В этот вторник, 12 января, на 86-м году жизни скончался митрополит Филарет, Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси. У него был диагностирован коронавирус.\\"Комсомолка\\" поговорила со священнослужителями, которые были знакомы с митрополитом и с теплотой вспоминают о нем, как о человеке и руководителе.\\"Даже благодаря ему у меня однажды появилось свое жилье\\"- Конечно, митрополит Филарет многое сделал для Православной Церкви в Беларуси. Собственно при Владыке Филарете и была выделена такая часть РПЦ, как Белорусская Православная Церковь или Белорусский Экзархат РПЦ. Это произошло в 1989 году – даже до того, как Беларусь обрела свою независимость. Все мы очень любили Владыку, в какой-то степени каждый считал себя в чем-то обязанным ему, - рассказал \\"Комсомолке\\" протоиерей и бывший председатель Синодального информационного отдела БПЦ Сергий Лепин. - Я был знаком с митрополитом Филаретом еще с юношеских лет. Он преподавал в Минской духовной семинарии и Минской духовной академии, где я учился. Он много сделал и в том числе для меня лично: благодаря Владыке я смог закончить учебу в Минских духовных школах и остаться там преподавателем, он меня отправлял на защиту докторской за границу, при нем я стал председателем Синодального информационного отдела БПЦ. Даже благодаря ему у меня однажды появилось свое жилье.Можно сказать, что митрополит как-то по-особенному верил в меня, и мне бы очень не хотелось не оправдать его надежд… И все мы, священнослужители, его очень любили и уважали. Даже если кто-то из нас не соглашался с его действиями или решениями, то делал он это с сыновьим отношением. Митрополит Филарет обладал особенным расположением не только благодаря своему особенному «служебному положению» - он бы обладателем широких позитивных качеств. Он был ЧЕЛОВЕКОМ, человечищем, я бы сказал. В нем было что-то такое отеческое, «теплое». Он был снисходительным - в хорошем смысле этого слова. Снисхождение, которое не унижает, а располагает и… обезоруживает тебя.- Митрополит Филарет не был строг?- Он обладал всеми необходимыми деловыми качествами, как руководитель такого высокого уровня. Скажем так, там, где нужно сделать замечание – он его делал и так, что из нас не было никого, кого не страшила бы перспектива получить взыскания от владыки. Но эта сторона его служебных обязанностей не перекрывало в нем духовного отцовства. Если говорить проще, власть его не испортила, и напротив: благодаря ей его положительные качества стали более заметны.- Когда вы общались последний раз?- Я не общался с ним давно - задолго до того, как он заболел коронавирусом. Где-то около года. Я не относился к кругу непосредственных друзей и близких владыки, и мне не хотелось злоупотреблять вниманием старца, силы и здоровье которого были и так ограничены.\\"Митрополит Филарет благословил меня на брак и подарил икону\\"- С владыком Филаретом у меня связано много разных воспоминаний. Я отношусь к нему очень уважительно, - рассказывает протоиерей Евгений Громыко, который служит в храме святителя Николая Чудотворца. - В подростковом возрасте, когда я пришел в храм, митрополит Филарет был для меня олицетворением церкви и православия. Уже затем я познакомился с ним. Он благословил меня на поступление в духовную семинарию. Но получилось так, что в семинарию меня не взяли и отправили в духовное училище, потом я поступил на факультет теологии ЕГУ. И в этом учебном заведении митрополит Филарет читал лекции, там же он был научным руководителем моей дипломной работы.Митрополит очень по-отечески, с любовью относился ко всем! Помню, как со своей будущей супругой я пришел к нему за благословением. Он принял нас у себя в кельи, подарил икону, благославив на брак. Выделил нам и небольшую материальную помощь. В свое время он рукоположил меня в дьякона, а затем в священника. Когда я служил в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе, митрополит Филарет предложил мне стать настоятелем храма в Дудутках. Он сказал, что долго думал, кто может там служить, и решил выбрать меня. Я очень благодарен ему за его отеческую заботу, которая распространялась на всех.Мирополит Филарет сделал очень многое: при нем в три раза увеличилось количество приходов, при нем открылись новые учебные духовные заведения.\\"Со смертью митрополита Филарета православные белорусы осиротели\\"- Людей такого масштаба и личности, как митрополит Филарет, на самом деле единицы и, конечно, всем хотелось на него равняться. Вместе с тем владыка Филарет был очень теплым в общении. Когда я был молодым студентом, дьяконом и сотрудником Епархиального управления, чувствовал его отеческую заботу, - рассказывает первый проректор Минской духовной академии протоиереи Владимир Долгополов. - Интересный момент: я учился в школе с музыкальным уклоном и учил теорию музыки по учебнику, написанному его отцом, известным музыковедом. Само же имя Филарет в моем детстве было синонимом служения Церкви. Его труды по возрождению Православия в нашей стране можно сравнить с апостольскими. Со смертью митрополита Филарета православные белорусы осиротели – он всем нам был духовным родителем.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Новый митрополит Минский и Слуцкий Павел: «По сравнению с Владыкой Филаретом я неопытный человек, неграмотный и молодой