События в США и штурм Капитолия, где располагается Конгресс США, явно стали главной новостью наступившего 2021 года. Мы попросили белоруску Марину, которая давно живет в Вашингтоне, рассказать, как она, ее муж и друзья переживали события у Капитолия и как чувствуют себя сейчас.«МНОГИЕ ВОЗМУТИЛИСЬ: ЕСЛИ ДЕМОНСТРАНТЫ – ПРЕИМУЩЕСТВЕННО БЕЛЫЕ, ОТНОШЕНИЕ БОЛЕЕ СНИСХОДИТЕЛЬНОЕ?»«Никто не ожидал, что протест в поддержку президента Трампа закончится штурмом Капитолия, - говорит Марина. - Хотя к беспорядкам готовились: мэр Вашингтона обещала, что меры по охране порядка будут усилены, просила не устраивать контрпротесты. Сотрудникам госучреждений рекомендовали быть осторожнее.Многие сторонники Трампа - еще и сторонники второй поправки, то есть оружие у них есть, пользоваться они им умеют. Никто не сомневался, что некоторые не обратят внимания на запрет на ношение оружия в Вашингтоне.Когда Трамп призвал толпу идти к зданиям Конгресса, стало не по себе. Но никто не мог представить, что Капитолий будет так незащищен, что полиции и охраны будет недостаточно! Они оказались не готовы агрессивной толпе, и это странно. Хотя летом, во время протестов против расовой дискриминации «Жизни чернокожих имеют значение», для охраны некоторых мемориалов и памятников привлекали еще и Национальную гвардию.Это тоже многих удивило, возмутило и ожидаемо вызвало критику: выходит, когда демонстранты – преимущественно белые, отношение к ним более снисходительное? Кажется, те, кто прорвался в здания Капитолия, так и считали. Иначе как объяснить огромное количество видео, фото, селфи, которые они радостно публиковали в соцетях? Не говоря уж о том, что они не скрывались от прессы, хотя и набрасывались на журналистов.Смотреть на происходящее было довольно страшно даже из дома: флаги Конфедерации, которые многие считают символом расизма, нацистская символика на одежде, какой-то товарищ бегает по Капитолию с подиумом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, мужчина в меховой шапке присел на лавочку… Еще один забрался в кабинет спикера и положил ноги на ее стол. Толпа носилась по зданию в поисках вице-президента Майка Пенса, потому что Трамп на митинге сказал, что тот не выполнил свой долг и не поддержал президента. Я не могу представить, что бы они сделали, если бы нашли Пенса, других людей, которых критиковал Трамп.К вечеру 6 января все относительно успокоилось. Когда пришла смска с оповещением о комендантском часе, муж задумчиво сказал: «Нужно успеть выгулять собаку, пока можно на улицу выходить». В районных чатах стали проводить переклички, чтобы удостовериться, что соседи в порядке. В нашем районе, например, в сообщениях быстренько написали, где примерно снимают квартиру приехавшие на протест, чтобы никто случайно с ними не столкнулся».ЧТО СЕЙЧАС?«На улицах Вашингтона тихо. Мы живем обычной жизнью. Комендантский час был только до 7 утра 7 января. Плюс на 15 дней объявили чрезвычайное положение – это позволяет мэру объявить комендантский час в любое время без дополнительных согласований.Пока сообщается о 5 погибших, один из них – сотрудник полиции, который защищал Капитолий. Продолжаются поиски тех, кто ворвался в здания Конгресса: самых активных довольно быстро нашли по их записям и заявлениям в соцсетях.Но спокойнее как-то не стало. Есть сообщения о планах некоторых сторонников Трампа организовать марши и протесты за несколько дней и в день инаугурации. На этот раз речь не только о Вашингтоне, но о столицах штатов».ЧТО ДАЛЬШЕ?«Америка еще долго будет переживать события 6 января, - считает Марина. - У многих шок, все были уверены в устойчивости американских институтов. А оказалось, не такие уж они и устойчивые. Держатся, но надолго ли? Все те, кто считает, что выборы были сфальсифицированы, не верят избирательным комиссиям, не верят властям штатов, не верят судам... Они верят Трампу и в конспирологические теории, которые активно распространяет QAnon и не только. Что с этим делать – не очень понятно.Некоторые эксперты год назад предупреждали, что поражение Трамп не признает, но никто их по-настоящему не слушал. И про неограниченные возможности политиков в соцсетях тоже много говорили, но ограничивались маркировкой постов и точечными блокировками аккаунтов. Ну, забанил Твиттер бывшего советника Трампа Стива Бэннона в ноябре, но там все было совсем плохо: он призывал обезглавить главного инфекциониста.Серьезные меры техкомпании стали принимать только сейчас (например, Твиттер закрыл аккаунт Трампа. - Ред.). Критики в их адрес много, но это шаг к тому, чтобы наконец-то выработать более-менее универсальные правила.После того, как соцсети приостановили аккаунты Дональда Трампа, в Интернете стали в шутку предлагать ему перейти в Telegram, VK и даже Одноклассники. Хотя в Telegram уже есть несколько аккаунтов Трампа – на одном за несколько дней число подписчиков уже перевалило за 400 тысяч.Уже понятно, что Дональд Трамп никуда из американской политической жизни не уйдет. Даже если Конгрессу удастся подвергнуть его импичменту во второй раз и Сенат. У Трампа – миллионы сторонников, которые готовы и дальше его поддерживать. И раскол между «правыми» и «левыми» никуда в ближайшем будущем не денется, как и расовые проблемы.Мне как иммигранту очень грустно наблюдать за этими процессами. Независимые суды, прозрачный, хоть и довольно запутанный избирательный процесс, – одни из самых важных компонентов американской демократии. Если значительная часть американцев перестанет им доверять, последствия могут быть плачевными».