11 месяцев уроженцу Гомеля, отцу четверых детей, сварщику Владимиру Мельникову пришлось провести за решеткой. А мог бы и все восемь лет, если бы не боролся.В тюрьму гомельчанина привела, казалось бы, обычная перебранка. Как-то на улице он поругался с другим мужчиной, как выяснилось позже - адвокатом.- Он был с другой компанией. При встрече я не подал им руки, - рассказывает свою версию событий осужденный гомельчанин. - Тот человек начал грозить, мол, я не знаю, кто он такой. Я испугался, пошел в свой автомобиль и взял пневматический, но неисправный пистолет и муляж гранаты. Думал как-то защитить себя от возможных неприятностей таким образом.Когда Владимира увидели с пистолетом и муляжом гранаты, об этом сообщили в милицию. Поначалу, казалось, в инциденте быстро разобрались, и про конфликт почти забыли. В отношении сварщика проводили проверку, оценивали, можно ли его обвинить в угрозе убийством, но в итоге трижды выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела - состава преступления в действиях Владимира не находили.Но потом было возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство, причем, не по первой, а по третьей части статьи 339 Уголовного кодекса - «...с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия». Суд приговорил Владимира почти к максимально возможному наказанию.- Когда прокурор запросила 9 лет особого режима - был шокирован. Я ведь даже не был под стражей, приходил в суд из дома, и тут такое… Думал: но суд же разберется... И вдруг приговор - 8 лет лет, причем особого режима, как убийце какому. И это за то, что у меня в кармане были какие-то муляжи… Под стражу взяли в зале суда, мне стало плохо от неожиданности, пришлось вызывать «скорую», - вспоминает Владимир.Защитник Владимира обращал внимание на многие нарушения, на то, что потерпевшие (которыми стали свидетели) первоначально давали одни показания, затем - другие. И в целом, максимум, чего стоит дело Мельникова, по мнению его адвоката, - административного правонарушения.За спиной гомельчанина уже были судимости, но последние годы он вел добропорядочный образ жизни. Однако как рецидивиста его направили в колонию, известную одними из самых строгих условий содержания. Но Владимир не остановился и с помощью своего адвоката добивался пересмотра дела. Гомельский областной суд отклонил апелляционную жалобу. А затем президиум областного суда изменил приговор.- Поменяли часть 3 статьи 339 на часть 1, сняли шесть лет, оставили два года лишения свободы, изменили режим с особого на строгий, применили амнистию, и в итоге отсидел только 11 месяцев, - говорит Владимир. Он уверен, что его вообще должны были оправдать.Освободить Владимира должны были еще перед Новым годом, но бумага в колонию пришла только в канун православного Рождества - 6 января. И вот, наконец, он дома:- Я был основным кормильцем семьи, младшему ребенку - всего 9 лет. Как мог, зарабатывал. Жена - врач, осталась одна и сама тянула семью. Трижды переболела, лежала под ИВЛ. Сколько настрадался младший сын! Мне приходилось его обманывать, говорить, что я уехал работать на лесоповал - в надежде, что справедливость восторжествует, и меня выпустят.Владимир намерен дальше добиваться справедливости:- Подготовлю бумаги и представлю их в Генеральную прокуратуру, Верховный суд, хочу подключить КГБ, управление собственной безопасности СК. Мне хотелось бы, чтобы меня услышали в высоких инстанциях.КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТАЗащищавший Владимира адвокат Петр Борисов обращал внимание суда на то, что потерпевшие первоначально, в милиции, утверждали, что Мельников не направлял ни на кого пистолет, а просто держал его в руках. А на следствии они изменили свои слова.- Прокурор области вынес постановление, по которому полагалось считать последним процессуальным решением постановление Советского РОВД об отказе в возбуждении уголовного дела. Это постановление прокурора области никто не отменял. Но уголовное дело, все же, возбудили. Это незаконные действия, которым суд первой инстанции не дал оценку.Борисов считает, что в действиях Владимира можно усмотреть лишь состав административного правонарушения.