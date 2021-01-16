В Национальном художественном музее до 24 января можно посмотреть большой выставочный проект к 150-летию со дня рождения Фердинанда Рущица. О нестандартной выставке, где мало полотен самого художника, о «месте силы» Рущица и его талантливых потомках беседуем с искусствоведом, ведущим научным сотрудником Национального художественного музея Юлией Лисай.- Юлия, почему в Беларуси мало знают Рущица?- Это идет еще из советского искусствоведения, которое не могло найти белорусскость в польскоязычном интеллигентном интроверте Рущице. Ситуация до сих пор не переломилась. Литовцы и поляки сказали - «это все наше», а мы как-то миндальничаем, ищем какую-то правду относительно XIX века или времен Речи Посполитой. Но историю ведь не поделишь. Думаю, и нам пора говорить и в отношении Рущица в том числе - это наш художник!- В Художественном музее только одна большая картина Рущица «У костела»…- Недавно при финансовой поддержке почетного консула Беларуси в Лозанне Андрея Ножескина в музее появились еще три ранних этюда Рущица. Но когда мы задумывали большую монографическую выставку (а было это еще в начале 2019-го), планировали привлечь работы из литовских, украинских, польских собраний, из Третьяковской галереи в Москве. Благо живописное наследие Рущица большое, пусть писал он активно всего лет десять. А еще у него интересная графика, наброски. Планы нарушила пандемия коронавируса: картины через границу должны были перевезти курьеры, но они не хотели потом сидеть на карантине - две недели у нас, а потом дома.Признаюсь, у меня, как у куратора выставки, вначале был «плач Ярославны». Вдобавок к проблемам с работами из зарубежных собраний четыре полотна из коллекции Белгазпромбанка, на которые мы рассчитывали, оказались под арестом. Повезло, что мы нашли в одном частном отечественном собрании прекрасный этюд Рущица с готическим костелом - он экспонируется в музее. Пусть не получилась монографической выставки к юбилею, но, мне кажется, получился интересный проект - панорама времени Рущица.- Так что же представлено на выставке?- Рущиц все же есть в большом количестве, но на большом экране - это репродукции работ, которые должны были прибыть на выставку. Представлены полотна учителей Рущица - Ивана Шишкина и Архипа Куинджи, благо музей обладает их прекрасными коллекциями. Выставлены и работы художников, с которыми Рущиц учился в Академии художеств в Санкт-Петербурге в мастерской Куинджи, - Николая Рериха, Константина Богаевского, Вильгельма Пурвитиса. Целый зал посвящен ученикам Рущица, выпускникам Виленского университета - белорусским художникам Петру Сергиевичу и Михаилу Севруку. Еще один зал - выставка современных художников, участников пленэров на родине Рущица в Богданово на Воложинщине. Невозможно пройти мимо триптиха «Земля» Александра Гришкевича. Интересны и фотографии времен Первой мировой войны из коллекции Владимира Богданова - их сделали в Богданово немецкие офицеры.- Рущиц связан с Беларусью местом рождения и смерти в Богданово, где была его усадьба…- Рущиц из шляхетского рода, который известен в ВКЛ с конца XV века. Богданово - имение его отца. Учился же Фердинанд в минской гимназии, тогда же начал писать. По настоянию отца поступил на юрфак Петербургского университета, при этом брал уроки рисования. Он бросил юридический спустя два года и поступил в Академию художеств.Как сам Рущиц писал, «у Шишкина мы научились арифметике, а у Куинджи переходим к геометрии». Шишкин учил работать детально, а Куинджи заставлял обобщать, без жалости отбрасывать все, что не касается сюжета. Куинджи долго присматривался к ученикам, старался понять, с кем он имеет дело, дальше корректировал, развивая тот потенциал, который видел в начинающем художнике. Эти методы преподавания впоследствии Рущиц возьмет на вооружение.Тем временем дипломную работу выпускника Рущица «Весна» покупает Третьяковская галерея, а меценат Савва Морозов - полотно «Мельница на заходе солнца». Писатель Генрих Сенкевич - картину «Баллада», которая погибнет во время Варшавского восстания (правда, в Национальном литовском музее искусств сохранился этюд к ней). Кстати, позже Сенкевич делает заказы Рущицу на иллюстрации к своим произведениям.- Рущиц не приживается ни в Петербурге, ни в Кракове, ни в Варшаве - возвращается в родное имение…- Где-то с 1908 года он постоянно живет в Богданово. Для него эта земля с холмами, знаменитая Ошмянская возвышенность, место силы, место вдохновения. Именно здесь и были написаны лучшие его произведения. А еще Богданово совсем недалеко от Вильно, куда его приглашают руководить факультетом искусств в университете. Так он и живет между Богданово и Вильно.- Знаю, что вы недавно ездили в Богданово. Осталось ли там что-то, связанное с Рущицем?- Костел Святого Михаила Архангела сохранился. Он горел во Вторую мировую, его отстроили, а в 1999-м перестроили уже из белого кирпича, но в том же архитектурном проекте необарокко, известном по картине «У костела» из фондов нашего музея. Усадьба же не сохранилась, горела во Вторую мировую, потом рядом построили коровники… О ней напоминают остатки въездной аллеи, фундамент кирпичного дома и хозпостроек.Рущиц умер в 1936 году, похоронили его в Богданово на старом кладбище. Это очень атмосферное место: на любимых холмах художника, к нему ведет деревянная лестница. Там же похоронены родители и родственники художника. Все ухожено, досмотрено.- А какой он был декан, педагог?- Он привлек на факультет искусств Виленского университета невероятно сильный педагогический состав: Людомира Слендзиньского, Яна Булгака, в его собственной пейзажной мастерской ассистентом был прекрасный художник Александр Штурман. Они, говоря простым языком, «носились» с учениками как «с писаной торбой». Рущиц же был занят и административной работой, у него хватало другой активности в Вильно, поэтому, когда он консультировал студентов, ученики говорили: над его комментариями размышляли месяцами. У него было принятие и уважение к своим ученикам, которым он давал много свободы, но не прямых советов: «не хватает воздуха», «нет ощущения весны», а дальше - думай сам.В виленский период Рущиц часто оформляет книги, спектакли, говоря по-современному, он был дизайнером различных выставочных проектов. А еще Рущиц - автор первого белорусскоязычного плаката: в 1913-м, когда в Вильно организовали выставку народного творчества, он поместил на нем герб «Пагоня», пояса и надписи на литовском, польском, белорусском и русском.В 1920 - 30-х многие ученики Рущица, те же Сергиевич, Севрук, входили в суполку белорусских художников. Рущиц себя к белорусской народной идее не причислял. Мало того, для него, рафинированному интеллигенту, сказать о себе «Я белорус», наверное, было сродни знаку равенства с крестьянином. С другой стороны, основной доход художнику приносило имение: в хозяйство он вникал, вкладывал средства. Картины тоже уходили за хорошие деньги. Так, например, денег Морозова от продажи «Мельницы…» с лихвой хватило на путешествие по Европе.- Расскажите о семье Рущица, у него были дети?- Три мальчика и три девочки! В сорок с хвостиком, уже успешным и обеспеченным, он женился на 20-летней Регине Роук. Их потомки сегодня живут в основном в Польше. Старшая дочь Янина была историком искусств, исследовала творчество отца. Барбара стала археологом. Внук Фердинанд - экс-директором Национального музея в Варшаве. Правнук - тоже художник, владеет редкой техникой печати на металле. А один из сыновей Рущица стал психологом, профессором, преподавал в одном из университетов США.КСТАТИВыставка «Фердинанд Рущиц (1870 - 1936). К 150-летию со дня рождения художника» идет до 24 января. Она завершает в Беларуси год Рущица, чье имя по инициативе Национального художественного музея внесли в календарь памятных дат ЮНЕСКО на 2020-й.Самые известные работы художника - «Земля» (1898, которая хранится в Национальном музее в Варшаве), «Мельница» (1898, Национальный музей в Кракове), Nec mergitur (1904 - 1905, Литовский национальный музей искусств), «Пустырь» (1901, Литовский национальный музей искусств). В нашем Национальном художественном есть картина Рущица «У костела».ИСПРОБОВАНО НА СЕБЕНа выставку? Идите с ее кураторомКогда кончится ковидное время, на свой день рождения зовите компанию друзей в музей на хорошую выставку. Такой формат запомнится надолго - испробовано на себе.В идеале смотрите выставку с ее куратором (они проводят экскурсии!) или со штатным экскурсоводом. Я не отказываю себе в этом удовольствии, потому что одно дело прийти и посмотреть самостоятельно, а совсем другое, когда эмоционально, с подробностями информацию преподносит профессионал, который занимался подготовкой много месяцев и знает подноготную каждой выставленной картины. Без куратора или классного экскурсовода вы получите только 10% тех эмоций, которые могли бы получить от восприятия искусства.По словам Юлии Лисай, на экскурсии к ней часто приходят одни и те же люди. А я добавлю - люди, которые знают, когда и куда идти. Потому что плановые экскурсии от куратора - бесплатное удовольствие, приходите к определенному времени и оплачиваете только входной билет. Вся информация - на сайте музея, проконсультируют также и по тел. (017) 397-01-63. А вот внеплановая часовая экскурсия с куратором для группы от 5 до 25 человек стоит, например, в Художественном музее - 25 руб. с экскурсоводом - 15 руб. (плюс - для каждого входной билет в музей). Экскурсия бронируется за 2 - 3 недели.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФердинанд Рущиц: белая ворона из МинскаОценка Третьякова позволила Рущицу стать более уверенным в себе (читать далее)