К слову, очереди, как выяснилось, есть не везде. На диагностической станции рядом с городским ГАИ на проспекте Дзержинского 11 января можно было пройти техосмотр без всякой записи - у въезда на линию в полдень стояло всего две машины. При том, что цены за услуги здесь - самые низкие в Минске - 24 рубля 84 копейки за техосмотр легкового авто. У конкурентов ценник стартует от 30 рублей.- У вас, наверное, слишком строгий техосмотр, - высказываю предположение.- Обычные требования, как у всех - транспортное средство должно быть исправно, в наличии - аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки, - говорит работник станции. - В первую неделю января и у нас стояла очередь, а сегодня около десяти машин пока. День на день не приходится. В Минске больше 30 станций диагностики - выбор есть.Наталия КРИВЕЦ.5 наивных вопросов о техосмотреТе, кто давно не проходил ТО, могли забыть некоторые правила и нюансы этого процесса. Мы решили, что будет нелишним их напомнить.1. Какие документы нужны для прохождения ТО?Водительское удостоверение, техпаспорт, страховка и квитанция об оплате. Медсправка и сертификат давно отменены.2. Проверяют ли на станции содержимое аптечки?Да, проверяют, так что для начала сами гляньте, не истек ли срок годности медикаментов.3. Можно ли пройти техосмотр, если в бачке омывателя замерзла вода?Чтобы проверить работу системы очистки стекла, в бачке должна быть жидкость. Если вы до морозов не успели слить воду, а вместо нее залить незамерзайку, то работник станции имеет право вас завернуть.4. За что еще можно получить замечания?За неработающий обогрев заднего стекла, неработающую заднюю щетку стеклоочистителя, за отсутствие солнцезащитных козырьков - то есть за те неисправности, при которых не запрещается участие в дорожном движении.5. Что обязательно проверят?- Наличие знака аварийной остановки, аптечки и огнетушителя.- Равномерность срабатывания тормозов, развиваемое усилие рабочей тормозной системы и работоспособность стояночного тормоза.- Герметичность всех систем автомобиля: тормозной, охлаждения, смазки, топливной и выпускной.- Работоспособность и правильную настройку всех световых приборов, а также стеклоочистителей и омывателей.- Остаточную высоту рисунка протектора (1,6 мм для летних шин и 4 мм для зимних).- Состояние подвески и люфт рулевого управления.- Работоспособность усилителя рулевого управления.- Стопорный механизм и целостность ремней безопасности.- Дымность и чистоту выхлопных газов.- Светопропускание стекол (если они с тонировкой).- Работоспособность дверных замков.- Работоспособность регулировки кресла водителя по длине и углу наклона спинки.КСТАТИРаньше после прохождения техосмотра выдавалась наклейка на лобовое стекло. Сейчас она заменена обычным бумажным разрешением. Обойдется такой документ дополнительно в 8 рублей 70 копеек.