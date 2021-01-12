Адвокат Людмила Казак рассказала, что Марию перевезли из Жодино 8 января, ее разбудили ночью и показали постановление на перевод.- Причины, по которым она оказалась в Минске, нам точно неизвестны, можно только предполагать. Документ, из которого можно было бы точно узнать официальную причину перевода, я лично не видела.12-го января состоялись следственные действия. Что в ближайшее время планируется стороной обвинения – нам никто не докладывает. Из того, что запланировано нами как стороной защиты - суд по обжалованию продления срока содержания под стражей. (Если жалобу не удовлетворят, Мария Колесникова останется в СИЗО до 8 марта. – Ред.).Людмила Казак говорит, что в Жодино Марии почти не доходили письма.- Наш процесс борьбы за право на переписку как раз вышел на самый пик. У нас написано много жалоб, есть, в том числе, оставшиеся без ответа. Весь декабрь проводилась проверка Генеральной прокуратурой, в том числе рассматривался вопрос о нарушении права Марии на переписку – эта проверка была только в начале января документально завершена. Когда должно было стать ясно, решится эта проблема или нет, ее перевели сюда, в Минск. За промежуток с 30 декабря по 7 января Марии вручили в Жодино всего лишь три письма, что само по себе красноречиво говорит о том, что письма, ей адресованные (а их наверняка очень много), куда-то пропадают. Сейчас поток переписки перенаправлен на Володарского. Здесь, насколько я знаю, с письмами тоже бывают вопросы.По словам адвоката, Мария Колесникова энергична, настроение у нее хорошее.- Ее не смущают какие-то нюансы в условиях содержания. Она понимает, что все это временно. Пока только возник вопрос, каким образом должно обеспечиваться в женских камерах наличие горячей воды. Потому что если в Жодино этот вопрос был решен в соответствии с законом, то в СИЗО-1 Мария столкнулась с тем, что горячая вода отсутствует в камере. Будем поднимать эту тему. Но пока это единственное ощутимое неудобство. Она всем передает привет, хочет всех обнять и говорит, что скоро увидимся. Я тоже надеюсь, что это произойдет побыстрее.Напомним, Мария Колесникова была задержана 8 сентября. Ее, главу штаба Виктора Бабарико, задержали 8 сентября на белорусско-украинской границе. Колесникова утверждала, что ее вынуждали уехать из страны, а в тот день пытались вывезти насильно, но она порвала свой паспорт. 16 сентября Колесниковой предъявили обвинение по ч.3 ст. 361 УК (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).Сторона защиты подавала в Главное следственное управление СК ходатайство о прекращении уголовного преследования: защитники Колесниковой настаивают на том, что в публичных выступлениях Марии нет призывов к действиям, которые направлены на причинение вреда национальной безопасности страны.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Бегство к сестре или насильственная депортация: что известно 8 сентября о ситуации с Марией Колесниковой и ее соратниками? Мария пропала 7 сентября в центре Минска, а следующим утром Белорусскому телевидению заявили, что она хотела сбежать в Украину (подробности).Мария Колесникова прокомментировала визит Лукашенко в СИЗО КГБ. Член Координационного совета считает, что переговорщики должны находиться в равных условиях (подробнее)Адвокат Колесниковой: «До Марии не приходят письма поддержки». Марии предъявлено обвинение, она по-прежнему находится в СИЗО в Жодино (подробнее)