Белорусских хоккеистов, проведших хотя бы сезон в НХЛ, можно пересчитать по пальцам - за всю историю их всего шесть. Последний – Михаил Грабовский – играл в марте 2016-го. И потому прорыв Егора Шаранговича в основной состав «дьяволов» – важное событие для всего белорусского спорта, а для хоккея тем более.Пока в Америке был хоккейный антракт, Егор успешно выступал в минском «Динамо». В 34 матчах КХЛ он забросил 17 шайб и был не только лучшим снайпером клуба, но и среди самых-самых во всей лиге.До этого Егор два года играл за «Бингемптон Дэвилз» - команду второй по силе лиги Америки (АХЛ) и фарм-клуб «Нью-Джерси Дэвилз». Там его использовали в нижних звеньях, не особо давая отличиться в атаке. Но прогресс Егора в КХЛ был замечен, его отозвали в тренировочный лагерь и дали шанс попасть сразу в основной состав «Нью-Джерси Дэвилз».В тренировочных матчах Егор забивал и ассистировал партнерам, будто продолжал играть за минское «Динамо».И на последней тренировке его даже попробовали в первом звене нападающих, что подчеркивало уровень доверия тренеров и класс игрока.И вот в ночь на 13 января клуб назвал состав на сезон, в который вошел и 22-летний минчанин. Егор будет выступать под номером 17. Быть может он станет нашей легендой номер 17?!«Нью-Джерси Дэвилз» три раза выигрывал Кубок Стэнли, последний раз – в 2003-м. В 2012-м клуб играл в финале, а затем начался затяжной кризис. Последние два сезона «дьяволы» не попадали в плей-офф. Сейчас это аутсайдер НХЛ.В ночь на 15 января «Нью-Джерси Дэвилз» с Шаранговичем с составе сыграет против «Бостон Брюинз».