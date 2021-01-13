В Беларуси внесли изменения в Налоговый кодекс - в частности на некоторые продукты питания ставка НДС увеличилась сразу в два раза.- С 1 января 2021 года отдельные позиции продовольственных товаров при их реализации на территории Республики Беларусь, при их ввозе на территорию Республики Беларусь облагаются НДС по ставке в размере 20% вместо ранее применявшейся ставки НДС в размере 10%, - говорится в письме Министерства по налогам и сборам.Включить в стоимость продукции возросший НДС надо до начала февраля.НА ЧТО ПОДНЯЛИ СТАВКУ НДССтавка НДС в размере 20% установлена для вафель, чипсов, крекеров, снеков, а также для имбирного печенья и аналогичных изделий, сладкого сухого печенья, галет. В два раза увеличена ставка налога и на кексы, вафельные трубочки, рулеты, вафельные пластины, рисовую и соевую бумагу.До внесения изменений в Налоговый кодекс, хлеб и мучные кондитерские изделия в целом облагались по ставке НДС в 10%, лишь на некоторые позиции - такие как чипсы и снеки - и раньше применялась ставка, равная 20%. Сейчас требования законодательства изменились - ставка налога на добавленную стоимость в 10 пунктов сохранится только лишь для хлеба и хлебобулочных изделий.ЧТО ИСЧЕЗЛО ИЗ СПИСКА ОБЛАГАМЫХ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО СТАВКЕ 10%Из обновленного Налогового кодекса - его текст опубликован в Национальном реестре правовых актов – исчезли многие продовольственные и непродовольственные товары, которые ранее облагались 10% НДС.Фактически эта ставка осталась для категории социально-значимых товаров. Сохраняется она, например, на подсолнечное масло, некоторые виды мяса и рыбы, репчатый лук, томаты и пр. Цены на эти продукты контролирует государство, но вырасти они все равно могут, например, из-за повышения цен поставщиков. Такое, например, произошло в прошлом году с подсолнечным масло - за несколько месяцев оно подорожало почти в два раза, а МАРТ тогда пояснял причины.В 2021 году из списка продовольственных товаров, на ввоз и продажу которых распространяется НДС в 10%, исчезло существенное количество позиций. Назовем следующие: натуральный мед, маргарин, пекарные дрожжи, готовая или консервированная рыба, отруби, готовые пищевые продукты для детей раннего возраста (расфасованные для розничной продажи). Выросла ставка НДС и на овощи, фрукты, орехи, на некоторые виды безалкогольных напитков (например, на основе березового сока) и отдельные категории фруктовых и овощных соков.ЗВОНОК В ТЕМУПредставитель торговой сети: «Цены вырастут, но торговую наценку будем стараться снизить»- В связи с увеличением ставки НДС цены, уплачиваемые конечным потребителям, действительно будут пересматриваться в сторону их роста, - рассказали «Комсомолке» на условиях анонимности в одной из торговых сетей. - Но это вовсе не означает, что увеличение ставки НДС с 10% до 20% автоматически пропорционально увеличит цену. Предприятия торговли могут оптимизировать свою собственную торговую наценку, то есть уменьшить ее, что может в той или иной степени компенсировать возросший налог. Возможности здесь у каждого торгового предприятия свои собственные, как разные и торговые надбавки. Конечные решения – насколько именно будет увеличена цена – будут приниматься по каждой товарной группе отдельно в зависимости от категории конкретного товара, ассортиментного ряда.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Беларуси в 2021 году ввели новые правила проведения скидок и распродаж, изменили «честные ценники»: что меняется для покупателей (здесь вот - далее)