8 января 2021 года продленным и обновленным указом N 143 «О поддержке экономики» (изначально его ввели с апреля по октябрь 2020 для поддержки бизнеса во время пандемии) изменили некоторые трудовые права работников и их нанимателей. К слову, некоторые из этих нововведений чиновникам предлагали ввести еще полгода назад.Можно болеть дома 3 дня без открытия больничногоТакое право и ранее наниматели предоставляли многим айтишникам, а теперь его получили и все остальные. С 8 января 2021 работника, который плохо себя чувствует, можно освободить от работы на срок до 3 дней суммарно без открытия больничного. По общему правилу, за это время зарплата за работником не сохраняется, но наниматель может в коллективном договоре или других документах предусмотреть и сохранение зарплаты на дни плохого самочувствия. Однако бюджетные организации так делать не могут, они предоставляют только неоплачиваемые три дня болезни.Прошлым летом правительству предлагали разрешили работникам болеть без получения больничного листка 5 дней.На время самоизоляции – оплачиваемый отпускТеперь работник имеет право на оплачиваемый отпуск для самоизоляции, например, если он стал контактом 1-го уровня с больным COVID-19. Продолжительность самоизоляции устанавливается соглашением сторон. Однако есть условие: на самоизоляции он должен находится там, где решит наниматель.Оплата такой самоизоляции - не ниже установленной тарифной ставки, оклада, если в коллективном договоре или соглашении не прописано иное. При этом оплата не может быть меньше установленной законодательством минимальной планки.Простой без ограничений срокаПо закону период вынужденного простоя (проще говоря, невозможности предприятия полноценно работать из-за объективных причин) в течении года не может достигать суммарно более 6 месяцев (ч. 1 ст. 34 ТК). Теперь же такое ограничение убрали из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, которая не позволяет полноценно вести бизнес (например, ресторану или турфирме). Но если простой длится более 6 месяцев за год, для работника это уважительная причина для увольнения по контракту (основанием в трудовой книжке будет ст. 41 ТК – по требованию работника)Соцработникам – не более 900 сверхурочных часов в годЕсли няня или санитарка в стационарном учреждении соцобслуживания работают вахтовым методом, количество часов их сверхурочной работы не может быть более 900 в год.Лекарства без рецепта опять могут доставлять на домВ апреле 2020 некоторым продавцам лекарств (имеющим специальную лицензию) разрешили доставлять лекарства без рецепта на дом, но в июле не продлили это разрешение. Теперь же доставку лекарств снова продлили - до 1 июля 2021 года.КСТАТИВесной правительство рассматривало возможность повышения размера пособия по безработице до бюджета прожиточного минимума для потерявших работу из-за пандемии коронавируса, но такие изменения в итоге не приняли. Сейчас средний размер пособия безработного – около 30 рублей, а бюджет прожиточного минимума – чуть более 258 рублей.