Информации о том, кто станет делегатом на Всебелорусском народном собрание, которое созывают на 11-12 февраля 2021 года, не так и много. А ведь выдвижение делегатов от различных коллективов уже идет. Напомним, общее число участников и приглашенных составит 2700 человек.Районы уже начали отчитываться об избранных делегатах. Например, что депутаты Дрогичинского района Брестчины проголосовали за то, чтобы их представителями стали восемь человек. Среди них учитель именинской средней школы Светлана Галуц, электромеханик «Белтелекома» Игорь Манько, лесничий местного лесхоза Михаил Билевич, главврач районной больницы Александр Протасевич. Все они - депутаты райсовета.Среди тех, кто будет представлять Вороновский район Гродненщины на собрании, директор предприятия мелиоративных систем Станислав Бурч, председатель Жирмунского сельисполкома Елена Ястремская, первый секретарь районного комитета БРСМ Наталья Метелица, директор сельхозпредприятия «Гирки» Тадеуш Мушинский, завуч Радунской СШ Жанна Черновицкая.Кроме того, в числе делегатов от Вороново - управляющий делами президента Виктор Шейман, уроженец района. Напомним, президента Александра Лукашенко выбрали делегатом собрания от Могилева.Всего три делегата будут представлять на собрании Сенненский район - кроме двух чиновников, это врач общей практики Яновской участковой больницы Евгений Ковшов. А в числе делегатов от Быховского района - от замначальника РОВД Александра Архипенко и главы райсовета депутатов Вячеслава Сидоренко до санитарки Седичского ФАПа Елены Самолетовой.Среди тех, кого выбрали делегатами в Лельчицах Гомельской области, - заведующий машинно-тракторным парком ОАО «Звезда Полесья» Адам Ашомко, лесничий местного лесхоза Николай Полын, заведующая яслями-садом Людмила Трошко. Стали известны и представители Жабинковского района Брестской области. Интересно, что в качестве резервного делегата там избрали старшего продавца продуктового магазина Ирину Козулько.А в числе представителей Ельского района Гомельщины - механизатор сельхозпредприятия Василий Акуленко, участковый милиционер Виктор Семененко. Среди делегатов от Дрибина - главный редактор районной газеты «Савецкая вёска» Татьяна Бричикова.В Докшицах рассказали о том, что делегатом направят водителя Вячеслава Аниковича со средним образованием, награжденного медалью «За трудовые заслуги», «Человека года Витебщины». Еще в составе делегации есть тракторист-машинист Владимир Лавцевич.В списке представителей Бобруйска - 33 фамилии. Кроме чиновников идиректоров делегатом выбрали медсестру стоматологической поликлиники Татьяну Борисик, кладовщицу «Белшины» Софью Грицук. Кстати, практически в каждой делегации - председатели местных советов депутатов.Есть в списках и военкомы, в том числе - известный гомельский военный комиссар Андрей Кривоносов. Он был активным участником провластных митингов, а на грядущем собрании хочет поднять тему гражданско-патриотического воспитания молодежи.Некоторые делегаты публично высказались о том, что их мнения не спрашивали, внося в списки. В частности, это врач из Пинска Николай Телятицкий и знаменитый брестский фонарщик Виктор Кирисюк, пишет tut.by.- Чувство растерянности у меня. Я вообще не политик. Я фонарщик! Какие-то политические решения я не готов принимать, - рассказал Виктор Петрович. Свои предложения для собрания он еще не сформулировал.