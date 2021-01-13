Совет министров Беларуси 13 января опубликовал на своем сайте сообщение Оргкомитета по проведению чемпионата мира по хоккею 2021 года по итогам недавней встречи с Рене Фазелем - президентом Международной федерации хоккея. Беларусь готова полностью обеспечить весь комплекс необходимых мероприятий, в том числе организационного, противоэпидемического характера, а также безопасность и комфортное пребывание участников и гостей чемпионата с учетом поступивших рекомендаций МФХ, заявляется в сообщении на правительством сайте.Оргкомитет заверил, что белорусская сторона будет следовать рекомендациям и правилам, установленным МФХ для проведения соревнований с учетом пандемии. Зарубежной прессе гарантируют аккредитацию и стабильную работу интернета, а участникам и зрителям - полную безопасность.- Якобы имеющие место факты исключения белорусских спортсменов из сборных команд и отстранения от соревнований за политические взгляды являются безосновательными, - заявили в оргкомитете. Но подтвердили, что «имелись факты задержания и привлечения к ответственности отдельных спортсменов за участие в мероприятиях, нарушающих общественный порядок».Отдельно в сообщении высказались о главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрии Баскове. Напомним, его считают участником инцидента на «Площади перемен» в Минске, в результате которого умер местный житель Роман Бондаренко. Так вот, «белорусская сторона исходит из принципа презумпции невиновности», но в то же время готова организовать встречу представителей МФХ с Генеральным прокурором Беларуси. Как уточняется в заявлении - «для ознакомления с результатами проведенных проверочных мероприятий в рамках доследственной проверки».Что касается Латвии, то «белорусская сторона готова к диалогу» с соорганизатором чемпионата. А увязка его проведения с изменениями Конституции, «организацией некоего «диалога» и другими внутренними вопросами Беларуси сама по себе абсурдна», считают в оргкомитете чемпионата.Там рассказали, что диалог уже идет давно в виде «диалоговых площадок во всех регионах страны» и что поступившие предложения рассмотрят на Всебелорусском народном собрании.