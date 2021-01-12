Лидеру легендарных «Песняров» Владимиру Мулявину 12 января исполнилось бы 80 лет. Возложить цветы к его памятнику в Минске пришли дети музыканта - Марина, Ольга и Валерий. А также музыканты \\"Песняров\\", друзья и поклонники Владимира Мулявина.Марина работала в сфере арт-менеджмента, сотрудничала с госансамблем \\"Песняры\\" уже после смерти отца, а также продюсировала группу \\"Лявоны\\". Ольга работает в налоговых органах Минска. Сын Валерий также занимается арт-менеджментом.Также у Мулявина был сын Владимир - его тезка и буквально копия отца. Он был талантливым музыкантом, блестящим скрипачом. Но, к сожалению, его не стало в 2006-м. Известно, что он страдал наркоманией и скончался в тюрьме.