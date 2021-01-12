Последние цифры по заболеваемости коронавирусом в Беларуси рассказали в Министерстве здравоохранения. За сутки в стране зарегистрировано 1792 тысячи новых случаев подтвержденной инфекции COVID-19.За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 1526 пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Из них за последние сутки – девять человек.Прогноз о заболеваемости коронавирусом и гриппом в БеларусиМинистр здравоохранения Дмитрий Пиневич считает, что следующие нескольких дней количество обращений к медикам будет расти из-за «отсроченных» из-за праздников походов к доктору. После этого заболеваемость пойдет на спад, но не резко:- До середины - конца февраля будет падение, затем, возможно, небольшой рост, связанный с приходом обычных эпидемических заболеваний, в частности, гриппа, - сказал Пиневич. Но министр рассчитывает на невысокий подъем заболеваемости, свыше 40% белорусов прошли вакцинацию против гриппа.Глава Минздрава подчеркнул, что идет снижение числа тяжелых пациентов на 10-15%. Некоторые больницы возвращаются к обычному режиму работы.- Заболеваемость на более низком уровне, чем в наших прогнозах, - добавил министр. Но подытожил, что «с коронавирусом будем жить до конца весны».Главврач детской инфекционной больницы Минска - о лечении детей и подростков, плато и третьей волне- Насторожить родителей должно состояние ребенка. Длительная высокая температура, вялость, рвота, какой-то ребенок апатичный, лежит все время, - говорит Марина Соколова, главврач детской инфекционной больницы Минска.К счастью, дети переносят коронавирус легче.- Это не значит, что дети не болеют. Болеют, некоторые переносят бессимптомно, но действительно тяжесть не такая, как у взрослых. Но это не значит, что нет «тяжелых» детей с COVID-19. Чаще всего дети, которые поступали к нам, были теми, кто нуждался в другой, специфической помощи – дети с онкологическими, гематологическими, кардиологическими проблемами.Нуждались в оперативном лечении, и это тоже проводилось детям с ковидной инфекцией в стенах нашего стационара. Дети с пневмонией тоже были, но не так много.Сказала специалист о плато, и о третьей волне коронавируса:- По ощущениям есть некоторое снижение, но плато было высокое, оно будет длительным, снижение не будет быстрым. Рано или поздно, конечно, инфекция пойдет на спад. Это закон эпидемиологии. Будет ли третья волна? Говорят, что есть. Будем ждать, что она будет не такая... Сейчас еще сильный вопрос – грипп. Придет грипп, и насколько люди услышали нас, насколько они привились, насколько грипп вытеснит или будет рядом с коронавирусом. Это тоже очень сложно сейчас прогнозировать.В России обнаружен «британский» штамм коронавирусаВ последний день новогодних каникул, 10 января, новостные ленты принесли тревожное сообщение. В России обнаружен первый случай заражения «британским» штаммом коронавирусной инфекции, рассказала в эфире телеканала «Россия 1» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Главный государственный санитарный врач уточнила, что обладатель этой разновидности вируса прибыл из Соединенного королевства, чувствует себя хорошо и симптомов болезни у него нет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВрач рассказал, как избавиться от жира на животе. По словам медика, отказаться от сахара недостаточно, нужно изменить еще несколько привычек (читать далее)