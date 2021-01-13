На первом турнире сезона, прошедшем в Абу-Даби белоруска показала мощный атакующий теннис и еще раз подтвердила, что находится в великолепной форме.В финале минчанка легко переиграла 46-ю ракетку мира россиянку Веронику Кудерметову – 6:2, 6:2. Это ее 15 победа подряд. Если учесть, два титула в конце прошло сезона (в Остраве и Линце), то Арина выиграла третий турнир подряд. До решающего матча поочередно одолела Палин Херцог (Словения) – 7:6, 6:2, Айлу Томьянович (Австралия) - 7:5, 6:4, Унс Джабир (Тунис) – 6:2, 6:4, Елену Рыбакину (Казахстан) – 6:4, 4:6, 6:4, Марию Саккари (Греция) – 6:3, 6:2.Накануне финала она рассказала журналистам, как расслабляется после матчей и тренировок.«Вчера и сегодня я закончила рано, так что пойду на пляж и почитаю книгу. Книга смешная, называется «Как сделать так, чтобы на все было #####» («Тонкое искусство пофигизма», которая по-английски называется The Subtle Art of Not Giving a F*ck. Прим). Это книга так называется. Я не сама ругаюсь, честно», - цитирует Арину sports.ru с ссылкой на tennis.com.При этом на корте Соболенко работает, отдавая все силы.«Хочу улучшить все элементы своего тенниса. Есть ещё очень много вещей, над которыми мне нужно работать. Но сейчас всё идёт хорошо, и я наслаждаюсь происходящим», - привод ее слова пресс-служба WTA.Победу в Абу-Даби принесла Соболенко 68 570 долларов и 470 очков в рейтинг. А это большой шаг вперед.Сейчас Арина занимает в рейтинге 10 место, но солидная прибавка в очках позволит ей подняться на 7-ю строчку. А это рекордная позиция в ее карьере!