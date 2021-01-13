В приемный покой Республиканского центра детской нейрохирургии в Минске только за выходные с 7 по 10 января 2021 года обратились более 40 детей с травмами, полученными при катании на тюбинге. В понедельник таких было 16, из них шестерых госпитализировали с легкими черепно-мозговыми травмами, с сотрясениями, с нетяжелыми переломами. Два года назад при катании на тюбинге был свой антирекорд – только за одну неделю трое детей получили тяжелые ЧМТ.Вообще, в последние пять лет именно травмы, полученные на тюбинге, вышли зимой на первое место.- Запретить тюбинг нельзя и смысла в этом нет, но надо соблюдать правила и помнить, что чаще всего травмы получают на дворовых необорудованных горках, - рассказал руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный внештатный специалист по детской нейрохирургии Минздрава Михаил Талабаев. – Катание на тюбингах в организованных местах, в Силичах и Логойске, это несколько случаев травм за прошедшие выходные, а все потому, что там гарантированно нет препятствий - катающийся ни в кого и ни во что не врежется. Основную нагрузку по травмам несут дворовые стихийные горки. Я призываю родителей идти на такие горки вместе с детьми и организовывать катание – двое взрослых внизу, двое наверху.Михаил Талабаев объясняет: катаясь на санках, человек касается ногами снега, может тормозить, изменить направление движения или, на худой конец, выпасть из санок на бок, но серьезную травму не получит.- Особенность тюбинга, что ни ребенок, ни взрослый, как правило, ногами до снега не достает, не может управлять, тормозить, изменить направление движения. Движение на тюбинге очень быстрое и бесконтрольное, даже с вращением, - отмечает нейрохирург. - Ребенок, катающийся на тюбинге, – это неуправляемый стайер. Любая небольшая кочка – и тюбинг подбрасывает, что небезопасно для позвоночника. Самое страшное, когда впереди у катающегося препятствие в виде припаркованного автомобиля, дерева, детской горки или другого человека. В последнем случае травмы получают двое.- У детей плотность костной ткани позвоночника не настолько высока, как у взрослого человека, - пояснил исполняющий обязанности заведующего приемным отделением РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич. - И возникают так называемые скрытые или взрывные повреждения позвоночника, при которых тело позвонка, а иногда и два-три тела, в той или иной степени меняют свою форму. Из цилиндрообразных или бочкообразных они превращаются в клиновидные. К сожалению, клиновидная деформация позвоночника мало поддается коррекции в течение последующего роста ребенка. Иногда эта деформация остается на всю оставшуюся жизнь и является причиной ограничения в выборе профессии или в занятии тем или иным видом спорта.Среди детей структура травм такова – 52% бытовые травмы, полученные дома, 35% - травмы, полученные на улице, 6,4 %– спортивные травмы и около 3% - травмы в школах.ТОЛЬКО ЦИФРЫЗимой ежедневно в РНПЦ травматологии и ортопедии с травмами позвоночника обращаются 5-6 взрослых, которые упали где-то на улице, из горнолыжных центров в Силичах и Логойске в снежные дни с травмами привозят еще по 3-4 лыжника или сноубордиста. В последние годы в Беларуси регистрируется около 700 тыс. травм и цифра эта постоянно растет. Травмы занимают четвертое место в причинах гибели людей в Беларуси.