Почти две недели прошло с начала нового, 2021 года. Повлияла ли смена дат на ситуацию с коронавирусом в Беларуси и в мире? Пока обстановка по-прежнему напряженная. Хотя число новых случаев в стране чуть снизилось: если раньше за сутки официально регистрировали под 2 тысячи случаев, то по данным на 12 января - 1731 тест на COVID-19 оказался положительным. За сутки сделали почти 5 тыс. тестов на коронавирус, а всего с начала пандемии - уже 4 млн 144 тыс. 027. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 1535 пациентов с ковидом, из них за последние сутки - девять человек.Интересно, что стал известен регион Беларуси, где заболеваемость COVID-19 снизилась вдвое.Одна из самых печальных новостей, связанная с коронавирусом, - смерть православного митрополита Филарета, Почетного патриаршего экзарха Беларуси. 85-летний бывший глава БПЦ долго лежал в больнице с COVID-19.В целом в мире количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки возросло более чем на 660 тыс. и превысило 89,04 млн. - такие данные предоставила Всемирная организация здравоохранения.Есть позитивные новости из соседней России - там заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается в 22 регионах, растет только в двух, а в остальных субъектах ситуация стабилизируется. Тем временем в Молдове процесс вакцинации против коронавируса нового типа планируют начать уже в феврале.А вот из неожиданного: врач рассказал, почему нужно сосать лед, чтобы не заболеть коронавирусом.Не обходит стороной коварный вирус и высших чинов. Стало известно, что президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заразился «короной». Пока заболевание проходит бессимптомно, и президент самоизолировался.Читайте также:Врач назвал два лекарства, которые нельзя использовать при COVID-19Ученые рассказали, чем COVID-19 похож на ВИЧ