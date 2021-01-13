Известная белорусская певица Анжелика Агурбаш, которая живет сейчас в Москве, записала видеообращение, в котором убеждает блогера Игоря Лосика, признанного правозащитниками политзаключенным, прекратить голодовку. Потому что важно думать сейчас о семье и своем здоровье.- Игорь Лосик. Нашла адрес его в соцсетях, отправлю ему письмо или открытку. Хочу призвать его остановить голодовку, потому что он должен думать в первую очередь о том, чтобы выйти из застенков живым. И все белорусы, находящиеся сейчас… (сбивается и продолжает – авт.) Я так волнуюсь, потому что не могу говорить спокойно об этом, меня просто колотит. Хочу призвать остановить голодовку. Никому ничего в данной ситуации доказать невозможно. Обратить внимание на себя, на свои принципы, на свое человеческое достоинство невозможно.Напомним, с похожим обращением к Игорю Лосику обратилась и Светлана Тихановская:«Не надо жертвовать собой, - сказала она, отметив: - Я бы хотела, чтобы Игорь подумал о семье, потому что он нужен жене, дочери и родителям», — сказала она в эфире Радыё \\"Свабода\\".Напомним, уже более полугода Игорь Лосик, белорусский блогер, администратор крупного оппозиционного телеграм-канала «Беларусь головного мозга» находится в заключении. Его обвиняют по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. 25 декабря должен был истечь максимальный срок его содержания под стражей, однако на свободу вон не вышел. Накануне Игорю Лосику предъявили новое обвинение - участие в массовых беспорядках. В знак протеста Игорь Лосик объявил бессрочную голодовку, которая длится уже 30 дней.Недавно Игорь заявил, что не планирует прекращать голодовку. Его письмо было опубликовано в его telegram-канале «Беларусь головного мозга».«Очень вас всех прошу — не нужно уговаривать меня прекратить голодовку и сдаться. Как я могу сдаться, когда больше полугода меня держат в тюрьме незаконно. Я уже забыл голос своей дочери. Я понимаю, что мои родные и все небезразличные люди очень волнуются за мое здоровье. Но останавливаться я не могу и не хочу. Своей жизнью я буду распоряжаться сам, а силы у меня пока еще есть. Я верю в силу вашей солидарности», – написал Лосик.Его адвокат говорит, что его подзащитный обеспечен минимальным медицинским наблюдением, насколько это может позволить себе заведение, где он находится. Игорю Лосику измеряют давление и уровень сахара в крови.ЧИТАТЬ ТАКЖЕ«Отдаю себе отчет в том, что могу умереть»: политзаключенный Игорь Лосик рассказал, когда прекратит голодовкуЕго супруга Дарья Лосик прекратила голодовку«Это один из крайних методов протеста в тюрьме»: правозащитник и экс-заключенный – о голодовках за решеткойВспомнили, кто в Беларуси решался на такой метод и приводила ли голодовка к удовлетворению требований заключенных