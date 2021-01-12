Владимир Мулявин, легендарный музыкант, основатель и художественный руководитель самого успешного и популярного белорусского коллектива - ВИА «Песняры», мог бы 12 января 2021 года отметить 80-летие.Он родился и вырос в Свердловске, а вот армейскую службу проходил в Беларуси под Лепелем. Тогда служили два года, и за это время создал вокальный квартет в своей роте и поучаствовать в организации ансамбля Белорусского военного округа. Уже тогда у него появились работы в стиле «Песняров» и желание остаться в Минске. Остался, создал ансамбль «Лявоны», вскоре ставший «Песнярами», и прославил белорусскую песню не только на весь Союз - на весь мир. Его коллектив был первым из СССР, кто побывал с гастролями в США. «Песняров» называли советским «Битлз». Мулявин вспоминал, как Джон Леннон сказал: «Песняры - это лучшее, что я слышал вообще».Всего «Песняры» выпустили 10 дисков-гигантов, самые известные из них - «Ты мне вясною прыснілася» (1971 г.), «Алеся» (1974 г.), «Гусляр» (1979 г.), «Зачарованная моя» (1983 г.).Личная жизнь Мулявина складывалась не менее бурно творческой. Он был трижды женат. Первая супруга, красавица Лидия Кармальская, была единственной в своем роде артисткой оригинального жанра - колоратурный свист, она свистела со сцены вальсы Шуберта, мелодии из популярных советских кинофильмов… Они прожили вместе 16 лет, у них родились дочь Марина (в этом году ей исполнится 60 лет) и сын Володя (он, к несчастью, из-за пристрастия к наркотикам умер в 33 года). Лидия Кармальская была тем самым человеком, который сделал из Мулявина песняра.Со второй женой, Светланой Слизской, Мулявин прожил меньше пяти лет. В этом браке родилась дочь Ольга (ей 45).Третьей избранницей песняра стала актриса Светлана Пенкина, звезда фильмов «Хождение по мукам» и «Берегите женщин». В 1982 году у них родился сын Валерий. Этот союз стал для музыканта роковым - практически все участники «Песняров» винили в развале ансамбля именно Пенкину.В 2002 году Владимир Мулявин по дороге с дачи в Минск попал в автомобильную аварию. И после нее уже не оправился. 26 января 2003 года песняра не стало. До последнего вздоха рядом с ним в палате больницы сидела его третья жена. Она и похоронена с ним в одной могиле на Восточном кладбище Минска - Светлана Мулявина-Пенкина умерла в 2016 году.В день 80-летия отца его дети - Марина, Валерий и Ольга, а также коллеги и поклонники Мулявина возложили цветы к памятнику музыканта у филармонии. А на его могиле они встретятся в день его смерти, 26 января. В этом году будет 18 лет, как ушел Мулявин.Впрочем, к могиле народного артиста СССР в его день рождения тропа тоже была протоптана.- Я простой поклонник Владимира Георгиевича, его песни со мной всю жизнь, - поделился с «Комсомолкой» Василий Мисник. - Для меня есть три белорусских гения - Купала, Богданович и Мулявин. Поэтому я и приехал почтить его память. 80 лет… Мог бы еще жить. Хотя для меня он живет - в своих песнях.