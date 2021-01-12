В начале июня 2020 года стало известно, что в минской квартире нашли тела двух мертвых детей: один был спрятан в морозильной камере, второго обнаружили на балконе. 40-летнюю маму детей задержали. Вместе со своим 20-летним сыном женщина жила в одной из девятиэтажек микрорайона Домбровка – это рядом с Кунцевщиной и Каменной горкой.Свободные комнаты в квартире женщина сдавала: квартирантам во время застолья она и проговорилась о том, что хранит дома тела детей. Мужчины позвонили в милицию. В Следственном комитете рассказывали, что в день задержания женщину не удалось допросить, потому что она была сильно пьяна. В прокуратуре позже отмечали, что вину женщина признала и рассказала, как все случилось.12 января Минский городской суд вынес женщине приговор за убийство одного из младенцев: ей назначили 19 лет лишения свободы в колонии общего режима. Она должна будет пройти принудительное лечение от алкоголизма. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалованВ обвинении сказано, что о своей беременности минчанка узнала в 2018 году, но медикам об этом не сообщила и не стала на учет. В 2019 году женщина сама родила в ванной мальчика и утопила его: перевернула на живот и держала на дне ванны с водой, пока ребенок не задохнулся.За смерть второго ребенка, тело которого нашли на балконе, женщину судить не будут: как сообщили в Мингорсуде, было принято процессуальное решение о прекращении дела. Можно предположить, что ребенок уже родился мертвым.- Всего у нее трое детей, дочка и старший сын вроде бы живут с отцом, здесь их видят редко, - рассказывали соседи. - Ее сын, который живет с ней, рассказал, что эти дети родились давно, несколько лет назад, и все это время находились в квартире. Квартирантам она даже запрещала подходить к этой морозилке, отношения с сыном, наверное, скорее соседские, чем родственные. Вот так и вышло, что несколько лет никто ничего не знал.ПОДРОБНОСТИОт 10 лет колонии до смертной казни: какие наказания суды назначали за убийство детей в прошлом годуВ 2020 году за убийство детей в Беларуси наказывали суровыми приговорами: по 23 года колонии получила пара из Житковичей - они убили двух новорожденных детей. К такому же сроку в марте 2020 приговорили 21-летнего парня из Мядельского района: парень рассказал следователям, что избил мальчика, потому что тот плакал. Когда увидел, что натворил, отвез тело ребенка в пустующий дом в одной из соседних деревень. Женщина из Лепеля задушила двухлетнего сына, а потом позвонила в милицию и сказала, что ребенок потерялся. Суд приговорил ее к 13 годам лишения свободы. В Брестском областном суде рассматривали дело об убийстве младенца 15-летней давности. Обвиняемую, 37-летнюю мать троих детей (старшему - 16, младшему - 8 лет) признали виновной в убийстве малолетнего ребенка. Приговор огласили 22 мая:10 лет колонии общего режима.В январе 2020 Верховный суд рассматривал апелляцию по делу о жестоком убийстве 8-месячной девочки в Лунинце: ребенку нанесли не менее 46 травматических воздействий - младенца обезглавили. Суд первой инстанции приговорил маму девочки к 25 годам заключения, ее подельника - к смертной казни. Верховный суд оставил этот приговор в силе.КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТОВПочему мамы намеренно убивают своих детей?- Такие случаи происходили всегда, но в последнее время жестокость по отношению к детям со стороны родителей резко увеличилась. Иногда дело в послеродовом психозе: он развивается в момент родов или сразу после них и в течение 1,5 - 2 месяцев наступает обострение: ненависть к своему ребенку, ненависть к самой себе. Очень часто время психоза женщины стремятся избавиться от ребенка: выбросить его, убить и даже покончить с собой вслед за ребенком. Даже если этот ребенок от мужа, желанный. Это было всегда. И 20 лет назад, и 100, - комментировал «Комсомолке» известный российский психиатр Михаил Виноградов.Причиной может быть и нежелательная беременность, считает начальник управления судебно-психологических экспертиз Госкомитета судебных экспертиз Владимир Семенов.- И женщины могут некоторое время не знать, что ждут ребенка, объясняя свое текущее состояние перебоями в менструальном цикле, а уже когда плод начинает подавать признаки жизни, делать аборт становится поздно. Тогда возникает вопрос: что делать? Они скрывают беременность, тянут до последнего, никому не рассказывают. Хотят скрыть сначала роды, а потом и сам факт рождения ребенка. А уже когда ребенок родился, нужно принимать решение, что делать дальше. И они решают избавиться от него.Решаются на такой поступок женщины еще и по бытовым причинам.- Как правило, социальные и экономические проблемы становятся мотивом для избавления от ребенка. Мол, его будет трудно содержать, на это не хватает денег, - говорит Владимир Семенов. - К тому же беременная девушка может быть несовершеннолетней. Рождение ребенка не только приведет к осуждению со стороны родителей, но и будет препятствием к получению образования. Они считают, что избавиться от ребенка - это наиболее легкий и оптимальный выход из ситуации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Квартирантам запрещала подходить к морозилке». Что известно о семье, в квартире которой нашли тела двух младенцевЖенщина жила в четырехкомнатной квартире с сыном, свободные комнаты сдавала квартирантам. Как погибли дети, выясняют, а уголовное дело заведено по статье «Убийство» (Читать далее)«Забытых преступлений нет»: чтобы найти выбросившую ребенка мать, за 15 лет проверили тысячи женщинСудебный эксперт рассказала, как генетическая экспертиза помогла раскрыть убийство младенца, за которое недавно на 10 лет осудили 37-летнюю многодетную мать из Ивацевичского района (Читать далее)