В Беларусь приходят настоящие морозы. А это значит, что автовладельцам пора запастись качественной омывающей жидкостью. И это знают недобросовестные продавцы: новости о том, что сотрудники ОБЭП или КГК накрывают склады с контрафактными стеклоомывателями, появляются регулярно. Как правило, запрещенные жидкости продают на авторынках в Минске и на трассах в пригороде. Как оказалось, все вредные омывайки в Беларусь попадают из России. Главная проблема – превышение содержания опасного металона: его превышение в некоторых омывайках – в 760 раз! «Комсомолка» составила самый полный список омываек-незамерзаек, которые покупать не нужно.Из чего сделаны омывайки?Зимняя омывайка - это спирт с водой, плюс поверхностно-активные вещества (ПАВ) с отдушкой и синим красителем. Но спирты бывают разные. Их три вида. Если кратко:- Метиловый спирт (метанол) – самый вредный. Он не имеет запаха, а прием внутрь 5 - 10 граммов метанола приводит к тяжелейшему отравлению, одно из последствий которого - слепота. Если выпить 30 грамм и более, то можно умереть на месте. Использование метилового спирта при производстве зимних незамерзаек в Беларуси фактически запрещено (допускается не более 0,05% объемной доли). Зато его любят использовать недобросовестные производители: метанол дешевый, не замерзает и не воняет. Поэтому в некоторых омывайках, которые продаются в Беларуси, допустимые нормы по метанолу превышают нормы в 760 раз!- Изопропиловый спирт (изопропанол) – чуть менее вредный. Имеет резкий запах с примесью запаха ацетона. Если долго дышать изопропанолом, то возникает хронический ринит - поражение слизистой оболочки дыхательных путей, носа. Кроме этого, изопропанол отрицательно влияет на печень. С 2009 году да изопропанол в зимних омывайках в Беларуси тоже запретили (не более 0,05%). Но со вступлением Беларуси в Таможенный союз в марте 2011 года эту норму отменили - теперь в омывающих жидкостях допускается использовать до 70% изопропилового спирта.- Этиловый спирт (этанол) – наименее вредный. Его используют для производства алкогольной продукции. Но это вовсе не означает, что омывайку можно пить. Чтобы отбить охоту желающим, в жидкость добавляют специальную присадку-денатурат, вызывающую при попадании внутрь организма моментальную рвоту.Как определяют, какая незамерзайка безопасная?Главный документ, подтверждающий безопасность омывайки - свидетельство о государственной регистрации. Если находят несоответствия незамерзайки нормативным документам по содержанию метилового спирта, ее запрещают ко ввозу и продаже в Беларуси. «Комсомолка» изучила запретный список. За основу мы взяли данные портала «Продукция и услуги» Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь. Также информация была дополнена из данных ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - а именно из различных постановлений Минздрава Беларуси о запрете ввоза, реализации и хранения тех или иных омывающих жидкостей.САМЫЙ ПОЛНЫЙ СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ В БЕЛАРУСИ ЗИМНИХ СТЕКЛООМЫВАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ – 2021«Антилед» (- 30 °С)Производитель: ООО «Сити-Групп»Место производства: Российская Федерация, Рязанская областьПоставщик в Беларусь: Частное предприятие «АвтоКиликия», г. МинскВыявленные нарушения: температура замерзания всего -10С (при заявленных -30С), выявлено 0,7% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%)Принятые меры: запрет реализации, изъятие из обращения, запрет ввоза и обращения«Nord Star» (-30)Производитель: ООО «Трансзенит»Место производства: Российская Федерация, г. МоскваПоставщик в Беларусь: ООО «Дигитоп», г. МинскВыявленные нарушения: температура замерзания -19С (при заявленных -30С), выявлено 1% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%)Принятые меры: запрет реализации, предписание об устранении нарушений, изъятие из обращения, запрет ввоза и обращения«FrozKO» (-30С)Производитель: ООО «Форвард групп»Место производства: Российская Федерация, Московская область, д. ЛикиноПоставщик в Беларусь: ООО «Торговый дом «БелФлагман», г. ОршаВыявленные нарушения: температура замерзания -19С (при заявленных -30С), выявлено 1% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%)Принятые меры: запрет реализации, предписание об устранении нарушений, запрет ввоза и обращения«Патриот» (-30º)Производитель: ООО ПКО «Патриот»Место производства: Российская Федерация, г. РязаньПоставщик в Беларусь: Частное предприятие «АвтоКиликия», г. МинскВыявленные нарушения: температура замерзания -11С (при заявленных -30С), выявлено 7,22% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%) – в 144 раза больше допустимой нормыПринятые меры: запрет реализации, предписание об устранении нарушений, изъятие из обращения, запрет ввоза и обращения«Freeze way» (-30)Производитель: ООО «ИНВЕСТАГРОПРОМ»Место производства: Российская Федерация, г. МоскваПоставщик в Беларусь: ИП Гончаров А.Э., г. ОршаВыявленные нарушения: температура замерзания -9,4С (при заявленных -30С), выявлено 6,77% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%) – в 135 раз больше допустимой нормыПринятые меры: запрет реализации, предписание об устранении нарушений, запрет ввоза и обращения«Gleid supreme» с маркировкой «Зима» - 30Производитель: ООО «ДИОМЕДЕЯ»Место производства: Российская Федерация, г. МоскваПоставщик в Беларусь: ИП Паращенко С.М.Выявленные нарушения: температура замерзания -9С (при заявленных -30С), выявлено 6,33% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%) – в 126 раз больше допустимой нормыПринятые меры: запрет реализации, изъятие из обращения, запрет ввоза и обращения«Веста» с маркировкой «Антилёд» - 30Производитель: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПАТРИОТ»Место производства: Российская Федерация, г. РязаньПоставщик в Беларусь: ИП Паращенко С.М.Выявленные нарушения: температура замерзания -9С (при заявленных -30С), выявлено 6,125% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%) – в 122 раза больше допустимой нормыПринятые меры: изъятие из обращения, запрет ввоза и обращения«ICEBERG» с маркировкой АЙСБЕРГ -30ºСПроизводитель: ООО ТД «АРКАИМ»Место производства: Российская Федерация, г. КраснодарПоставщик в Беларусь: Частное предприятие «АвтоКиликия», г. МинскВыявленные нарушения: температура замерзания -17С (при заявленных -30С), выявлено 7,414% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%) – в 148 раз больше допустимой нормыПринятые меры: запрет реализации, изъятие из обращения, запрет ввоза и обращения«Cascade» -30ºПроизводитель: ООО «Колорит»Место производства: Российская Федерация, г. Н. НовгородПоставщик в Беларусь: ИП Паращенко С.М.Выявленные нарушения: температура замерзания -19,8С (при заявленных -30С), выявлено 5,822% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%) – в 116 раз больше допустимой нормыПринятые меры: запрет реализации, изъятие из обращения, запрет ввоза и обращения«Polar Express» -30ºПроизводитель: ООО «ГлавОптТорг»Место производства: Российская Федерация, г. МоскваПоставщик в Беларусь: ООО \\"Белагро Бел\\", г. МинскВыявленные нарушения: температура замерзания -11,8С (при заявленных -30С), выявлено 5,492% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%) – в 109 раз больше допустимой нормыПринятые меры: запрет реализации, изъятие из обращения, запрет ввоза и обращения«Veter» -30Производитель: ООО \\"АВАНГАРД\\"Место производства: Российская ФедерацияПоставщик в Беларусь: Частное предприятие «АвтоКиликия», г. МинскВыявленные нарушения: температура замерзания -17С (при заявленных -30С), выявлено 28,02% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%) – в 560 раз больше допустимой нормыПринятые меры: запрет реализации, изъятие из обращения, запрет ввоза и обращения«SNOW QUEEN OF THE ROAD – 30 C»Производитель: ООО «Форнэкс»Место производства: г. Пересвет, Московская обл., Российская ФедерацияИмпортер в Беларусь: ИП Васильченко В.В.Выявленные нарушения: в маркировке имеется надпись «Не содержит метанол!», доля которого превышает допустимую норму не более 0,05 % объемных процента, установленную в Республике Беларусь.Принятые меры: запрет реализации, предписание об устранении нарушений, запрет ввоза и обращения«SNOW QUEEN OF THE ROAD – 30 C»Производитель: ООО «Альтаир»Место производства: г. Москва, Российская ФедерацияИмпортер в Беларусь: ООО «ЕЛК-Сейл», г. МинскВыявленные нарушения: температура замерзания -10С (при заявленных -30С), выявлено 18,2% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%) – в 364 раза больше допустимой нормыПринятые меры: запрет реализации, предписание об устранении нарушений, запрет ввоза и обращения, изъятие из обращения«ОБЗОР - 30ºС с ароматом яблока» (зеленый)Производитель: ООО «Альтаир»Место производства: Российская ФедерацияПоставщик в Беларусь: ООО «Белинвестторг», г.ПинскВыявленные нарушения: температура замерзания -16С (при заявленных -30С), выявлено 8,367% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%) – в 167 раз больше допустимой нормыПринятые меры: запрет реализации, запрет ввоза и обращения«ОБЗОР - 30ºС с ароматом яблока» (синий)Производитель: ООО «Форнэкс»Место производства: Российская ФедерацияПоставщик в Беларусь: ООО «ЕЛК-Сейл», г. МинскВыявленные нарушения: температура замерзания -11,5С (при заявленных -30С), выявлено 17,8% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%) – в 356 раз больше допустимой нормыПринятые меры: запрет реализации, предписание об устранении нарушений, запрет ввоза и обращения«Winter Formula – 30 ºС»Производитель: ООО «ИНТЕГРА»Место производства: Российская ФедерацияПоставщик в Беларусь: ИП Паращенко Т.М. г. БобруйскВыявленные нарушения: температура замерзания -14С (при заявленных -30С), выявлено 8,137% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%) – в 162 раза больше допустимой нормыПринятые меры: запрет реализации, запрет ввоза и обращения«NORD ACTIVE -30»Производитель: ООО «ПараллельЛимитэд»Место производства: Российская ФедерацияИмпортер в Беларусь: Частное предприятие \\"Оазис холода\\",г. МинскВыявленные нарушения: температура замерзания -18С (при заявленных -30С), выявлено 29,04% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%) – в 580 раз больше допустимой нормыПринятые меры: запрет ввоза и обращения«Master ICE» -30Производитель: ООО «НОРТВУД»Место производства: Российская ФедерацияПоставщик в Беларусь: ООО «ПетраКолор», г. МинскВыявленные нарушения: температура замерзания -15С (при заявленных -30С), выявлено 28,02% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%) – в 560 раз больше допустимой нормыПринятые меры: запрет реализации, изъятие из обращения, запрет ввоза и обращения«FROZOK - 30» («Cold Star»)Производитель: ООО «КлинГласс»Место производства: Российская ФедерацияИмпортер в Беларусь: ИП Жизневский В.Г.Выявленные нарушения: температура замерзания -7С (при заявленных -30С), выявлено 16,2% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%) – в 324 раза больше допустимой нормыПринятые меры: запрет реализации, изъятие из обращения, запрет ввоза и обращения«FROZOK - 30»Производитель: ООО «Авто-Химическая компания»Место производства: Российская ФедерацияПоставщик в Беларусь: Частное предприятие «АвтоКиликия», г. МинскВыявленные нарушения: выявлено 22,69% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%) – в 452 раза больше допустимой нормыПринятые меры: запрет ввоза и обращения«FROZOK - 30» («Winter Cold»)Производитель: ООО «Авто-Химическая компания»Место производства: Российская ФедерацияПоставщик в Беларусь: ООО «МОТЕХСАВТОЗАПЧАСТИ», г. МинскВыявленные нарушения: выявлено 8,66% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%) – в 173 раза больше допустимой нормыПринятые меры: изъятие из обращения, запрет ввоза и обращения«Gleid Expert» -30 («Cold Star» -30)Производитель: ООО «КлинГласс»Место производства: Российская ФедерацияПоставщик в Беларусь: ООО «Автоспейс», г. МинскВыявленные нарушения: выявлено 37,99% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%) – в 760 раз больше допустимой нормыПринятые меры: запрет реализации, изъятие из обращения, запрет ввоза и обращения«ULTRA CLEANER» -25ºСПроизводитель: ООО «Реверс»Место производства: Российская ФедерацияПоставщики в Беларусь: ИП Чумаченко Александр Васильевич (г. Гомель) и ИП Осипенко Максим Валерьевич (г. Гомель)Выявленные нарушения: температура замерзания -20С (при заявленных -25С), выявлено 8,634% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%) – в 172 раза больше допустимой нормыПринятые меры: запрет реализации, запрет ввоза и обращения«ULTRA CLEANER» -30ºСПроизводитель: ООО «Реверс»Место производства: г. Москва, Российская ФедерацияИмпортер в Беларусь: ЗАО «БРК», г. БрестВыявленные нарушения: температура замерзания -14С (при заявленных -30С), выявлено 27,73% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%) – в 554 раза больше допустимой нормыПринятые меры: запрет реализации, предписание об устранении нарушений, изъятие из обращения, запрет ввоза и обращения«ICE DRIVE - 30»Производитель: ООО «ИВЕНТА»Место производства: Российская ФедерацияПоставщик в Беларусь: ООО «Авто1-Гомель», г. ГомельВыявленные нарушения: температура замерзания -13,6С (при заявленных -30С), выявлено 7,572% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%) – в 151 раз больше допустимой нормыПринятые меры: запрет реализации, запрет ввоза и обращения«Arctic Gleid - 30»Производитель: ООО «МАСТЕР-АКВА»Место производства: Российская ФедерацияПоставщик в Беларусь: ООО \\"МОТЕХСАВТОЗАПЧАСТИ\\", г. МинскВыявленные нарушения: температура замерзания -17,2С (при заявленных -30С), выявлено 9,069% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%) – в 181 раз больше допустимой нормыПринятые меры: запрет реализации, запрет ввоза и обращения«RedLine - 30»Производитель: ООО «Интерторг»Место производства: Российская ФедерацияПоставщик в Беларусь: Частное предприятие «АвтоКиликия», г. МинскВыявленные нарушения: температура замерзания -11С (при заявленных -30С), выявлено 7,069% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%)Принятые меры: запрет реализации, запрет ввоза и обращения«Clean Way - 30»Производитель: ООО «ИВИОН»Место производства: Российская ФедерацияПоставщик в Беларусь: Частное предприятие «АвтоКиликия», г. МинскВыявленные нарушения: температура замерзания -6С (при заявленных -30С), выявлено 5,903% метилового спирта (при допустимой норме в 0,05%) – в 167 раз больше допустимой нормыПринятые меры: запрет реализации, запрет ввоза и обращенияКроме этого, есть еще омывайки, запрещенные в Беларуси. Вот их список:«NORD CITY минус 30C» (ООО «САТА АЗОРЕС», Российская Федерация) (основание)«Winter cold -25ºС» (ООО «ВТОРНЕФТЕПРОДУКТ-М», Россия, Москвская обл., г. Люберцы). Содержание метанола составило 12,44%, при допустимом уровне не более 0,05%«FREEDOM -30» (ООО «Карат», Российская федерация, Рязань). Содержание метанола: 12,44%, при допустимом уровне не более 0,05% (основание)«FREE ROAD -30» (ООО «ПКФ Химпром», Российская федерация, г. Санкт-Петербург). Содержание метанола: 18,12%, при допустимом уровне не более 0,05%,«УМНЫЙ ВЫБОР -20°С» (ООО «КИЛИКИЯПЛЮС», РБ, г. Минск, ул. Бабушкина). Содержание метанола: 0,0651%, при допустимом уровне не более 0,05%.«North Drive-30» (ООО «Регион продукт», Российская Федерация, г. Ярославль) (основание)«SNOW ICE -30» (ООО «Сити-Групп», Российская Федерация)«GLEID Pro-30» (ООО «Глейдис» РФ, г. Москва). Импортер в РБ ЧП «Все о стройке», г. Минск.