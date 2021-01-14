- В последние годы мы, травматологи, с обморожениями встречаемся нечасто, потому что и зим холодных давно не было - рассказал исполняющий обязанности заведующего приемным отделением РНПЦ Травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич. - Но холодовая травма – это серьезная травма. При переохлаждении организма страдает сердечно-сосудистая система и конечности, которые отдают свою кровь на поддержание функций центральной нервной системы и внутренних органов, то есть на их жизнеобеспечение. При этом приток крови к рукам и ногам значительно уменьшается, возникает спазм сосудов. Конечности, если даже и не омертвевают, то испытывают ишемию (недостаточность кровообращения).Усугубляющие факторы кроме мороза - сырая погода и пронизывающий ветер, а еще алкоголь и наркотическое опьянение. Потому что, если человек, к примеру, под градусом, то спазм может возникнуть еще более сильный а к нему присоединяется еще, как правило, неконтролируемая переоценка своего общего состояния, при котором человек не сможет оценить, что у него онемели конечности.- Ишемия при алкогольном и наркотическом опьянениях бывает настолько быстрой и сильной, что может возникнуть отморожение конечностей, которое проявится некротизацией, то есть омертвлением тканей в ближайшие 2-3 дня, - подчеркнул Андрей Ярошевич. - По мере того, как у человека с холодовой травмой будет идти восстановление кровотока, будет понятно, насколько сильно повреждены пальцы рук и ног. Именно поэтому согреваться спиртным на морозе ни в коем случае нельзя.Придя с мороза, нельзя и резко окунать холодные онемевшие руки в теплую воду, необходимо, чтобы их оттаивание, восстановление кровотока, проходило точно также как и при его замедлении – изнутри. Если кровь уходила изнутри от конечностей, то точно также она должна к ним и вернуться. И никакого теплового воздействия снаружи! Потому что в противном случае может возникнуть еще большее усугубление ишемии.