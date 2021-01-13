Людмила Быстренко 13 января пришла в суд Ленинского района Минска вместе с внучкой Дарьей. Женщине пришла повестка за участие в акции протеста 14 декабря: тогда в Минске прошел очередной марш пенсионеров, были задержаны около 80 человек.- Я хотела своими глазами увидеть, что происходит. Потому что по телевизору говорят одно, в интернете – другое, - объясняет свое присутствие там 67-летняя Людмила Быстренко. - На площади Независимости сотрудники в черной форме сказали нам пройти в автобус – якобы для проверки документов, потом обещали отпустить. Но никто не поверил и с места не сдвинулся. Тогда нас окружили в плотное кольцо и все-таки отвели и автобус. Внутри оказались 80 человек. Сами омоновцы и посчитали, слышала, поэтому и знаю. Стекла были заклеены какой-то темной пленкой, душно – я начала задыхаться, побежала туда, где водитель – там хоть какой-то свет был. Одна женщина сорвала с окна темную пленку – на нее начали кричать. Я обратилась к омоновцам: «Вас это все устраивает, эта тень, или вы привыкли в этом жить?». Кто-то ответил, что им так хорошо.В РУВД Людмила Иосифовна вместе с другими задержанными провела около 7 часов.- Никто не предложил сесть, воду тоже не предлагали. Я боялась только за маму. Это все воспринималось как что-то нереальное.Процесс по делу Людмилы Быстренко вела судья Анастасия Ачалова. Имя свидетеля из милиции было засекречено «для обеспечения безопасности сотрудника». По скайпу милиционер рассказал, что в тот день дежурил в городе в гражданской форме. Около 15 часов на проспекте Независимости стали собираться люди.- У некоторых с собой были бело-красно-белые флаги. Граждане двигались вдоль проспекта, потом подошли к елке, ходили вокруг нее в так называемом хороводе, выкрикивали провокационные лозунги.Во что была одета Людмила Быстренко и выкрикивала ли она какие-то лозунги, свидетель ответить не смог – сказал, что не помнит.Пока судья Анастасия Ачалова была в совещательной комнате, Людмила Иосифовна немного переживала:- Почему так долго? Неужели меня решили отправить на сутки? У меня и вещей с собой никаких нет.Судья признала женщину виновной по части 1 ст. 23.34 КоАП и назначила ей штраф – 870 рублей.— Это две мои пенсии, - прокомментировала решение Людмила Быстренко. – Но я ни о чем не жалею, переживем и штраф: меня не устраивает, что происходит, невозможно сидеть дома.13 января за участие в протестной акции осудили и других пенсионеров: у дверей канцелярии они делились друг с другом суммами штрафов:- Сколько у вас?- 20 базовых. Говорят, это еще немного! – говорит женщина, которая в суд сегодня тоже пришла вместе с внучкой.По информации правозащитников лишенного регистрации в Беларуси центра \\"Вясна\\", сегодня осудили 6 пенсионерок: в сумме им назначили 4350 рублей штрафа.Вчера, 12 января в этом же суде штраф назначили и маме Людмилы Иосифовны: 89-летней Валерии Смирновой тоже придется заплатить 870 рублей. Правонарушительницей женщину признали впервые. По словам родственников, она расстроилась, но была к этому готова. Решение суда женщина собирается обжаловать.