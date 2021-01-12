Почетного митрополита Филарета, который возглавлял Белорусскую православную церковь с 1989 по 2013 годы, не стало 12 января 2021 года. Вспоминаем яркие кадры из архивов \\"Комсомолки\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМитрополит Филарет хотел уйти со своего поста еще три года назадОн закончил служение на посту Патриаршего экзарха всея Беларуси в 2013, но в отставку подавал еще в 75 лет (читать далее)Митрополит Филарет: «У церкви нет стремления стать государственной!»Вспоминаем интервью экзарха \\"Комсомолке\\" (читать далее)Новый митрополит Минский и Слуцкий Павел: «По сравнению с Владыкой Филаретом я неопытный человек, неграмотный и молодой»Павел сменил Филарета (читать далее)Что известно о новом Патриаршем Экзархе всея Беларуси: «Он молитвенник, изначально шел в монастырь»В августе новым митрополитом стал Вениамин (читать далее)