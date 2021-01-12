МакДональдс шаг за шагом становится все более экологичным. В этом году сеть ресторанов быстрого питания взяла на себя обязательство сократить использование пластика более чем на 30 тонн. Эта инициатива заложена в глобальной стратегии корпорации «Масштаб во благо» (Scale for Good). А вообще, разработан план по переработке упаковки и приборов во всех ресторанах до 2025 года - МакДональдс планирует полностью перейти на возобновляемые, перерабатываемые и сертифицированные материалы.Насколько это существенный вклад в сохранение экологии Беларуси? Считайте сами: 15 миллионов человек посещают за год сеть ресторанов в Беларуси, и каждый из них приобретает продукцию в упаковке. В 2020 году компания перешла на новую бумажную упаковку для мороженого «МакФлурри», отказавшись от пластиковой крышки, и заменила полиэтиленовую упаковку для игрушек в новых коллекциях «Хэппи Мил» на бумажную. И уже это позволило компании сократить использование пластика за год на 3,5 тонны!А с 1 января этого года более 60% всей пластиковой упаковки заменено на бумажную и деревянную - материал, который не наносит ущерба природа и полностью перерабатывается. А это уже сокращение отходов из пластика более чем на 30 тонн к концу 2021 года. Особенно приятно, что в этом плане МакДональдс Беларуси выступает среди лидеров в Европе.Мы уже рассказывали, что в конце прошлого года компания подвела итоги интересной инициативы в ресторане МакДональдс на ул. Притыцкого, 28. Там предложили посетителям отказаться от использования трубочки и тем самым сократить отходы. Посетители отнеслись к предложению позитивно, и поэтому компания решила распространить эту инициативу во всех ресторанах в Беларуси уже с января. Кажется, мелочь: подумаешь, трубочка. Но это позволит сократить количество отходов до 10 тонн за год! Это не значит, конечно, что ее вообще не будут выдавать посетителям. Желание гостя - закон. Точно так же, как можно заказать кофе с сахаром или без, колу со льдом или без него. Что касается МакДрайва, МакДоставки и молочных коктейлей - к ним будут выдавать новые бумажные трубочки по умолчанию, поскольку это необходимо для безопасности и удобства клиентов.Если же заглянуть вперед, в 2022 год, в планах у МакДональдс в Беларуси - отказаться от пластиковых игрушек в «Хэппи Мил». К слову, наша страна опять станет одной из первых в мире.КСТАТИКрупнейшая сеть общественного питания насчитывает более 38 000 ресторанов в 120 странах по всему миру.