Знаменитый советский и белорусский писатель Василь Быков родился 19 июня 1924 года, прошел всю Великую Отечественную войну, и большинство его произведений – \\"Третья ракета\\", \\"Альпийская баллада\\", \\"Мертвым не больно\\", \\"Сотников\\", \\"Обелиск\\", \\"Дожить до рассвета\\" - именно о тех событиях и о том, что происходит с человеком на войне.Василь Владимирович умер 22 июня 2003 года в онкологическом госпитале в Боровлянах, под Минском. Церемония прощания состоялась 25 июня в Доме литератора, гроб был накрыт бело-красно-белым флагом, так хотел сам писатель.После отпевания траурная процессия примерно в 40 тысяч человек прошла по проспекту Независимости к Восточному кладбищу, где Быков был похоронен на так называемой «аллее звезд».Восточное кладбище в Минске было открыто почти 70 лет назад не в чистом поле - на этом месте был негустой сосновый лес. Он сохранился по сей день, и аллея, на которой похоронены именитые белорусы, находится как раз среди высоких стройных сосен.Крона одной из них не выдержала под тяжестью снега, выпавшего на Рождество, и свалилась на могилы народных писателей Беларуси Ивана Чигринова и Василя Быкова.Народный писатель Беларуси Иван Чигринов - автор романов \\"Плач перепелки\\", \\"Оправдание крови\\", \\"Свои и чужие\\", в центре которых - человеческие страдания в годы Великой Отечественной войны. В 1989 году он стал главным редактором журнала \\"Спадчына\\" и возглавлял его до самой смерти. Умер Иван Гаврилович 5 января 1996 года. На его могиле установлена стела из красного гранита, на ней - раскрытая книга из бронзы с барельефом писателя.Сосна, на которой обломалась крона, стоит как раз рядом с могилой Чигринова. Упавшая часть дерева не зацепила сам памятник. Гранитный валун, под которым покоится Василь Быков, тоже не пострадал. Но обе могилы выглядят сейчас, как будто кто-то вынес на них после праздников уже не нужную елку.Снегопад, напомним, случился 7-9 января, и с тех пор дорожка на так называемой «аллее звезд» на Восточном кладбище расчищалась лишь на первой линии, а могилы Быкова и Чигринова расположены в глубине аллеи, поэтому администрация кладбища не заметила свалившегося на могилы обломка сосны.- Крона не выдержала под тяжестью снега. Хорошо, что памятники не зацепило. Разумеется, мы в ближайшее время все уберем, - заверили 12 января в администрации.К слову, через могилу от Быкова похоронен Владимир Мулявин. 12 января 2021 года ему исполнилось бы 80 лет. В этот день его дети - Марина, Валерий и Ольга, а также его коллеги и поклонники возложили цветы к памятнику музыканта у филармонии. На его могиле они встречаются обычно в день его смерти, 26 января. В этом году будет 18 лет, как ушел Мулявин.