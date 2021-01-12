О Беларуси«Да… Служение в Беларуси оказалось для меня очень поучительным… Именно так! Потому что я многому научился у простых людей, у скромных тружеников. Они протягивают ко мне свои руки, чтобы принять архипастырское благословение. И я вижу их натруженные, мозолистые ладони и думаю о том, что это мне надлежит просить их о благословении! Это их молитвы укрепляют и нашу Святую Церковь, и нашу Родину, и меня». (Из интервью «КП» в 2010 году).«За годы служения Беларусь стала для меня родиной. С глубоким уважением отношусь к белорусскому народу. Это народ со сложной историей, народ многострадальный, стойкий, мужественный и при этом душевный». (Из документального фильма АТН).О власти«Я отношусь к существующей власти так, как и должен каждый христианин. Потому что апостол Павел в своем послании к римлянам раз и навсегда заповедал христианский принцип отношения к светской власти: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13:1). А главою власти в демократическом государстве является тот, кого избрал народ». (Из интервью белорусской «Комсомолке» в 2003 году).О президентских выборах«Призываю каждого из вас к сугубой ответственности перед Богом и потомками. Помните, что мы — одна семья и что брат не должен поднимать руку на брата. Независимо от ваших взглядов и предпочтений — соблюдайте закон, слушайте голос своей совести, будьте людьми. Да умудрит нас Господь сделать правильный выбор! Боже, храни Беларусь! (Обращение к белорусскому народу в преддверии выборов-2020).О смертной казни«Белорусская Православная Церковь настойчиво обращала внимание общественности на проблему смертной казни еще в девяностых годах прошлого века. В 1996 году накануне всенародного референдума, на котором, среди прочего, обсуждался вопрос о смертной казни, мы призвали белорусский народ отказаться от такой меры наказания.Мы, христиане, не можем оправдывать смертную казнь, ибо это грех убийства… Жизнь любого человека принадлежит его Творцу, Богу. Не мы, грешные люди, даровали бытие человеку, — не нам и лишать человека существования. Ведь за жизнь каждого из нас Господь Иисус Христос отдал Свою жизнь, претерпев страдания, унижения, издевательства и смерть на Кресте… Государство, казня своих граждан, каждый раз заново распинает Христа. Такой была наша позиция в год референдума. На сегодня она неизменна». (Из приветственного слова участникам круглого стола «Религия и смертная казнь» в 2013 году)О самостоятельности Белорусской православной церкви«Административная самостоятельность Белорусского экзархата в вопросах его самоуправления не зависит от той или иной формы государственного устройства. Наша каноническая принадлежность Матери-Церкви — Московскому Патриархату — это вопрос церковной истории и канонического права. (...) Политики разных государств могут делить все, что угодно: ресурсы и собственность, интересы и сферы влияния, историю своих государств и дивиденды от политических маневров… Все, кроме одного: кроме истории святости своих народов.Мыслимо ли, чтобы верующие русские, белорусы и украинцы делили Собор Всех святых на «своих» и «чужих»? Можно ли представить, что Псково-Печерские отцы станут «чужими» для православных в Белоруссии, что к отцам Киево-Печерским русские не поедут, потому что они «не наши», а украинцы забудут святыни Белой Руси по политическим мотивам?» (Из материала «Православие и мир»).Об интернете«Согласитесь: ведь, по правде говоря, во всемирной информационной сети человек еще более одинок, чем наедине с собой. Потому что он не несет ответственности ни за себя, ни за кого… А первопричина одиночества как раз и состоит в отсутствии или в нежелании личной ответственности перед конкретным человеком и обществом. (...) Какой сегмент в интернете занимает совесть? Вот именно: никакого, потому что она — в сердце человека и в лоне Творца. Потому и не стоит придавать инструменту большего значения, чем инструментальное. Иначе польза от него может обернуться вредом» (Из интервью «КП» в 2010 году).О Чернобыльской катастрофе«Произошло, наверное, то, что страшнее самой аварии. Люди привыкли к ней, сжились с ней. Время притупило чувство страха смерти и ужаса, предчувствия личной и вселенской катастрофы. Будничными стали и жертвы, которые она продолжает собирать с нарастающей силой. Люди очнулись от первого оцепенения, осмотрелись, убедились, что жить можно, и вновь совратились на пути кривые. Божественная педагогика не была вознаграждена массовым обращением к Богу и покаянием. Пафос Чернобыля так и остался уделом собраний и митингов, все мы не приняли эту беду в своё сердце, не осознали как глас Божий»ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Возрождал православие, был другом Лукашенко, выдвигался на место патриарха: каким нам запомнится владыка ФиларетОн возглавлял БПЦ почти 35 лет (читать далее)Митрополит Филарет хотел уйти со своего поста еще три года назадОн закончил служение на посту патриаршего экзарха всея Беларуси в 2013, но в отставку подавал еще в 75 лет (читать далее)«Все эти 32 года, которые Господь судил мне посвятить Белой Руси, — это воистину чудо!»Интервью владыки «Комсомолке» в 2010 году (читать далее)Митрополит Филарет: «У церкви нет стремления стать государственной!»Вспоминаем еще одно интервью экзарха «Комсомолке» (читать далее)«Владыка Филарет: Я коренной москвич»Он взял самоотвод на выборах патриарха в пользу митрополита Кирилла (читать далее)Новый митрополит Минский и Слуцкий Павел: «По сравнению с Владыкой Филаретом я неопытный человек, неграмотный и молодой»Павел сменил Филарета (читать далее)Что известно о новом Патриаршем Экзархе всея Беларуси: «Он молитвенник, изначально шел в монастырь»В августе новым митрополитом стал Вениамин (читать далее)