Традиционный концерт в день рождения Владимира Мулявина в большом зале Белгосфилармонии состоялся 12 января. В этом году особый колорит ему придало празднование 80-летие народного артиста.Постоянный участник этих событий - Национальный академический народный оркестр имени Иосифа Жиновича. Не изменил своей традиции прославленный коллектив и в этом году. Дирижировал оркестром заслуженный артист Беларуси Александр Кремко. На концерте звучали его фантазии для оркестра на темы авторских и народных песен, а также фрагменты восстановленной им рок-оперы \\"Песня пра Долю\\".В большинстве песен и композиций концерта солировал Ян Женчак. Он спел и обработки народных песен, созданных Владимиром Мулявиным, и авторские композиции, и партии в рок-опере. Также в ней впечатляюще исполнила партию Матери и Жены солистка Музыкального театра Екатерина Дегтярева. Пели в концерте, который вела известный музыковед Ольга Брилон, и солисты оркестра Игорь Задорожный и Андрей Колосов.На концерте к 80-летию Мулявина были его дети Ольга и Валерий, а также участники ансамбля разных лет. Один из них, заслуженный артист Беларуси Владислав Мисевич, вышел на сцену и исполнил Yesterday - перевод песни \\"Битлз\\", которое в свое время исполнял на концертах ансамбля.