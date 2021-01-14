Гололедный ад с сотнями падающих и ломающих руки-ноги людей в Беларуси сменился снежным раем – дети и взрослые катаются с горок и… десятками получают легкие переломы, черепно-мозговые травмы и сотрясения. Случаются и серьезные инциденты. В Минске четырехлетний ребенок катился с горки на ледянке и попал под машину. А в Крупском районе 38-летняя женщина каталась на тюбинге, который был привязан к автомобилю. Когда машина разворачивалась, ее занесло и тюбинг с женщиной впечатался в забор. Она получила тяжелые травмы.«Комсомолка» собрала советы от МЧС и Минздрава, как сделать безопасными зимние забавыВЫБИРАЕМ ОДЕЖДУОдевайтесь тепло (зима все же!), но подбирайте одежду, не стесняющую движений. Ребенка не стоит одевать в куртку, которую купили ему на вырост или тяжелую шубу. Обувь выбирайте прочную, удобную, без высокого каблука. Желательно обзавестись средствами защиты – наколенниками, налокотниками и шлемом.ВЫБИРАЕМ ГОРКУГорка, с которой вы решили кататься, должна быть покатой, с уклоном не более 20 градусов. Особенно обращайте на это внимание, если решили кататься на тюбинге! Не стоит кататься с горки, если на ней есть трамплины, ямы, бугры, на которых ваши санки может подбросить. Обратите внимание, чтобы горка не выходила на дорогу, к реке или озеру. Внимательно осмотритесь, нет ли рядом столбов, деревьев, больших камней, ограждений или чего-то еще, куда можно с размаху врезаться. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения.ВЫБИРАЕМ ТО, НА ЧЕМ БУДЕМ КАТАТЬСЯКататься на санках, тюбинге или ледянке? У каждого приспособления есть свои плюсы и минусы.Пластмассовые ледянки – штуки простые и недорогие. Кататься на ледянке можно ребенку старше трех лет, если ребенок младше, он не сможет управлять ею. Объясните детям, что не стоит пытаться съехать с горы вдвоем на одной ледянке – они предназначены только для одиночного катания!Самый безопасный вариант ледянки – сделанная в форме груши, с длинной ручкой на конце. Ею удобно рулить и тормозить.Нельзя кататься на ледянке с горки, где есть трамплины и любые другие препятствия – из-за любого резкого подскока на горке ребенок может повредить позвоночник или копчик. Ледянки становятся неуправляемыми на большой горке или если ребенок садится на нее с ногами, могут заваливаться на бок и закручиваться. Если у вас маленький или пугливый ребенок, не выбирайте для него ледянку в форме корыта или тарелки – они даже на рыхлом снегу разгоняются до приличных скоростей и ребенок может получить травму или испугаться.Старые добрые санки считаются самым безопасным приспособлением для катания с горок. Их лучше использовать детям от 4 до 10 лет. Кататься на обычных санках лучше всего со снежных склонов. Преимущества санок: можно рулить и тормозить ногами, есть возможность контролировать направление движения, чтобы избежать опасного столкновения, можно просто завалиться на бок. Когда ребенок катится с горы на санках, он принимает анатомически правильную позу, это тоже снижает вероятность травм. Единственная опасность при катании на санках – нужно следить, чтобы ребенок не запутался ногой в полозьях, слезая с санок, или во время движения.На снегокате можно кататься вдвоем, но подвохов здесь немало. Снегокат может зацепиться передним полозом за корень дерева, бугорок снега или другое препятствие и перевернуться. С него трудно слезть на большой скорости (а разгоняется он быстро практически на любом склоне). Если резко затормозить на снегокате, можно перевернуться через голову. Если взрослый едет с горы вместе с ребенком, посадив его на снегокат впереди себя, ему будет очень трудно рулить, тормозить и эвакуироваться в случае опасности.Самая модная, но и самая травмоопасная штука – тюбинг (ватрушка). Она легкая, хорошо едет даже по ненакатанной горке. На ней нельзя кататься ребенку, который еще не дотягивается руками до ручек ватрушки! Тюбинг молниеносно разгоняется, скорость у него выше, чем у санок или снегоката на аналогичном склоне, а спрыгнуть с него невозможно. Ватрушка неуправляема, катающийся на ней не может затормозить самостоятельно. Ни в коем случае нельзя кататься на тюбинге с горок с трамплинами – можно получить серьезные травмы спины и шейного отдела позвоночника. На тюбинге катающегося может «закрутить», и он перестанет ориентироваться в пространстве.Кататься на тюбинге надо только на специально подготовленных горках. В Минске такие есть. Список горок, на которых в столице можно кататься на тюбингах, собрало агентство Минск-Новости.ВЫБИРАЕМ СТРАТЕГИЮ ПОВЕДЕНИЯНикогда не садитесь на тюбинг, санки, ледянку или снегокат в состоянии опьянения и не привязывайте их к автомобилю! Не стоит также устраивать «паровозики» из санок или тюбингов. Садиться на санки, ледянку, тюбинг нужно аккуратно, как на стул, а не прыгать с размаху. Прежде, чем спуститься с горки, убедитесь, что на траектории вашего движения нет других людей и препятствий.Если у вас маленький ребенок, лучше найти для катания небольшую малолюдную горку, где нет детей старше семи лет. Если горка вызывает у вас сомнения, испытайте ее - первый раз скатитесь с нее сами, без ребенка. Если вы все же пришли с малышом на оживленную разновозрастную горку, внимательно следите за ним!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Четырехлетний ребенок попал под машину, когда спускался с горки на ледянке.Медики рассказали, чем опасны травмы, полученные при катании на тюбингах.